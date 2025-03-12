Вечный источник энергии ЗАПРЕЩЕН!

Нескончаемый источник энергии есть, но он запрещен!

Здравия достойным!

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Огонь и вода как источники энергии

- Автор начинает с философского размышления о поговорке про огонь, воду и работающего человека, подчеркивая, что огонь и вода — ключевые элементы, несущие глубокий смысл.

- Огонь символизирует энергию (например, в двигателях внутреннего сгорания или электростанциях), но требует постоянного "корма" — нефти, газа, ядерного топлива, что делает его зависимым от ограниченных ресурсов.

- Вода рассматривается как потенциальный альтернативный источник энергии, который может быть чище и доступнее.

2. Иван Филимоненко и холодный ядерный синтез

- Филимоненко разработал установку низкотемпературного термоядерного синтеза в 1957 году, использовавшую тяжелую воду (с дейтерием) и палладий как катализатор.

- Установка была экологически безопасной, производила пар под высоким давлением и могла сокращать время полураспада радиоактивных изотопов.

- Несмотря на поддержку Курчатова и Королёва, технология была засекречена в 1960 году, а затем проект ликвидирован в 1968 году. Филимоненко подвергся репрессиям, включая принудительное помещение в психиатрическую лечебницу.

- Причина подавления — сопротивление "нефтяных королей" и ядерной индустрии, которые не хотели терять контроль над энергоресурсами.

3. Виктор Шаубергер и энергия воды

- Шаубергер (1885–1958), австрийский лесничий и изобретатель, изучал природу воды и разработал концепцию вихревых технологий (имплозии вместо эксплозивного взрыва).

- Он утверждал, что вода обладает уникальными свойствами (любит тень, зависит от температуры, движется спирально), которые можно использовать для получения чистой энергии.

- Примеры его работ: сплавные лотки для леса, турбины с высоким КПД, проекты по восстановлению рек (Рейн, Дунай) и приборы для обогащения воды.

- Шаубергер предлагал заменить разрушительную технику взрыва (двигатели внутреннего сгорания, ядерная энергия) на созидательную технику имплозии, основанную на природных принципах.

4. Подавление альтернативных технологий

- Оба изобретателя столкнулись с яростным сопротивлением: Филимоненко — со стороны ядерной индустрии, Шаубергер — от научного сообщества, властей и монополистов.

- Примеры подавления: уничтожение статьи Шаубергера о Дунае, его принудительная работа на нацистов, изъятие документации американцами, обман с контрактом в США перед смертью.

- Автор видит в этом системную проблему: сохранение "тайны воды" и традиционных энергоресурсов выгодно крупным капиталам, что препятствует прогрессу.

5. Видение будущего

- Шаубергер предсказывал, что раскрытие свойств воды приведет к изобилию энергии, продовольствия и сырья, устранит войны, спекуляции и болезни, создаст гармоничное общество.

- Автор подчеркивает, что решения проблем уже существуют, но их внедрение тормозится из-за экономических и политических интересов.

Вывод:

Лекция раскрывает идею о том, что человечество обладает потенциалом для перехода к экологически чистым и эффективным источникам энергии (холодный ядерный синтез, вихревые технологии воды), но этот потенциал систематически подавляется крупными игроками энергетического рынка. Истории Филимоненко и Шаубергера служат примерами гениальности, столкнувшейся с бюрократией, жадностью и страхом перемен. Автор призывает к переосмыслению отношения к природе и технологиям, утверждая, что их гармоничное сочетание может решить многие современные проблемы, если преодолеть сопротивление системы. Лекция носит вдохновляющий и критический характер, побуждая к действию и осмыслению подавленных возможностей прошлого.