Даже наши трамписты задумались после переговоров в Джидде, что что-то не так – в этом есть положительное последствие. Ибо отрезвление от упоения американскими традиционалистами нашим экспертам очень необходимо.

К примеру, лидер наших трампистов Дугин пишет: "Странно, конечно, сближаться с теми, кто продолжает, как ни в чем ни бывало, с нами воевать, передавая террористам разведданные…"

Странно – не то слово. Это не переговоры, а сговор агрессора со своим сателлитом. Очевидно, что США хотят заморозить конфликт на будущее, а не вообще отказаться от Украины.

Более того, Зеля, если не дурак, согласится на выборы и спокойно их выиграет, благодаря своей диктатуре на земле. Собственно, американцам это и нужно – заявить, что там легальная власть согласилась на мир.

Но проблема в том, что сегодня-завтра станет известно, что США готовы "отдать" под контроль России ныне контролируемые нами земли Новороссии и Донбасса – и потребует нашего согласия. То есть нам продадут то, что у нас и так есть.

Однако искушение согласиться на такой компромисс будет велик, поскольку это означает достижение одной из целей СВО.

И вот здесь вопрос – согласится ли Кремль с таким компромиссом? Надеюсь, что нет.

РМ

https://t.me/russkiy_malchik/2653

Как и следовало ожидать, Трамп, сломав Зеленского и принудив его дать согласие на передачу Америке будущих доходов от ресурсов и инфраструктуры Украины, приступает ко второй части Марлезонского балета – выкручиванию рук России.

В связи с требованием Трампа согласиться на 30-ти дневное перемирие под угрозой возобновления поставок военной техники и новых санкций вынужден повторить свой недавний вопрос:

«Интересно, хоть кто-нибудь из тех кто, прыгая от радости, когда Трамп вытирал ноги о Зеленского, предсказывал скорый раздел мира между Россией и Америкой (Ялту-2) и с жаром спорил о том, какой кусок Европы Трамп готов отдать России, признает свою полную профнепригодность?»

К сожалению, вынужден признать, что вопрос риторический и повторить свой прежний ответ на него

«Уверен, что нет»

Показательно, как дружно все эти "свидетели грядущей Ялты-2" бросились «отмазывать» Трампа:

«Британцы могли поймать Трампа и его малоопытных переговорщиков на формулировках. Они в этом мастера»

Бедный, бедный Трамп – попал в британскую ловушку.

Что делать?

Спасать надо партнера по будущему разделу мира. Ни в коем случае не поддаваться на британскую провокацию и не отвергать «мирную инициативу» Трампа.

Только вместе, сплотив ряды, здоровые правоконсервативные силы смогут победить страшных и ужасных глобалистов.

Игорь Шишикин

https://t.me/isshishkin/3519

В дипломатии следует быть изощренным. Никогда не возражать в лоб. Вот теперь США, ЕС и киевский режим будут корчить из себя щирых сторонников мира, предлагая «тридцатидневное перемирие». Ну так Москве не стоит возражать — надо соглашаться. Но при условии. Одном условии. Условии выдать организаторов и исполнителей террористических актов против некомбатантов…

И Дарья Дугина, и Владлен Татарский не были военнослужащими. Их организованные убийства — чистый теракт. Вот Москве и стоит уверять Запад: Да-да, согласны на перемирие, на те самые 30 дней, сразу, как только Киев выдаст для проведения следственных действий Буданова и исполнителей.

В ходе «минских соглашений» ВСУ много лет вели обстрелы кварталов Донецка — это тоже такие же теракты против мирного населения. Уголовные дела СК РФ по этим событиям тоже возбуждались. Вот и требовать выдачи террористов — множества офицеров ВСУ, подозреваемых в обстрелах жилых кварталов с весны 2014-го по февраль 2022-го.

Так что Москве на «мирные» инициативы из Джидды следует отвечать предельно дипломатично: Вот как выдадут подозреваемых в откровенном терроризме и убийствах мирного населения, так и пойдём на перемирие, а нет — так увы, какое перемирие с террористами… Пусть Киев в ответ ужом вертится, а Трамп с Маском его в твиттере опять полоскают и угрожают от всего отключить.

https://t.me/alter_vij/3647

Комментарий редакции

Ключевые обобщающие тезисы:

1. Скептицизм к западным инициативам: Переговоры в Джидде и предложение 30-дневного перемирия рассматриваются как сговор США с Украиной, а не как реальная попытка урегулирования. Цель Запада — заморозить конфликт, сохранив контроль над ситуацией, а не достичь справедливого мира.

2. Разочарование в Трампе: Российские сторонники Трампа, ожидавшие от него выгодного для России раздела сфер влияния ("Ялта-2"), столкнулись с его давлением на Москву и Киев в интересах США. Это вызывает иронию и критику их наивности.

3. Компромисс как ловушка: Предложение США "отдать" России уже контролируемые территории или согласиться на перемирие воспринимается как попытка продать то, что и так принадлежит РФ, или как способ ослабить её позицию без реальных уступок со стороны Запада.

4. Жесткая позиция России: Авторы призывают Кремль не поддаваться на уговоры и использовать дипломатические инструменты (например, требование выдачи "террористов") для перехвата инициативы и демонстрации принципиальности.

5. Теракты как аргумент: Убийства мирных жителей и обстрелы гражданских объектов со стороны Украины используются как моральное и юридическое основание для отказа от перемирия без выполнения условий Москвы.

6. Ирония и сарказм: Во всех статьях присутствует насмешка над западными лидерами (Трампом, Зеленским) и российскими оптимистами, что подчеркивает разрыв между ожиданиями и реальностью.

Вывод:

Все три статьи объединены скептическим взглядом на текущие переговоры и инициативы Запада (в частности, США под руководством Трампа) в контексте конфликта с участием России и Украины. Авторы выражают недоверие к намерениям американской стороны, считая их действия не искренними попытками достичь мира, а стратегическими уловками для сохранения влияния и заморозки конфликта на своих условиях. При этом подчеркивается разочарование в иллюзиях российских "трампистов" о партнерстве с США, а также необходимость для Москвы занять жесткую и принципиальную позицию, используя дипломатические возможности для давления на оппонентов. Общий тон статей — это призыв к трезвости, отказу от компромиссов, которые не решают ключевых проблем, и к активному противодействию западным инициативам, воспринимаемым как обманные.