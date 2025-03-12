Клим Жуков. Злой город: что было в Козельске, остается в Козельске
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Комментарий редакции
Тезисы обзора:
1. Историческая недостоверность:
– Фильм заявлен как строго исторический, но содержит множество фактических ошибок: от времен года (майский снег вместо весенней распутицы) до архитектуры города (круглый забор вместо укрепленного городища на мысу).
– Козельск в реальности — не "крохотный город в чистом поле", а второй по значимости город Черниговского княжества с укреплениями, расположенный на слиянии рек, а не в открытой местности.
– Монгольский штурм показан упрощенно: нет осадных тактик (поджога стен, обстрела из луков), а требушеты изображены убого и технически неверно (односоставной рычаг вместо двухсоставного, малый вес снарядов).
2. Ошибки в реконструкции материальной культуры:
– Доспехи и костюмы — вымышленные и нелепые (например, "тужурка с металлическими квадратиками" или дешевый "доспех Бату" за 80 тыс. рублей), не соответствующие археологическим данным.
– Город лишен признаков жизни: нет ремесел, торговли, конюшен, боярских усадеб — только пустые декорации.
– Интерьеры (княжеский терем) бедны и недостоверны: нет ковров, узоров, богатой утвари.
3. Персонажи и драматургия:
– Герои — картонные, их мотивы неясны (например, отношения Амета и Раши или "сватовство" Лютобора и Весняны). Имена (Раша для монаха) и социальные роли (сотник без рода) недостоверны.
– Актерская игра слабая, особенно у Лионеллы Мантуровой (Весняна), которой, по мнению автора, не хватает опыта и образования для главной роли.
– Ключевые события (вылазка к порокам) искажены: вместо героической атаки конной дружины — убогие пешие уголовники.
4. Режиссура и постановка:
– Масштабные сцены (штурм) сняты скудно: монголы атакуют только с одной стороны, нет эпичности, осадные машины выглядят как "водяные пистолетики".
– Построенный в натуральную величину город не используется: штурмуется лишь кусок стены, остальное — "знаменитое русское ничего".
– Монтаж хаотичен, сцены обрывочны, логика повествования отсутствует.
5. Работа с историческими источниками:
– Авторы игнорируют данные археологии и летописей (например, Ипатьевской летописи о вылазке и пороках в конце осады, а не в начале).
– Утверждение о консультациях с историками (включая кандидата наук из ГИМ) вызывает сомнения: либо консультантов не слушали, либо их советы исказили.
6. Общий подход создателей:
– Режиссер Константин Буслов оправдывает неточности фразой "кино для зрителей", но автор обзора считает это наглой ложью, а не художественным допущением.
– Бюджет (1,13 млрд рублей) не оправдывает результат: деньги потрачены на декорации, которые не задействованы, а не на достоверность или зрелищность.
Вывод:
Автор обзора считает "Злой город" провальным фильмом, который не оправдал ни исторических ожиданий, ни кинематографических. Вместо эпичного и достоверного полотна о героической обороне Козельска зритель получил унылое, плохо снятое зрелище с массой ошибок в исторической реконструкции, слабой драматургией и нелепыми декорациями. Фильм не использует ни богатый потенциал темы (монгольское нашествие, жизнь средневековой Руси), ни возможности бюджета, растраченного впустую. Автор обвиняет создателей в халтуре и пренебрежении к зрителю, называя результат "самосвалом фекалий" вместо обещанного исторического шедевра.
А чё автор не подсуетился и не поправил сценаристов, костюмеров, режиссёра ? Дождался, как Белинский, чтобы обосрать ” шедевр ” ?
Кинематограф – всегда большой обманщик. Неискушённого зрителя (лоха) пруд-пруди.
П.С. А про исТОРыю вааще не понять, кто прав, кто не прав. В музеях полно “новодела”.