Эфир на канале Красная линия 5 марта 2025 г.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Память о Сталине и его наследие:

– 72 года назад умер Сталин, но споры о его роли в истории продолжаются. Его считают учеником Ленина, неотделимым от его идей, что подчеркивает связь между революцией и советской системой.

– Историческая правда о Сталине важна для понимания прошлого и будущего России.

2. Оценка роли Сталина в истории:

– На официальном уровне оценка Сталина становится более взвешенной: появляются памятники, меняется его образ в культуре. Однако антисоветские и антисталинские настроения сохраняются.

– Установка памятников Сталину связана с инициативами КПРФ и поддержкой общества, хотя власть не всегда активно поддерживает эти действия.

3. Антисоветская пропаганда и её последствия:

– В конце 80-х – начале 90-х антисоветская кампания (Горбачев, Яковлев) не смогла полностью перечеркнуть народное восприятие советской истории. Референдум 1991 года показал поддержку социализма и СССР.

– Попытки представить победу в Великой Отечественной войне как достижение народа вопреки Сталину и советской системе не прижились.

4. Роль Сталина в Великой Отечественной войне:

– Сталин возглавлял государство, партию и оборонные структуры, сыграв ключевую роль в подготовке и победе над нацизмом. Это признают даже те, кто избегает полного одобрения советской системы.

– Признание заслуг Сталина требует признания эффективности советской системы, что противоречит современной антикоммунистической риторике.

5. Идеологический конфликт:

– Современные попытки представить Сталина монархом, а Ленина разрушителем революции искажают историческую реальность. Революции (включая Октябрьскую) рассматриваются как созидательные, спасительные процессы.

– Монархисты и царебожники заменили либералов 90-х в антисталинской риторике, но их аргументы слабы и не выдерживают дискуссии.

6. Советская система и демократия:

– Советское государство было сложным и демократичным в смысле социальных лифтов и учета народных чаяний. Сталин опирался на коллективное руководство, а не на единоличную власть.

– Культ личности Сталина был естественным переходным этапом строительства государства, но сам Сталин не стремился к нему, а был его «жертвой».

7. Капитализм и власть:

– Сталин критиковал буржуазную демократию как систему, где власть принадлежит эксплуататорскому меньшинству (Ротшильды, Рокфеллеры), а не народу. Это актуально и для современной России.

– Власть в капиталистическом обществе служит интересам элиты, что подтверждается историческим анализом.

8. Уроки Сталина для современной России:

– Сталинская политика опиралась на сильную экономику, единство народа и власти, что обеспечивало суверенитет и успехи в войнах. Современной России стоит взять это за образец.

– Переговоры Сталина с Западом были успешны благодаря его интеллекту, сильной позиции страны и отсутствию обмана со стороны оппонентов.

9. Будущее и Сталин:

– Отношение к Сталину в будущем будет зависеть от идеологического курса России. Антикоммунизм может осложнить отношения с союзниками (Китай, Белоруссия), которые уважают советское наследие.

– Сталин и большевики строили общество будущего, их вклад продолжает влиять на мир (например, через Китай и Си Цзиньпина).

10. Проблемы современной власти:

– Отсутствие фигур масштаба Сталина связано с деградацией общественного сознания и отсутствием условий для появления таких лидеров.

– Коррупция, неэффективность госаппарата и капиталистическая система препятствуют прогрессу. Решение требует системных изменений, а не косметических мер.

Вывод:

Беседа подчеркивает неоднозначность восприятия Сталина в современной России: с одной стороны, растет признание его роли в истории, с другой — сохраняется сопротивление со стороны антикоммунистических сил. Участники программы видят в Сталине и советской системе пример эффективного управления, единства народа и власти, а также защиты суверенитета, что контрастирует с нынешним капиталистическим курсом, коррупцией и слабостью идеологии. Они считают, что уроки Сталина (сильная экономика, ясная цель, народная поддержка) могли бы помочь России в борьбе за независимость и преодолении кризиса, но для этого требуется смена парадигмы — возможно, возврат к социалистическим принципам. Будущее отношение к Сталину зависит от того, сможет ли Россия преодолеть антикоммунистический нарратив и использовать советский опыт для укрепления своих позиций в мире.