Геостратег Андрей Школьников описывает ближайшие перспективы развития государства и экономики на примерах событий в СССР в 20е – 30 е гг. XX века

Ведущий: Роман Шахов

Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point

Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology

#АндрейШкольников #РоманШахов #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Завершение капиталистического расширения: Андрей Школьников утверждает, что эпоха капиталистического расширения, основанная на разделении труда и эффекте масштаба, подходит к концу. Мир достиг предела, где все ресурсы и население уже интегрированы в капиталистическую систему, и дальнейшее расширение невозможно.

2. Углубление труда и разделение знаний: Вместо расширения Школьников прогнозирует переход к углублению труда и разделению знаний. Это предполагает развитие новых технологий и подходов, которые повышают качество продукции и снижают издержки, а не просто увеличивают объемы производства (пример — сталинская экономика).

3. Критический взгляд на классическую экономику: Обсуждается ограниченность идей Адама Смита (например, пример с булавкой) и неправильное понимание "невидимой руки рынка". Школьников интерпретирует её как манипуляцию со стороны высших сил (банкиров, политиков), а не как естественный рыночный процесс.

4. Крах капитализма: Капитализм исчерпал себя из-за невозможности дальнейшего грабежа периферии и отсутствия эффективного планирования. Это приводит к кризисам в центре системы, так как старые механизмы перестают работать.

5. Историческая динамика: В беседе подчеркивается, что классики марксизма (Маркс, Энгельс, Ленин) недооценили инерцию капитализма, его гибкость и способность адаптироваться через создание полупериферии и социальные лифты. Однако теперь система дошла до предела.

6. Переходный период: Школьников прогнозирует 10–15 лет распада текущей системы, когда страны будут пытаться сохранить старые принципы, "оторвать себе кусок". Только после этого начнется переход к углублению труда и разделению знаний.

7. Роль России: Россия может стать одной из первых стран, которая войдет в новую фазу развития благодаря своему потенциалу и опыту преодоления кризисов. Однако этот процесс будет сложным.

8. Ответственность элит: Обсуждается проблема мотивации и ответственности элит. Люди на высоких позициях часто не хотят брать на себя дополнительную нагрузку, предпочитая комфорт, но система требует служения, и отказ от него ведет к потере защиты и привилегий.

9. Позитивный взгляд: Несмотря на трудности, Школьников видит позитивные перспективы для России, которая может стать лидером в новой эпохе, избегая распада, как в 1990-е годы.

Вывод:

Беседа раскрывает концепцию Андрея Школьникова о завершении эпохи капиталистического расширения и переходе к новой модели развития, основанной на углублении труда и разделении знаний. Этот переход, по его мнению, неизбежен из-за исчерпания ресурсов и пределов текущей системы, но будет сопровождаться болезненным периодом распада (10–15 лет). Россия, благодаря своему историческому опыту и потенциалу, имеет шанс стать пионером в этом процессе, хотя путь будет непростым. Школьников критикует упрощенные экономические теории и подчеркивает сложность современных глобальных процессов, требующих нового осмысления и подходов.