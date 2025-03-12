Это не переговоры, а сговор агрессора со своим сателлитом
Даже наши трамписты задумались после переговоров в Джидде, что что-то не так – в этом есть положительное последствие. Ибо отрезвление от упоения американскими традиционалистами нашим экспертам очень необходимо.
К примеру, лидер наших трампистов Дугин пишет: "Странно, конечно, сближаться с теми, кто продолжает, как ни в чем ни бывало, с нами воевать, передавая террористам разведданные…"
Странно – не то слово. Это не переговоры, а сговор агрессора со своим сателлитом. Очевидно, что США хотят заморозить конфликт на будущее, а не вообще отказаться от Украины.
Более того, Зеля, если не дурак, согласится на выборы и спокойно их выиграет, благодаря своей диктатуре на земле. Собственно, американцам это и нужно – заявить, что там легальная власть согласилась на мир.
Но проблема в том, что сегодня-завтра станет известно, что США готовы "отдать" под контроль России ныне контролируемые нами земли Новороссии и Донбасса – и потребует нашего согласия. То есть нам продадут то, что у нас и так есть.
Однако искушение согласиться на такой компромисс будет велик, поскольку это означает достижение одной из целей СВО.
И вот здесь вопрос – согласится ли Кремль с таким компромиссом? Надеюсь, что нет.
РМ
https://t.me/russkiy_malchik/2653
Как и следовало ожидать, Трамп, сломав Зеленского и принудив его дать согласие на передачу Америке будущих доходов от ресурсов и инфраструктуры Украины, приступает ко второй части Марлезонского балета – выкручиванию рук России.
В связи с требованием Трампа согласиться на 30-ти дневное перемирие под угрозой возобновления поставок военной техники и новых санкций вынужден повторить свой недавний вопрос:
«Интересно, хоть кто-нибудь из тех кто, прыгая от радости, когда Трамп вытирал ноги о Зеленского, предсказывал скорый раздел мира между Россией и Америкой (Ялту-2) и с жаром спорил о том, какой кусок Европы Трамп готов отдать России, признает свою полную профнепригодность?»
К сожалению, вынужден признать, что вопрос риторический и повторить свой прежний ответ на него
«Уверен, что нет»
Показательно, как дружно все эти "свидетели грядущей Ялты-2" бросились «отмазывать» Трампа:
«Британцы могли поймать Трампа и его малоопытных переговорщиков на формулировках. Они в этом мастера»
Бедный, бедный Трамп – попал в британскую ловушку.
Что делать?
Спасать надо партнера по будущему разделу мира. Ни в коем случае не поддаваться на британскую провокацию и не отвергать «мирную инициативу» Трампа.
Только вместе, сплотив ряды, здоровые правоконсервативные силы смогут победить страшных и ужасных глобалистов.
Игорь Шишикин
В дипломатии следует быть изощренным. Никогда не возражать в лоб. Вот теперь США, ЕС и киевский режим будут корчить из себя щирых сторонников мира, предлагая «тридцатидневное перемирие». Ну так Москве не стоит возражать — надо соглашаться. Но при условии. Одном условии. Условии выдать организаторов и исполнителей террористических актов против некомбатантов…
И Дарья Дугина, и Владлен Татарский не были военнослужащими. Их организованные убийства — чистый теракт. Вот Москве и стоит уверять Запад: Да-да, согласны на перемирие, на те самые 30 дней, сразу, как только Киев выдаст для проведения следственных действий Буданова и исполнителей.
В ходе «минских соглашений» ВСУ много лет вели обстрелы кварталов Донецка — это тоже такие же теракты против мирного населения. Уголовные дела СК РФ по этим событиям тоже возбуждались. Вот и требовать выдачи террористов — множества офицеров ВСУ, подозреваемых в обстрелах жилых кварталов с весны 2014-го по февраль 2022-го.
Так что Москве на «мирные» инициативы из Джидды следует отвечать предельно дипломатично: Вот как выдадут подозреваемых в откровенном терроризме и убийствах мирного населения, так и пойдём на перемирие, а нет — так увы, какое перемирие с террористами… Пусть Киев в ответ ужом вертится, а Трамп с Маском его в твиттере опять полоскают и угрожают от всего отключить.
Комментарий редакции
Ключевые обобщающие тезисы:
1. Скептицизм к западным инициативам: Переговоры в Джидде и предложение 30-дневного перемирия рассматриваются как сговор США с Украиной, а не как реальная попытка урегулирования. Цель Запада — заморозить конфликт, сохранив контроль над ситуацией, а не достичь справедливого мира.
2. Разочарование в Трампе: Российские сторонники Трампа, ожидавшие от него выгодного для России раздела сфер влияния ("Ялта-2"), столкнулись с его давлением на Москву и Киев в интересах США. Это вызывает иронию и критику их наивности.
3. Компромисс как ловушка: Предложение США "отдать" России уже контролируемые территории или согласиться на перемирие воспринимается как попытка продать то, что и так принадлежит РФ, или как способ ослабить её позицию без реальных уступок со стороны Запада.
4. Жесткая позиция России: Авторы призывают Кремль не поддаваться на уговоры и использовать дипломатические инструменты (например, требование выдачи "террористов") для перехвата инициативы и демонстрации принципиальности.
5. Теракты как аргумент: Убийства мирных жителей и обстрелы гражданских объектов со стороны Украины используются как моральное и юридическое основание для отказа от перемирия без выполнения условий Москвы.
6. Ирония и сарказм: Во всех статьях присутствует насмешка над западными лидерами (Трампом, Зеленским) и российскими оптимистами, что подчеркивает разрыв между ожиданиями и реальностью.
