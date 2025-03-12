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Перемирие для перевооружения

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Перемирие для перевооружения. Трамп снова  «не наш», и после украино-американских переговоров в Саудовской Аравии уже вместе с хохлами и европейцами дует в одну дуду, предлагая России лукавое 30-дневное перемирие прямо здесь и сейчас. Именно в тот момент, когда наша армия близка к освобождению Курской области, а группировке ВСУ на этом направлении грозит полное уничтожение и дела у них на поле боя – «труба».

Как это обычно бывает, о дипломатии, миролюбии и ценностях гуманизма коллективный Запад вспоминает исключительно в моменты своих военных фиаско – так было в Чечне, так было с Минском-1, так было с Минском-2, так было в Стамбуле. Имитация переговорного процесса – перемирие для перевооружения – военная провокация (аля-Буча) – обвинение России в срыве договоренностей – профит война. Схема работает как швейцарские часы – без сбоев и исключений из правил.

При этом США, конечно же, в целях мира мгновенно возобновляют всю военную помощь Украине, о чем мы также предупреждали, и уже начали оказывать прямое манипулятивное давление на Кремль – не успев даже сформировать конкретные предложения «на бумаге», устами «крестоносца-сатаниста» Рубио начали многозначительно пробрасывать, мол, отказ России от перемирия «будет о многом говорить». Даже в хрустальный шар наш заглядывать не надо, в ближайшее время к Рубио присоединится и осуждающий «кровожадную Россию» хор европейских мальчиков-пацифистов во главе с Макроном, ещё недавно угрожавшим нам своей «ядерной головкой». Примечательно, что предложения 30-дневного перемирия это те же макроновские яйца, только в профиль – ранее они предлагали фееричное «частичное перемирие» «на воде» и «в воздухе», а после «курской трубы» к ним просто добавились предложения мира «на земле», потому что сейчас и там у хохлов жопа. Иными словами, всё это изначально военный блеф и обман, и нужно только для того, чтобы перевооружить украинскую армию, в том числе через военные аэродромы и Одесский порт, которые мы сейчас регулярно держим под огневой нагрузкой, срывая снабжение ВСУ западным вооружением.

У нас снова хотят украсть победу, о чем мы также много писали, предупреждая не впадать в самообман по поводу «нашего Трампа» и его мотивов. Нас попросту пытаются в очередной раз «настамбулить». «Олень» писал об этих разводках, когда это ещё не было мейнстримом, точно описывая грядущий сценарий развития событий. Если бы тогда прислушались к голосам разума, а не к лукавым голубям мира, то и жертв многих можно было бы избежать. Хочется надеяться, что мы уже исчерпали весь лимит «нас обманули» в одном военном конфликте, и в очередной раз на те же «псевдомирные» грабли наступать не будем. По крайней мере, сейчас в Кремле совсем другое настроение и воркующих «голубей мира» типа Абрамовича там и близко нет, поэтому принимать на доверие скороспелое предложение миротворца-торговца и торопыги Трампа без обсуждения гарантий и условий никто не будет, тем более они уже были озвучены президентом.

А вообще, мирные переговоры хорошо, давайте говорить-говорить-говорить, долго, много и без спешки, ведь дела не любят суеты или, как говорится в американской пословице «про поспешишь людей насмешишь» – «More haste, less speed». А там глядишь под разговорчики дипломатов наши парни освободят все наши земли, и торговать уже американцам будет совсем нечем и мир устойчивый настанет сам по себе и с железобетонными гарантиями. Всё-таки не стоит забывать нашу народно-СВОшную мудрость: «Лучший российский дипломат – автомат и Сармат».

@trueolen

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Предложение перемирия как тактика Запада: Автор утверждает, что предложение 30-дневного перемирия от Трампа, Украины и Европы — это не искреннее стремление к миру, а попытка выиграть время для перевооружения ВСУ в момент, когда российская армия близка к успеху в Курской области, а украинские войска находятся в критическом положении.

2. Исторические параллели: Запад использует одну и ту же схему: дипломатия вспоминается только при военных неудачах (Чечня, Минск-1, Минск-2, Стамбул), за которой следует перемирие для подготовки, провокации и обвинения России в срыве договорённостей.

3. Роль США и Европы: США возобновляют военную помощь Украине и оказывают давление на Россию через заявления, например, сенатора Рубио. Европейские лидеры, такие как Макрон, также присоединяются к этой риторике, хотя ранее угрожали военными действиями.

4. Цель перемирия: По мнению автора, перемирие нужно Западу для восстановления снабжения ВСУ через порты и аэродромы, которые сейчас находятся под ударами российских сил.

5. Скептицизм к Трампу: Трамп, ранее воспринимавшийся некоторыми как "дружественный" России, теперь рассматривается как часть западной стратегии обмана, направленной на то, чтобы "украсть победу" у России.

6. Кремль и уроки прошлого: Автор надеется, что Россия больше не поверит в "псевдомирные" предложения, учитывая прошлые ошибки (например, Стамбульские переговоры). В Кремле сейчас нет "голубей мира", и любые переговоры будут вестись с учётом гарантий.

7. Тактика затягивания: Предлагается вести долгие переговоры без спешки, чтобы российская армия могла завершить освобождение территорий, после чего у Запада не останется рычагов давления, и мир установится на российских условиях.

8. Философия силы: В конце подчёркивается, что лучший способ достижения мира для России — это военная мощь ("автомат и Сармат"), а не дипломатия.

Вывод:

Автор рассматривает предложение перемирия как очередную уловку Запада, направленную на спасение Украины от военного краха и лишение России победы. Он призывает не доверять Трампу и западным лидерам, ссылаясь на исторические примеры "обмана", и настаивает на том, что Россия должна продолжать военные действия, используя переговоры лишь как инструмент для достижения своих целей. В конечном итоге, по мнению автора, устойчивый мир возможен только на условиях России, подкреплённых её военной силой, а не через компромиссы с Западом.

Источник: https://t.me/trueolen/1058
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 33367 28445
    марина два часа назад

      https://nnils.livejournal.com/5834994.html..интервью Лаврова -,где он все-таки выдал перл”фюрер Урсула ” и ответил на ваши вопросы -набивающиеся мне в “соплеменники”..То как вы делаете подводку под Россию-то Ж/ы ваши соплеменники доктор,а со мной “не по отцу ,не по матери”, как написала вам гимн майданный ваша поэтесса

    • 33367 28445
      марина 37 мин. назад

        Ну вот и окончательный ответ ВВП -хохлам с ж/с саксам .КРАСИВО…https://yandex.by/video/preview/13072330986713023602
        Президент Владимир Путин заявил, что пленные, которые были взяты в Курской области, должны рассматриваться в первую очередь как террористы, передает ТАСС.

        Путин сделал это заявление в ходе посещения пункта управления Курской группировкой. По его словам, такое отношение должно основываться на законах Российской Федерации. «Сейчас только что начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Васильевич Герасимов упомянул о пленных. Но вот к этим людям, мы безусловно, прежде всего, должны относиться как к террористам, в соответствии с законами Российской Федерации», – подчеркнул президент.

        Путин также добавил, что соблюдение этих законов в отношении противников, взятых в плен, имеет критическое значение для обеспечения безопасности в регионе. Он отметил важность строгого соблюдения правовых норм в данном контексте.

      • 13509 10561
        chu 8 мин. назад

          Раздраконили протухшего президента полуукраины что даже как то неловко.

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