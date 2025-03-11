Памяти И.В.Сталина. Е.Ю.Спицын на канале Красная линия в программе Точка зрения
Эфир на канале Красная линия 5 марта 2025 г.
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Память о Сталине и его наследие:
– 72 года назад умер Сталин, но споры о его роли в истории продолжаются. Его считают учеником Ленина, неотделимым от его идей, что подчеркивает связь между революцией и советской системой.
– Историческая правда о Сталине важна для понимания прошлого и будущего России.
2. Оценка роли Сталина в истории:
– На официальном уровне оценка Сталина становится более взвешенной: появляются памятники, меняется его образ в культуре. Однако антисоветские и антисталинские настроения сохраняются.
– Установка памятников Сталину связана с инициативами КПРФ и поддержкой общества, хотя власть не всегда активно поддерживает эти действия.
3. Антисоветская пропаганда и её последствия:
– В конце 80-х – начале 90-х антисоветская кампания (Горбачев, Яковлев) не смогла полностью перечеркнуть народное восприятие советской истории. Референдум 1991 года показал поддержку социализма и СССР.
– Попытки представить победу в Великой Отечественной войне как достижение народа вопреки Сталину и советской системе не прижились.
4. Роль Сталина в Великой Отечественной войне:
– Сталин возглавлял государство, партию и оборонные структуры, сыграв ключевую роль в подготовке и победе над нацизмом. Это признают даже те, кто избегает полного одобрения советской системы.
– Признание заслуг Сталина требует признания эффективности советской системы, что противоречит современной антикоммунистической риторике.
5. Идеологический конфликт:
– Современные попытки представить Сталина монархом, а Ленина разрушителем революции искажают историческую реальность. Революции (включая Октябрьскую) рассматриваются как созидательные, спасительные процессы.
– Монархисты и царебожники заменили либералов 90-х в антисталинской риторике, но их аргументы слабы и не выдерживают дискуссии.
6. Советская система и демократия:
– Советское государство было сложным и демократичным в смысле социальных лифтов и учета народных чаяний. Сталин опирался на коллективное руководство, а не на единоличную власть.
– Культ личности Сталина был естественным переходным этапом строительства государства, но сам Сталин не стремился к нему, а был его «жертвой».
7. Капитализм и власть:
– Сталин критиковал буржуазную демократию как систему, где власть принадлежит эксплуататорскому меньшинству (Ротшильды, Рокфеллеры), а не народу. Это актуально и для современной России.
– Власть в капиталистическом обществе служит интересам элиты, что подтверждается историческим анализом.
8. Уроки Сталина для современной России:
– Сталинская политика опиралась на сильную экономику, единство народа и власти, что обеспечивало суверенитет и успехи в войнах. Современной России стоит взять это за образец.
– Переговоры Сталина с Западом были успешны благодаря его интеллекту, сильной позиции страны и отсутствию обмана со стороны оппонентов.
9. Будущее и Сталин:
– Отношение к Сталину в будущем будет зависеть от идеологического курса России. Антикоммунизм может осложнить отношения с союзниками (Китай, Белоруссия), которые уважают советское наследие.
– Сталин и большевики строили общество будущего, их вклад продолжает влиять на мир (например, через Китай и Си Цзиньпина).
10. Проблемы современной власти:
– Отсутствие фигур масштаба Сталина связано с деградацией общественного сознания и отсутствием условий для появления таких лидеров.
– Коррупция, неэффективность госаппарата и капиталистическая система препятствуют прогрессу. Решение требует системных изменений, а не косметических мер.
Вывод:
Беседа подчеркивает неоднозначность восприятия Сталина в современной России: с одной стороны, растет признание его роли в истории, с другой — сохраняется сопротивление со стороны антикоммунистических сил. Участники программы видят в Сталине и советской системе пример эффективного управления, единства народа и власти, а также защиты суверенитета, что контрастирует с нынешним капиталистическим курсом, коррупцией и слабостью идеологии. Они считают, что уроки Сталина (сильная экономика, ясная цель, народная поддержка) могли бы помочь России в борьбе за независимость и преодолении кризиса, но для этого требуется смена парадигмы — возможно, возврат к социалистическим принципам. Будущее отношение к Сталину зависит от того, сможет ли Россия преодолеть антикоммунистический нарратив и использовать советский опыт для укрепления своих позиций в мире.
А вот интересно -куда исчезла интеллигенция,московская,питерская в основном ?Она же была вроде ?и когда успела кануть в лету?Только политологи и остались .Правду вещают в основном шоумены или типа этого:
“любимый сварщиками сумской ремонтник холодильников, по совместительству сотник тамошнего майдана, а ныне заЯзда российскага агитпропа Юрик Подоляка, по непонятным для меня причинам ещё не присевший на нары,недавно решил сменить вывеску и теперь обозначается как : Провоенный блогер Юрий Подоляка.
О как, провоенный значит, а ведь недавно был искпердом и оналитегом, стрелочки рисовал в разные стороны, МО и Генштаб поучал, Путину советы давал, русским пояснял за жизнь и бабло на армию с лохов большой лопатой собирал, куда что делось..
Одна питербурженка Ксюха Собчак осталась, да и та по правде сказать та ещё шаболда, нет в ней искренней веры в прекрасную Россию будущего, ну ту самую , что без Путина, сплошная конъюнктура у неё и мимикрия, алчность и стяжательство.
Был один большевичок Лимонов, да и тот помер, некому нынче на броневичек залезть, некому на кухне с соратниками, обняв изгиб гитары желтой, Окуджаву с Визбором простонать в клубах табачного дыма, Мандельштама с Бродским и Пастернаком, со страдальческим выражением лица подекламировать, Солженицына в самиздате полистать, погрезить демократическими ценностями града на холме, иных уж нет, а те далече.
А ведь ещё совсем недавно на Эхе и Дожде клеймили и костерили, и бездушный режим, и кровавую гэбню, и сталингулаг через раз поминали, бурлила светлоликость, вздымала волны рукопожатность, фонтанировала совестливость, вулканировала неполживость.
..п.с. Интересно -вся эта интеллигенция спряталась,затихарилась или тихо ушла со сцены ,исполнив роль..Нужные иные лица-какие же??-если шаманы и юрики -я сама спрячусь от ужаса..
п.п.с. вперед товарищи постояльцы-до обеда вам хватит.-темы нынче у брахмана интересные..