Вывод:
Все три статьи объединены скептическим взглядом на текущие переговоры и инициативы Запада (в частности, США под руководством Трампа) в контексте конфликта с участием России и Украины. Авторы выражают недоверие к намерениям американской стороны, считая их действия не искренними попытками достичь мира, а стратегическими уловками для сохранения влияния и заморозки конфликта на своих условиях. При этом подчеркивается разочарование в иллюзиях российских "трампистов" о партнерстве с США, а также необходимость для Москвы занять жесткую и принципиальную позицию, используя дипломатические возможности для давления на оппонентов. Общий тон статей — это призыв к трезвости, отказу от компромиссов, которые не решают ключевых проблем, и к активному противодействию западным инициативам, воспринимаемым как обманные.
8 часов надувались на рубль, а выперднули на копейку.
РФ такое не выгодно ни тактически, ни стратегически.
Это уже было.
К дяде Вове с этой мелочёвкой (обычным ж/д-овским надувательством) едет этнический ж/д Уиткофф.
Фсе – свои.
А есть ещё рептилоиды Острова и ЕСовцы.
П.С. Путин,- сдавайса ! (Т.е. начинай играть в PR-компанию Трямпа.)
П.П.С. Газета Чина-Дейли (китаёзы) сказала, что это нереально.
Разумно :
https://akurochkin.livejournal.com/343854.html
Но пипл , естественно, сомневается.
П.С. Иначе зачем было затеваться в СВО ?
Нормально так: только в курской области дела пошли, и перемирие, чтобы они отдохнули, получше подготовились. Но я уверен: Нарышкин не согласится, кремень.))
Скажите, присутствующие здесь “братья”-кто готов был без угрозы их жизням присоединиться к России ?Разве ЛДНР (все шоу у Соловьева ранние , с депутатами Янека) хотела войти в РФ -нет -”дайте денег ,создайте военную крышу ,остальное мы сами-дословно Елена Бондаренко ,серьезная женщина была .А разве Крым “братья” в 2014 все признали сразу??-прошло лет 10,пока были вынуждены это сделать ..И что Крым был напрасен? А потом его нужно было защитить ,снабдить водой ,газом ,дорогой(мост) ,э/э и для этого понадобилось ,чтобы прилежащие территории принадлежали РФ и ходили поезда ..И что ??-Россия напрашивалась на это СВО -наоборот ,гнилье наверху ,типа Иванова с доской Манергейма и мышки Медынского упирались, как могли ,даже прилюдно в прямом эфире..Но дороги и население обстреливались с воздуха ,на земле и пришлось их отодвигать и защищать тех ,кто проголосовал.Разве это напрасно всё?? Напрасно это -только для вас хохлы и пшеки ,змагары и навальнисты-вот и ставите так подленько вопросики и статейки находятся нужные -интернет большой..
Нет ,не напрасно,а мало будет всегда ,пока не заберем всё свое…Пока два этапа прошло -значит не так сильны и мобилизованы..Раз одни в ДубАях и в Домах торговли и больших концертных залах танчат ,а другие по газовым трубам пробираются -значит общество не мобилизовано,а разрознено..Пока Дугин,Шаман ,забыла донецких-был Павел с женой ,каких -то чурок певцов Маргоша притащила на Первый ,Захарка оборотень-значит гражданское общество не создано .Дать медаль бойцу СВО,подарок матери за погибшего сына -хорошо ,но слишком мало для сплоченности России-полумеры и те монетизированные все.. Люди разные и герои у них разные и никого особо не переубедишь..У меня сосед белорус ,норм.человек ,оказывал помощь по просьбе,но он ненавидит Путина и мечтает ,чтобы Трампа убили ,тогда Украине все помогут убить Путина .В чем его вина спрашиваю-он спас АГЛ мол.без него все получилось бы у них..Напротив сосед пенсионер -русский тот голосовал за АГЛ -за то,что не втянул РБ в войну и так много думают -война стала тем моментом ,что многие поменяли мнение…Так нужно идти до Львова и забирать всю Украину ??и как её потом кормить ,защищать от партизанских отрядов , от казаков вольных с батькой Махно?? и с кем -доктором и КТ???
Если Россия вошла в Сумскую и Харьковскую обл.-значит они будут нашими ,т.е. под контролем наших миротворцев ,чтобы наркоманы не пуляли по Белгороду ,Воронежу ,Грайворону..
Что делят Ж/Саксы -эти гиены аристократы ,венецианцы,банкстеры и транскомпании??-им территории не нужны с тупым народом (для них вся чернь не имеет значения )-они не поделят никак прибыли и краники ,логистику и трубы,по которым текут деньги,ну и базы военные для защиты их собственности ,которую они через Коломойш,Фридманов ,Боголюбовых имели давно в 404..Так что вопрос поставлен неверно и подло-стоило ли ?-защищать Родину всегда стоит.Кто Родину и свободу ,кто деньги и власть -интересы переплелись..А вы хохлы кушайте опять ***** -Юльку с Порохом -возили эти старые тела на смотрины и переговоры в США -молл старье более управляемо,чем злая молодежь..
п.с. насчет перемирия -это будет предательство тех, кто погиб-нет ни одной причины для этого -Парад??-это просто пиар для власти ,народу нужна настоящая Победа и враг сильно ослаб,чтобы её достичь и дать ему сейчас передышку?Свободная Курская область -наш маленький Сталинград к Параду и БП…наконец-то ,надеюсь он состоится