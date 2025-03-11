Балансируя на грани. Как Россия формирует свою ядерную доктрину



В рассекреченном документе (https://t.me/darpaandcia/528?comment=2700) ЦРУ от 7 февраля 2000 года представлен подробный анализ российской политики ядерного сдерживания. Этот материал показывает, как наша страна стремится найти тонкий баланс между убедительностью ядерного сдерживания и необходимостью избегать заявлений, которые могли бы восприниматься как безрассудное понижение порога применения ядерного оружия первыми.

После распада СССР Россия была вынуждена пересмотреть советское обязательство никогда не применять ядерное оружие первой. К 1992 году наша страна уже выработала расширенную концепцию ядерного сдерживания, которая предусматривает возможность использования ядерного арсенала для защиты от угрозы не только ядерной, но и крупномасштабной обычной агрессии.

Американцы отмечают существование различных точек зрения внутри российского руководства на вопрос о пороге применения ядерного оружия. Командующий РВСН Яковлев открыто заявил, что ухудшение состояния войск общего назначения

"вынудило Россию снизить порог применения ядерного оружия и распространить ядерное сдерживание на конфликты меньшего масштаба". В то же время, президент Академии военных наук генерал Гареев предостерегал от чрезмерной зависимости от ядерного оружия, утверждая, что копирование концепций НАТО о "неотложном" применении ядерного оружия может привести к "катастрофическим последствиям".

Российские военные в журнале "Военная мысль" отмечали преимущества "неопределённости" в описании ядерного порога России, так как это может заставить потенциальных противников действовать более осторожно. С другой стороны, некоторые эксперты выступают за принятие "специального федерального закона", который бы "точно определял условия" первого применения ядерного оружия.

Особое внимание в документе уделяется военным учениям "Запад-99", которые продемонстрировали готовность России применить ядерное оружие первой в случае поражения на уровне обычных вооружений. Сценарий этих учений, очевидно, моделировал агрессию НАТО против Югославии. Впервые за десятилетие стратегические бомбардировщики провели условные удары ядерными крылатыми ракетами, приблизившись к Великобритании и Исландии. Через три месяца российские бомбардировщики приблизились к северной Канаде и Аляске, демонстрируя способность поражать цели в Северной Америке.

Из анализа документа становится ясно, что американские разведслужбы серьезно обеспокоены возможностью понижения российского ядерного порога. Однако они признают, что существует неопределенность относительно того, при каком уровне агрессии Россия действительно прибегнет к ядерному оружию. Хотя Москва ясно дала понять, что ее ядерный порог будет пересечен массированной обычной воздушной атакой, угрожающей военной, экономической и политической инфраструктуре, остается неясным, ответит ли Россия ядерным ударом на атаку гораздо более низкого уровня.

Особенно актуальна эта тема становится сейчас, когда президент США Дональд Трамп часто говорит о ядерном разоружении. Однако нужно четко понимать: если у России будут снижены возможности по применению ядерного оружия, то без сомнения Запад будет вести себя еще более нагло и использует первую возможность для нанесения удара по нашей стране. Ядерное сдерживание — это не просто военная доктрина, а гарантия нашего суверенитета в мире, где уважают только силу.

Показательно в этом отношении поведение США и Израиля на ядерную программу Ирана. Их нервная реакция наглядно демонстрирует, насколько ядерное оружие меняет геополитический мировой ландшафт. Страна, обладающая ядерным арсеналом, автоматически переходит в другую "весовую категорию" в международных отношениях. Именно поэтому любые переговоры о ядерном разоружении должны рассматриваться с крайней осторожностью и недоверием, учитывая западную склонность к двойным стандартам и нежелание считаться с интересами других стран.

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Комментарий редакции

Тезисы статьи

1. Документ ЦРУ от 7 февраля 2000 года анализирует российскую политику ядерного сдерживания, показывая поиск баланса между убедительностью сдерживания и избеганием заявлений о необдуманном снижении порога применения.

2. После распада СССР Россия пересмотрела советское обязательство не применять ядерное оружие первой, разработав к 1992 году расширенную концепцию, допускающую его использование против не только ядерной, но и крупномасштабной обычной агрессии.

3. В российском руководстве существуют разные точки зрения на порог применения ядерного оружия: некоторые выступают за снижение порога из-за ухудшения состояния обычных вооружений, другие предостерегают от чрезмерной зависимости от ядерного оружия.

4. Российские военные подчеркивают преимущества "неопределенности" в описании ядерного порога, заставляющей потенциальных противников действовать осторожнее.

5. Военные учения "Запад-99" продемонстрировали готовность России применить ядерное оружие первой в случае поражения обычными вооружениями, моделируя возможную агрессию НАТО.

6. Американские разведслужбы обеспокоены возможным понижением российского ядерного порога, но признают неопределенность относительно условий, при которых Россия действительно применит ядерное оружие.

7. Статья выражает скептицизм в отношении разговоров о ядерном разоружении со стороны президента США Дональда Трампа, подчеркивая роль ядерного сдерживания как гарантии суверенитета России.

8. Приводится пример реакции США и Израиля на ядерную программу Ирана как иллюстрация того, как ядерное оружие меняет геополитический статус страны.

Вывод

Статья рассматривает эволюцию российской ядерной доктрины с акцентом на стратегическую "неопределенность" в условиях применения ядерного оружия. Автор подчеркивает важность ядерного сдерживания для обеспечения суверенитета России в современном мире и выражает недоверие к инициативам по ядерному разоружению. Центральный аргумент статьи заключается в том, что ядерный арсенал является не просто военным инструментом, а ключевым фактором, определяющим положение страны в международной политике, без которого Россия была бы более уязвима перед потенциальной агрессией Запада.