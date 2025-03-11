С резким осуждением интервью, которое дал 6 марта бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев украинскому журналисту Дмитрию Гордону, выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В этом интервью сбежавший в США в 2012 году бывший высокопоставленный российский дипломат дает «советы» главарю киевского режима Владимиру Зеленскому, как лучше расправиться с Россией.

При этом Козырев сказал Гордону о Зеленском, в частности, буквально следующее: «Он первый раз сказал, [дайте Украине оружие], и мир просто лёг или встал с аплодисментами. И на этом надо стоять. Это правильно… И всё время подчёркивать, что [Украина] за границу шаг не ступит. Потому что Кремль на этом играет, [утверждая], что это будет поражение РФ… Подчёркивать, что [украинские военные в Курской области] — это просто военная операция. Никто ни на какую РФ не претендует… Только отвалите». «Зеленский — это ваше ядерное оружие», — добавил бывший министр, обращаясь к украинскому пропагандисту.

«Послушайте Козырева. Он рассуждает о том, как лучше Зеленскому расправляться с Россией. Представляете, какую политику он проводил, сидя на Смоленке (в здании МИДа)?» — с возмущением заявила Захарова в Telegram-канале. К своему посту она прикрепила отрывок из интервью Козырева Гордону*, который подписала: «Преступники».

Напомним, Андрей Козырев занимал пост министра иностранных дел при президенте России Борисе Ельцине с 11 октября 1990 года по 5 января 1996 года. Другими словами более пяти лет на этом важнейшем посту находился открытый предатель интересов России. Как такое вообще могло произойти?

Родился будущий дипломатический Иуда в Брюсселе, где в то время находился в служебной командировке его отец — служащий Министерства внешней торговли СССР. Вернувшись в Москву, в 1968-1969 годах работал слесарем-сборщиком на машиностроительном заводе «Коммунар». Но, конечно, не для того, чтобы стать рабочим, а чтобы получить рабочий стаж, что в те времена позволяло ему поступить в МГИМО на льготных основаниях. В 1974 году окончил МГИМО по специальности «международные отношения» и еще студентом вступил в КПСС. После окончания ВУЗа поступил на работу в МИД и скоро был направлен на работу в Нью-Йорк.

Как свидетельствует американская Википедия, как видно, пытаясь обосновать причины его последующего предательства, в ходе своей первой командировки в 1975 году в США «Козырев был потрясён фактом, что даже у рядовых американцев есть машины, и покупки они делают в заполненных товарами супермаркетах». Странное, конечно, утверждение, поскольку то же самое он мог видеть, когда проживал с родителями в Брюсселе. Но оно подтверждает: «за колбасу продался!»

Вернувшись в Москву, стал в МИДе быстро делать карьеру. В 1989 году, с наступлением гласности, Козырев раскритиковал в «Международной жизни» советскую внешнюю политику, призвав пересмотреть отношение к Западу и «революционным друзьям». Статью перепечатала «Нью-Йорк Таймс», руководитель ГДР Хонеккер написал протестующее письмо, она вызвала сильную критику аппаратчиков ЦК КПСС и даже рассматривалась на Политбюро. Козырева спасло близкое знакомство с другим будущим предателем — с Шеварнадзе, ставшим главой советского МИДа. Разделяя его мысли, тот обеспечил любителю заморской колбасы карьерный взлет — назначил начальником Управления международных организаций министерства.

А когда в РСФСР в 1990 году образовалось новое «демократическое» правительство Ивана Силаева, тот и подсунул Ельцину своего знакомца — Козырева как «крупного и опытного дипломата». Мол, неплохо именно его сделать нашим, демократическим министром иностранных дел.

И в итоге более пяти лет именно Козырев определял внешнеполитический курс России. Сопровождал президента Ельцина в визитах в США в феврале 1992 года и в июне того же года, когда была принята Хартия российско-американского партнёрства. От должности министра Ельцин освободил его в 1996 году.

При этом, будучи министром, Козырев себя не забывал. Борис Ельцин тогда объявил «борьбу с привилегиями». Однако Козырев сумел выпросить у президента разрешение переехать в пятикомнатную квартиру на Арбате площадью в 240 квадратных метров. Потом приобрел госдачу с участком в подмосковной Жуковке по фиксированной государственной цене в 7567 тысяч рублей (по тогдашнему курсу — $1600). А когда дача сгорела, то ловкач сумел продать участок уже по цене 100 тысяч долларов за сотку. А поскольку таких соток там было сто, то Козырев положил в карман 10 миллионов «зеленых».

