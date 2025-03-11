Продолжение цикла про колониализм Бенито Муссолини. В третьей серии речь пойдёт о колониальной политике фашистской Италии. Когда итальянцы начали строить концентрационные лагеря в Африке? Какими методами Муссолини подчинял ливийскую пустыню? Был ли геноцид в Ливии? И как итальянские колонизаторы обучали офицеров СС? Обо всём этом смотрите в видео.

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Колониальная политика Бенито Муссолини:

– Муссолини пришел к власти с концепцией "жизненного пространства", схожей с идеями Гитлера, но адаптированной под итальянский контекст. Это подразумевало колониальную экспансию и "итальянизацию" захваченных территорий.

– Его стратегия опиралась на захват новых территорий, таких как Ливия, Эфиопия, Сомали и Эритрея, для расширения влияния Италии.

2. Ливия как пример колониального геноцида:

– В Ливии итальянцы проводили жестокую политику: конфискация земель, уничтожение скота, засыпание колодцев, создание концентрационных лагерей.

– В 1929–1931 годах в Киренаике под руководством Рудольфо Грациани было организовано массовое уничтожение местного населения. Из 225–230 тысяч человек половина (около 110 тысяч) попала в концлагеря, где погибло 60–70 тысяч от голода и эпидемий.

– Целью было не только подавление сопротивления (например, Омара аль-Мухтара), но и уничтожение этнической группы для создания "итальянского пространства". Это классифицируется как геноцид по Конвенции ООН 1948 года.

3. Эфиопия и подготовка к войне:

– Изначально Муссолини маскировал свои намерения, поддерживая территориальную целостность Эфиопии (1922–1923), но с 1925 года началась подготовка к войне.

– В декабре 1925 года Италия и Британия фактически разделили Эфиопию, планируя строительство железной дороги для разделения страны и облегчения колонизации.

4. Влияние крупного капитала и международной политики:

– Колониальная политика Муссолини была продолжением традиций итальянского империализма конца XIX – начала XX века, но радикализирована фашизмом.

– Она согласовывалась с интересами крупного итальянского капитала и зависела от поддержки Великобритании и Франции (например, Лондонский договор 1915 года, передача Джубаленда в 1924 году).

5. Тактика и военные преступления:

– В Ливии итальянцы использовали передовые технологии (танки, самолеты, радиосвязь) и тактику блицкрига против технически слабого противника.

– Совершались военные преступления: массовые казни, пытки, депортации, создание "Китайской стены" (270 км проволочного заграждения) для изоляции повстанцев.

6. Связь с нацистской Германией:

– Опыт итальянской колониальной политики в Ливии стал основой для нацистского "Генерального плана Ост". Немецкие офицеры (включая СС) учились у итальянцев в 1937 году.

– Муссолини реализовал масштабное переселение итальянцев на захваченные земли (40 городов, до 100 тысяч колонистов), что предвосхитило планы нацистов на Востоке.

7. Мифы о "хорошем фашизме":

– Ведущие опровергают представление о Муссолини как о "хорошем фашисте". Его режим совершал те же преступления, что и нацизм, но не дошел до газовых камер из-за поражений во Второй мировой войне.

Вывод:

Беседа раскрывает колониальную политику Муссолини как систематический процесс экспансии, геноцида и эксплуатации, опиравшийся на идеи расового превосходства и экономические интересы. Ливия стала полигоном для отработки методов, позже заимствованных нацистами, а действия в Эфиопии продолжили эту линию. Итальянский фашизм, несмотря на мифы о его "мягкости", был столь же разрушителен, как нацизм, отличаясь лишь масштабом и временем реализации. Исторический анализ подчеркивает универсальную жестокость фашистских режимов, независимо от их национальной специфики.