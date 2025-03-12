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Спасенные в Хмеймиме

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Спутниковые снимки авиабазы Хмеймим. Российские военные укрывают на базе более 8000 женщин, детей и стариков, которые спасаются от резни в провинции Латакия. Собственно, кроме России спасением местных жителей в Латакии ни одна страна не занималась.

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Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9719973.html
Метки: война в сирии, геноцид, Россия, сирия, спутники, Хмеймим
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 33367 28445
    марина час назад

      Лондон не сдается…устраивает провокации Трампу..
      вообще-то и алавиты — это были союзники Сити и Ирана, и нынешний режим связан с турками — союзниками Сити

      провал иранских союзников Сити не означает, что позиций в Сирии не осталось, хотя они и сильно ослабли

      провокации в Латакии наигрывают правым глобалистам и ослабляют позиции протурецкой власти..
      п.с. Россия сохраняет лицо

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