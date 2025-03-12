⚡️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Новая Казачья и Волчанск Харьковской области.

▪️ ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.



Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бугаевка Харьковской области, Новое, Дробышево и Редкодуб Донецкой Народной Республики.

▪️ Потери противника составили до 230 военнослужащих, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов.



Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Новомарково Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой, двух аэромобильных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Северск, Николаевка, Резниковка, Часов Яр, Дружба, Константиновка, Крымское, Предтечино и Розовка Донецкой Народной Республики.

▪️ Потери ВСУ составили свыше 250 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять пикапов, орудие полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.



↗️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, двух егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Зверево, Срибное, Удачное, Песчаное, Успеновка, Новопавловка, Шевченко и Красноармейск Донецкой Народной Республики.

▪️ Противник потерял более 445 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и бронетранспортер VAB производства Франции, американский бронеавтомобиль HMMWV и боевую бронированную машину «Казак», четыре автомобиля и семь артиллерийских орудий, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства.

Подразделения группировки войск «Восток» активными действиями освободили населенный пункт Днепроэнергия Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Отрадное, Богатырь, Комар и Разлив Донецкой Народной Республики.

▪️ Потери противника составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Caesar» производства Франции и «Богдана».



Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Антоновка, Червоный Маяк и Никольское Херсонской области.

▪️ Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, транспортному судну, перевозившему боеприпасы, цехам изготовления, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.



Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 91 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 657 самолетов,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 46 361 беспилотный летательный аппарат,

▫️ 600 зенитных ракетных комплексов,

▫️ 22 127 танков и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 526 боевых машин реактивных систем залпового огня,

▫️ 22 508 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 32 717 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России