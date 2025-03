В прошедшую субботу моя дочка пригласила меня прогуляться по Центру, пообщаться, посмотреть выставку в Третьяковке: вскоре она уедет в Индию, и там уж неизвестно, когда увидимся. Так мы и сделали.

Хороший день, неплохая выставка, гуляющая публика – чего лучше. Нагулявшись, решили пообедать. Все более-менее демократические точки питания – забиты. Все эти «Грабли», «Вареничные» и т.п. Народ ждёт, когда освободится столик. Мы угнездились в ресторане подороже – там публика есть, но не забито. Это день, а что будет вечером?

Народ гуляет, веселится, словно ничего, ровно ничего в стране не происходит. А оно – происходит. Идёт самая настоящая война. На которой гибнут наши люди – с обеих сторон наши, потому что т.н. украинцы – тоже наши люди. Бабушка моя с Волыни, свекровь – из Запорожья, соученики мужа с Физтеха – кто из Киева, кто, как моя бабушка, с Западной Украины. Бабушка всегда говорила: «Нет никакой украинской нации, все мы русские, но кто-то великоросс, кто-то малоросс, а кто-то белорус, а все вместе – русские». И эти русские люди – гибнут. А не гибнут, так мёрзнут в окопах, каждый день рискуя жизнью. А здесь, в столице, идёт развязная какая-то, разнузданная веселуха. Вот теперь остервенело веселятся по поводу Масленицы, да так, словно это их служебная обязанность – веселиться. Жрут блины, обсуждают начинки, кидают валенки… Мои соседи обсуждают: куда лучше отправиться веселиться – в Измайловский парк или в парк нашего райцентра? Расстояние примерно одинаковое, но где лучше, зажигательнее? – вот, в чём вопрос.

По телевизору – сплошная веселуха. Юморят юмористы, в мелькании спецэффектов скачут по сцене безголосые звёзды, пляшут под гармошку толстые тётки, воплощая собой, надо полагать, традиционные ценности, – словом, всё как обычно. Иногда, впрочем, вклинивается что-то патриотическое. Отбалабонили – и снова пошла веселуха: the show must go on. Очень часто интересные и актуальные материалы задвигают куда-то за полночь: видно, чтоб не огорчать народ и не отвлечь от наркотического «позитива». Не дай Бог не отрезвить и не побудить к размышлению.

Да, где-то всегда идёт война. Помню, меня поразило когда-то: на Кипре жарятся и жрут праздные курортники, в числе которых была и я, а совсем недалеко, на Ближнем Востоке, идёт настоящая война. На расстоянии чуть большем, чем от Москвы до Тулы, куда я часто запросто езжу. Но то всё-таки не наша война, а эта – наша. Даже на нашей территории.

Что надо? Мне кажется, в первую очередь, подтянутость и сосредоточенность. И скромность. Христианам, в память о смертных муках Христа, предписывается держать великий пост, т.е воздерживаться от вкусной еды и веселья. И думать о серьёзном. А почему бы нам, с мыслью о реальных, сегодняшних, муках наших соотечественников, не стать хоть слегка скромнее? Поубавить жруху-веселуху. Мне эта вакханалия кажется какой-то уродливой, антиэстетической, напоминающей пир во время чумы.

Наша прилежная веселуха оскорбительна для бойцов на Украинском фронте, она выглядит как плевок в их сторону. В повести «Отпуск по ранению» Вячеслава Кондратьева, фронтовика Великой Отечественной, есть такой эпизод. Герой в 1942 г. возвращается в Москву из-подо Ржёва. И видит жизнь… очень разную. В частности, он попадает со своим одноклассником в Коктейль-холл, незадолго до этого открытый, где тепло, чисто, красивые девушки подают невиданные напитки.

«Несовместимость этого с тем, что всё ещё стояло перед его внутренним взором, – изрытого воронками поля, шатающихся от усталости и голода бойцов в грязных шинелях, бродящих от шалаша к шалашу в поисках щепотки махры, вони от тухлой конины, незахороненных трупов, была так разительна, так неправдоподобна, так чудовищна, что у Володьки рука невольно полезла в задний карман бридж – ему захотелось вытащить «вальтер» и начать палить по всему этому великолепию – по люстрам, по стёклам, по этому вишнёвому ковру, чтобы продырявить его пулями, услышать звон битого стекла…», пишет Вячеслав Кондратьев, представивший под именем лейтенанта Володьки самого себя.

Но бытовая скромность нынче не в тренде. Помню, в бытность мою в Минвнешторге, на работников писали служебные характеристики, которые неизменно заканчивались такой триадой: «Политически грамотен, морально устойчив, в быту скромен». Мы, тогдашняя молодь, разумеется, хихикали над этой бюрократической формулой: что значит «в быту скромен» – не напивается и не устраивает пьяных дебошей? Штопает носки?

Сегодня бытовая скромность, т.е. разумное самоограничение в потреблении – не в моде. Ощущается, как нечто убогое. Сегодня полагается непрерывно жрать, шопиться, отправляться в увеселительные поездки. Понятно, такое поведение внушает обывателям глобальный капитализм: ему нужно сбывать монбланы никому не нужной муры, которую он наклепал и продолжает клепать. Меж тем «скромность в быту» – это единственный способ охолонуться, пока не проступили зловещие письмена на стене во время Валтасарова пира. А они готовы проступить, и проступят – дайте срок, недолго осталось. Как знать, может, сегодняшний Володька, внук того, кондратьевского, вытащит пистолет из кармана и пойдёт палить. И понять его, знаете, можно.

Говорят, что война вот-вот закончится – и всё станет по-прежнему и даже лучше. Что-то мне подсказывает, что не закончится и не станет. Вернее так: закончится это – начнётся новое. А потому надо нам помнить детский стишок Маршака:

Ты каждый раз, ложась в постель,

Смотри во тьму окна

И помни, что метет метель

И что идет война.

То была подпись под плакатом 1941-го года. А почему бы нам его не развесить снова – этот плакат? Ведь где-нибудь война точно идёт. И помнить об этом – полезно и поучительно.

Татьяна Воеводина