Но, как свидетельствуют СМИ, настоящей «золотой жилой» для бывшего члена КПСС стал дефолт 1998 года. Экс-министр вдруг принялся активно играть на рынке государственных краткосрочных обязательств. Как позже выяснила генпрокуратура, он использовал закрытую финансовую информацию, которую ему предоставлял другой нынешний беглец — Анатолий Чубайс. Перед самым кризисом в августе ушлый игрок сумел обогатиться на очень внушительную сумму.

К тому же Вашингтон не забыл его услуг в бытность министром, и в январе 1998 года Козырев оказался членом совета директоров американской фармацевтической корпорации «ICN Рharmaceuticals», где стал исправно получать свои «тридцать сребренников».

А с января 2000 года он уже — вице-президент международной фармацевтической корпорации ICN, генеральный директор корпорации по Восточной Европе. Подкармливали его единомышленники и в России.. В 2007-2012 годах Козырев — председатель Совета директоров ОАО АКБ «Инвестторгбанк». На пенсии, как с умилением сообщает Википедия, Козырев, проживая в Майами, «проводит время за чтением книг о демократических переменах в мире».

На самом деле он отнюдь не угомонился, а продолжил заниматься подрывной деятельностью против России. Так 20 июля 2015 года в американской газете «Нью-Йорк таймс» была опубликована статья Козырева «Россия на пути к смене режима». Автор выразил уверенность в неизбежном крахе «авторитарной, антизападной и коррумпированной политической системы Путина».

При этом Козырев рекомендовал западным лидерам противостоять Путину, не дожидаясь «смены режима» в России. В октябре 2019 опубликовал там же статью с обличениями политики Кремля в современной России и СССР, а также с призывами к Америке снова стать «маяком нравственной истины» и импичменту Дональда Трампа.

А вот и другие его высказывания о России, которые цитируют СМИ: «Изменение режима в России неизбежно, а, может, и неминуемо… Российский народ поднимется с колен. Но путь к устойчивой демократии и стабильной экономике будет сложным. Запад должен быть готов помочь»;

«НАТО — это гарантия. Это благословение, что у западных границ России стоят силы НАТО»; «Единственный (для Запада) способ — действовать с позиции силы, дать Украине оружие и зеленый свет его использовать».

Однако враждебная России деятельность Козырева проявилась в полной мере еще тогда, когда он занимал пост министра иностранных дел в правительстве Ельцина. Уже в те годы СМИ называли его «Мистер —"Да"» — как антипода «Мистеру "Нет"» Андрею Громыко, который стойко отстаивал интересы СССР во внешней политике. В декабре 1991 года Козырев активно участвовал в подготовке предательского Беловежского соглашения о прекращении существования СССР, способствуя развалу прежде могучего государства.

В сентябре 1993 года Козырев одобрил указ президента Ельцина №1400 «О поэтапной конституционной реформе в РФ». Это был тот самый разгон Верховного Совета, который аукнулся танками в Москве и кровавой бойней. Но самое главное, конечно, это его пятилетняя работа во главе МИД — он во многом определял внешнеполитический курс России, поддерживал под локоток Ельцина во время его визитов в США, где тот во время выступлений громогласно «благославлял» Америку. А сам Козырев умудрился за эти годы сдать врагам России все, до чего сумел дотянуться. В 1994 году именно он подписал документ программы «Партнерство ради мира» с НАТО.

В 1992 году правительство нашей страны с подачи Козырева едва не передало Японии Курильские острова. Готовился визит в Японию первого лица государства и уже разрабатывались документы о передаче нескольких островов — для демонстрации нового политического курса России.

Подготовкой предательского соглашения занимался МИД во главе с Козыревым. Япония в ответ обещала долларовые кредиты.

Как много лет спустя рассказал генерал-майор ФСО Борис Ратников, ситуацию спасли сотрудники спецслужб, намеренно сорвавшие визит Ельцина в Японию. Повод был чисто формальным: придрались к уровню безопасности и заявили, что он нас не устраивает, а значит, визит невозможен.

В своих мемуарах Евгений Примаков вспоминал, как однажды бывший президент США Ричард Никсон спросил Козырева, каковы интересы новой России. «Одна из проблем Советского Союза состояла в том, что мы слишком как бы заклинились на национальных интересах, — ответил на это Козырев. — И теперь мы больше думаем об общечеловеческих ценностях. Но если у вас есть какие-то идеи и вы можете нам подсказать, как определить наши национальные интересы, то я буду вам очень благодарен». Никсон был поражен подобным заявлением и сказал, что не будет давать подсказок министру, отметив при этом, что слепо следовать за США в вопросах внешней политики является ошибкой, а в последующем частном интервью политологу Дмитрию Саймсу и вовсе назвал Козырева «слизняком».

