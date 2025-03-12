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Комментарий редакции

Тезисы обзора:

1. Историческая недостоверность:

– Фильм заявлен как строго исторический, но содержит множество фактических ошибок: от времен года (майский снег вместо весенней распутицы) до архитектуры города (круглый забор вместо укрепленного городища на мысу).

– Козельск в реальности — не "крохотный город в чистом поле", а второй по значимости город Черниговского княжества с укреплениями, расположенный на слиянии рек, а не в открытой местности.

– Монгольский штурм показан упрощенно: нет осадных тактик (поджога стен, обстрела из луков), а требушеты изображены убого и технически неверно (односоставной рычаг вместо двухсоставного, малый вес снарядов).

2. Ошибки в реконструкции материальной культуры:

– Доспехи и костюмы — вымышленные и нелепые (например, "тужурка с металлическими квадратиками" или дешевый "доспех Бату" за 80 тыс. рублей), не соответствующие археологическим данным.

– Город лишен признаков жизни: нет ремесел, торговли, конюшен, боярских усадеб — только пустые декорации.

– Интерьеры (княжеский терем) бедны и недостоверны: нет ковров, узоров, богатой утвари.

3. Персонажи и драматургия:

– Герои — картонные, их мотивы неясны (например, отношения Амета и Раши или "сватовство" Лютобора и Весняны). Имена (Раша для монаха) и социальные роли (сотник без рода) недостоверны.

– Актерская игра слабая, особенно у Лионеллы Мантуровой (Весняна), которой, по мнению автора, не хватает опыта и образования для главной роли.

– Ключевые события (вылазка к порокам) искажены: вместо героической атаки конной дружины — убогие пешие уголовники.

4. Режиссура и постановка:

– Масштабные сцены (штурм) сняты скудно: монголы атакуют только с одной стороны, нет эпичности, осадные машины выглядят как "водяные пистолетики".

– Построенный в натуральную величину город не используется: штурмуется лишь кусок стены, остальное — "знаменитое русское ничего".

– Монтаж хаотичен, сцены обрывочны, логика повествования отсутствует.

5. Работа с историческими источниками:

– Авторы игнорируют данные археологии и летописей (например, Ипатьевской летописи о вылазке и пороках в конце осады, а не в начале).

– Утверждение о консультациях с историками (включая кандидата наук из ГИМ) вызывает сомнения: либо консультантов не слушали, либо их советы исказили.

6. Общий подход создателей:

– Режиссер Константин Буслов оправдывает неточности фразой "кино для зрителей", но автор обзора считает это наглой ложью, а не художественным допущением.

– Бюджет (1,13 млрд рублей) не оправдывает результат: деньги потрачены на декорации, которые не задействованы, а не на достоверность или зрелищность.

Вывод:

Автор обзора считает "Злой город" провальным фильмом, который не оправдал ни исторических ожиданий, ни кинематографических. Вместо эпичного и достоверного полотна о героической обороне Козельска зритель получил унылое, плохо снятое зрелище с массой ошибок в исторической реконструкции, слабой драматургией и нелепыми декорациями. Фильм не использует ни богатый потенциал темы (монгольское нашествие, жизнь средневековой Руси), ни возможности бюджета, растраченного впустую. Автор обвиняет создателей в халтуре и пренебрежении к зрителю, называя результат "самосвалом фекалий" вместо обещанного исторического шедевра.