⚡️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.

Кроме того, нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, 1-Й Княжий, Куриловка, Меловой, Олешня, Суджа, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное. Отражена одна контратака противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Горналь, Замостье, Колмаков, Мартыновка, Махновка, Мирный, Михайловка, Рубаншина, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Мирополье, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

▪️ За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены танк, три боевые машины пехоты, три бронетранспортера, десять боевых бронированных машин, 8 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также три пункта управления БпЛА. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен.



Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял:

▫️ более 66 810 военнослужащих,

▫️ 392 танка,

▫️ 314 боевых машин пехоты,

▫️ 275 бронетранспортеров,

▫️ 2 191 боевую бронированную машину,

▫️ 2 411 автомобилей,

▫️ 545 артиллерийских орудий,

▫️ 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США,

▫️ 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов,

▫️ зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин,

▫️ 120 станций РЭБ,

▫️ 16 РЛС контрбатарейной борьбы,

▫️ десять РЛС ПВО,

▫️ 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.



❕ Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России