В 2018 году на Валдайском форуме профессор из Таллина Рейн Мюллерсон напомнил Владимиру Путину об этом эпизоде. «Это говорит о том, что у Никсона есть голова, а у господина Козырева, к сожалению, отсутствует, — прокомментировал тогда Путин. — Коробка есть черепная только, а головы как таковой нет».

Но Козырев не просто «слизняк», он — предатель. И вообще не понятно, как секретоноситель такого уровня, занимавший важнейший государственный пост, нанесший России огромный политический ущерб, смог беспрепятственно покинуть страну и до сих пор преспокойно жировать на курорте в Майми?

Ведь его давно пора объявить не просто иноагентом, а возбудить в его отношении уголовное дело по статье «предательство», особенно в связи с тем, что он не угомонился даже на пенсии, продолжая выступать с враждебными России заявлениями и интервью.

Даже в МИДе никто никогда не понимал, почему такого человека назначили главой внешнеполитического ведомства. Его имя вообще стало для российских дипломатов нарицательным — оно ассоциируется со сдачей позиций страны, ее национальных интересов. А в дипломатическом лексиконе даже появился термин «козыревщина» — не что иное, как синоним предательства.

Специально для «Столетия»

Владимир Малышев

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Критика Андрея Козырева со стороны МИД РФ

– Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила интервью экс-министра иностранных дел РФ Андрея Козырева, данное 6 марта 2025 года украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

– В интервью Козырев дает «советы» Владимиру Зеленскому о том, как противостоять России, называя его «ядерным оружием» Украины.

2. Содержание интервью Козырева

– Козырев призывает Зеленского подчеркивать, что Украина не претендует на территорию РФ, а действия в Курской области — лишь военная операция.

– Он советует Западу вооружать Украину и действовать с позиции силы против России.

3. Реакция российских властей

– Захарова назвала Козырева «преступником» и выразила возмущение его антироссийской позицией, напомнив о его работе в МИД в 1990-е годы.

4. Биография и карьера Козырева

– Министр иностранных дел РФ с 1990 по 1996 годы при Борисе Ельцине.

– Родился в Брюсселе, окончил МГИМО, работал в МИД, в 1975 году был «потрясен» уровнем жизни в США.

– Быстро продвигался по карьерной лестнице благодаря связям, в том числе с Эдуардом Шеварнадзе.

– В 1990 году стал главой МИД РСФСР по рекомендации Ивана Силаева.

5. Обвинения в предательстве

– Козырев обвиняется в сдаче национальных интересов России: участие в Беловежском соглашении (развал СССР), поддержка указа Ельцина о разгоне Верховного Совета в 1993 году, подписание программы «Партнерство ради мира» с НАТО в 1994 году.

– В 1992 году он готовил передачу Курильских островов Японии, что было предотвращено спецслужбами.

6. Финансовые махинации

– Козырев обогащался за счет привилегий: приобрел квартиру на Арбате и госдачу в Жуковке, а после пожара продал участок за 10 млн долларов.

– Во время дефолта 1998 года использовал инсайдерскую информацию от Анатолия Чубайса для спекуляций на рынке ГКО.

7. Жизнь после отставки

– После ухода с поста министра в 1996 году работал в американских корпорациях (ICN Pharmaceuticals), жил в Майами.

– Продолжал антироссийскую деятельность: публиковал статьи в «Нью-Йорк Таймс» с призывами к смене режима в России и поддержке НАТО.

8. Термин «козыревщина»

– Имя Козырева стало синонимом предательства в российской дипломатии.

– Пример: его ответ Ричарду Никсону о том, что Россия не должна «заклиниваться» на национальных интересах, что вызвало критику даже на Западе.

9. Вопрос безнаказанности

– Автор статьи удивляется, почему Козырев, нанесший ущерб России, смог уехать в США и до сих пор не привлечен к ответственности.

Вывод:

Статья представляет Андрея Козырева как фигуру, символизирующую предательство национальных интересов России. Его деятельность на посту министра иностранных дел в 1990-е годы и последующие антироссийские заявления трактуются как последовательная линия поведения, направленная на подрыв страны. Автор подчеркивает его финансовую корысть, связи с Западом и безнаказанность, что вызывает возмущение как у официальных лиц (Захарова), так и в обществе. Термин «козыревщина» закрепился как обозначение политики уступок и сдачи позиций, а сам Козырев воспринимается как предатель, чьи действия требуют юридической оценки.