Вскрытие британских шпионов в Москве



ФСБ раскрыла еще двух шпионов, работавших под прикрытием посольства Великобритании в Москве.

Имена разведчиков — Алкеш Одедра (второй секретарь британской дипмиссии) и Майкл Скиннер (муж первого секретаря политического отдела посольства).

Оба «специалиста» при въезде в страну подали о себе заведомо ложные сведения, а в их действиях были выявлены признаки разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности РФ. Аккредитация обоих «дипломатов» прекращена, в двухнедельный срок им надлежит покинуть пределы Российской Федерации.

Черная полоса британской разведки в России тянется с сентября 2024 года, когда за шпионаж из страны были высланы (https://t.me/underside_org/92) шестеро сотрудников посольства.

Эхом этих событий стал внезапный отъезд из России заместителя посла Великобритании в РФ Тома Додда. О его побеге стало известно буквально на днях — дипломат экстренно покинул Москву незадолго до возбуждения в отношении него уголовного дела по статье 116 УК РФ («Побои»).

Инцидент произошел в 23 октября 2024 года, когда Додд встречал (https://t.me/underside_org/93) в аэропорту Внуково главу Директората Восточной Европы и Центральной Азии (EECAD) Кристофера Аллана и его заместителя Лоррейн Фасси. Последние должны были провести аудит посольства Великобритании в Москве после скандала с высылкой из страны английских дипломатов за шпионаж.

В тот день Додд проявил агрессию по отношению к российским журналистам, освещавшим визит британского шпиона Аллана в Москву. Одну из представительниц СМИ заместитель посла Великобритании грубо оттолкнул, что и стало поводом для проверки и возбуждения уголовного дела по линии МВД РФ.

В продолжение сюжета редакция Underside считает целесообразным представить общественности имена тех людей, с которыми Додд лично поддерживал контакт в России.

Отметим, что в условиях СВО главный акцент при работе с российским гражданским обществом британцы сделали на развитие связей с либерально-настроенной творческой интеллигенцией и лиц, находящихся в оппозиции к действующей власти. Именно этих людей англичане рассматривают в качестве основных проводников западных ценностей.

Данное направление теневой работы посольства Великобритании Том Додд курировал лично. Его российскими визави были:

— Беглова Дарья Михайловна, директор АНО «Центр Переделкино»;

— Вронская (Кузьминова) Юлия Олеговна, креативный директор АНО «Центр Переделкино» (ранее являлась заведующей отделом международных проектов музея-усадьбы «Ясная поляна» в Тульской области);

— Филиппова Ася Леонидовна, директор центра творческих индустрий «Фабрика»;

— Конюхова Ирина Александровна, сотрудница центра творческих индустрий «Фабрика»;

— Котова Надежда Геннадьевна, директор арт-объединения Cool Connections;

— Быстричан Елена Анатольевна, сотрудница музея современного искусства «Гараж»;

— Волкова (Исаева) Анастасия Валерьевна.

Фактически, бежав из страны, уклоняясь от ответственности за свои действия, мистер Додд в свойственной Лондону манере подставил всех, с кем от имени Туманного Альбиона выстраивал работу «на земле». Образ безупречного английского шпиона на поверку оказался лишь экранной романтизацией. В реальной жизни посольский «Джеймс Бонд» под камеры устроил дебош в аэропорте, а когда замаячила уголовка, прыгнул в самолет и был таков. Тем же, кто в условиях глобального наката Запада на Россию считал хорошей идеей водить дружбу с англичанином, помогал ему проращивать околокультурную подпольную сеть влияния и уповал на мнимую британскую порядочность, мы передаем большой привет.

Goodbye my friends, goodbye.

https://t.me/underside_org/98 – цинк



Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. ФСБ раскрыла двух британских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием: Алкеша Одедру и Майкла Скиннера.

2. Оба предоставили ложные сведения при въезде в Россию и занимались разведывательно-подрывной деятельностью.

3. Аккредитация обоих дипломатов прекращена, им предписано покинуть Россию в течение двух недель.

4. Ранее, в сентябре 2024 года, за шпионаж из России были высланы шесть сотрудников британского посольства.

5. Заместитель посла Великобритании Том Додд внезапно покинул Россию перед возбуждением уголовного дела по статье 116 УК РФ ("Побои").

6. Инцидент произошел 23 октября 2024 года, когда Додд встречал в аэропорту британских чиновников и проявил агрессию в отношении российских журналистов.

7. Додд лично курировал работу с российской либерально-настроенной творческой интеллигенцией.

8. В статье приведен список российских граждан, с которыми Додд поддерживал контакты (директоры и сотрудники культурных организаций).

Вывод:

Статья описывает серию разоблачений британских дипломатов, обвиняемых в шпионаже на территории России. Особое внимание уделяется случаю Тома Додда, который спешно покинул страну после инцидента с российскими журналистами. Автор подчеркивает, что британское посольство целенаправленно работало с представителями либеральной творческой интеллигенции, рассматривая их как проводников западных ценностей. Статья критически оценивает действия британских дипломатов и иронизирует над теми россиянами, которые сотрудничали с ними, полагаясь на "мнимую британскую порядочность" в условиях геополитического противостояния между Россией и Западом.