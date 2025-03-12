Спасенные в Хмеймиме
Спутниковые снимки авиабазы Хмеймим. Российские военные укрывают на базе более 8000 женщин, детей и стариков, которые спасаются от резни в провинции Латакия. Собственно, кроме России спасением местных жителей в Латакии ни одна страна не занималась.
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Лондон не сдается…устраивает провокации Трампу..
вообще-то и алавиты — это были союзники Сити и Ирана, и нынешний режим связан с турками — союзниками Сити
провал иранских союзников Сити не означает, что позиций в Сирии не осталось, хотя они и сильно ослабли
провокации в Латакии наигрывают правым глобалистам и ослабляют позиции протурецкой власти..
п.с. Россия сохраняет лицо