Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Разрушение Советского Союза не связано с любовью к Западу

– Автор сомневается, что СССР разрушили из-за увлечения правящей элиты западными ценностями (свобода, демократия). Массовка (творческая интеллигенция) поддерживала эти идеи, но ключевые решения принимались по другим причинам.

2. Мотивы партийной элиты: от управления к владению

– Основной тезис: партийная номенклатура (аппарат) захотела не просто управлять страной, а владеть ею, стать наследственной элитой. Это не конвертация власти в собственность, а дополнение власти собственностью.

3. Горбачев и раскол партии

– Горбачев сверху разрушал партию, внедряя инструменты перестройки, а партия сопротивлялась, но не была в заговоре. Большинство партийной номенклатуры не получило выгоды (вилл на Лазурном берегу), их "смыло" — пришли криминал, олигархи, цеховики и КГБшники.

4. Классическая версия конвертации власти в собственность отвергается

– Автор не согласен с популярной идеей, что номенклатура конвертировала власть в собственность. Он считает, что старая элита потеряла влияние, а новые силы (олигархи, КГБ) захватили ресурсы.

5. Отсутствие арифметики и точных данных

– Нет четких доказательств или "арифметики" (2+2=4), только гипотезы. Даже владельцы активов (заводов, мостов) остаются неизвестными, а миллиардеры были "назначены".

6. Роль влиятельной группы в номенклатуре

– Не вся номенклатура, а лишь влиятельная ее часть (включая силовиков) была заинтересована в демонтаже СССР, чтобы стать хозяевами страны.

7. Отсутствие расследования причин распада СССР

– Прошло более 30 лет, но нет серьезного расследования (допросы, архивы). Это указывает на то, что интересы нынешней элиты препятствуют такому анализу. Сравнение с отсутствием расследования Февральской революции 1917 года.

8. Запад как инструмент, а не цель

– Элита не любила Запад ради его ценностей, а видела в нем систему, идеальную для крупного капитала. Это интеграция элит в западную модель ради собственных интересов, а не очарование "мягкой силой".

9. Советская элита как сверхдержавная, а не колониальная

– Советское руководство не собиралось интегрироваться в Запад на правах подчиненных, а хотело быть равным партнером. Успех или провал — другой вопрос.

10. Современный Запад и его слабость

– Сегодня Запад не может предложить российской элите такие же "морковки", как в 1980-90-е. Нет критической массы в элите, готовой к перевороту, несмотря на наличие прозападных элементов.

11. Катастрофа 1991 года требует государственного расследования

– Распад СССР — крупнейшая геополитическая и социальная катастрофа. Нужен прокурорский анализ, так как живы свидетели, есть архивы, а граждане пострадали (потеря сбережений).

12. Скрытая власть и управляемый хаос

– В позднем СССР власть существовала, но не официальная: вагоны с товарами не доходили до столицы, КГБ не находил виновных. Это указывает на скрытую группировку, дающую другие команды.

13. Шкурные интересы как движущая сила

– В 1917 и 1991 годах элиты действовали из шкурных интересов, а не из любви к Западу. Сегодня эти интересы менее выгодны, что сдерживает перевороты.

Вывод:

Автор считает, что распад Советского Союза был вызван не любовью к Западу, а стремлением части партийной элиты и силовиков стать не только управленцами, но и собственниками страны. Перестройка и демонтаж СССР — это проект влиятельной группировки, а не всей номенклатуры, которая в итоге потеряла влияние. Запад использовался как инструмент для реализации этих интересов, а не как цель. Отсутствие расследования причин катастрофы 1991 года говорит о сохранении интересов тех, кто извлек выгоду и правит сейчас. Сегодня Запад ослаб, и его предложения уже не привлекают достаточно элиты для нового переворота. Для понимания механизмов распада и предотвращения их повторения необходимо государственное расследование, но оно блокируется из-за текущих элитных интересов.