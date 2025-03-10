В четвёртой главе Евангелия от Луки рассказывается, как Христос вошёл в дом Петра и нашёл там больную тёщу его. Поскольку евангелист Лука был по образованию врач, он отметил в болезни женщины такой нюанс, как сильную горячку.

Господь, подойдя к ней, исцелил больную. Тёща встала и стала служить Христу. И после этого к Нему приводили много больных, которых Он исцелял. Выходили из многих людей так же и бесы. С криком выходили. И говорили Ему: «Ты — Христос, сын Божий». А Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он — Христос.

Итак, Господь выгоняет нечистых духов из людей. Духи признают в Нём сына Божьего, а Он запрещает им об этом говорить. Почему?

Бесы, как вы, наверное, знаете, не говорят правды. Дьявол — отец лжи. И ложь — его изобретение. В том смысле, что лгать — это плохо и губительно для человека.

Лгать, кстати, можно по-разному — приукрашивать действительность, умалчивать, дозировать информацию… Это то, в чём поднаторели сегодня средства массовой информации. За их хитросплетенной ложью стоит образ того, кто изобрёл ложь изначально.

Итак, бесы не могут говорить правду. И если они говорят, что Христос — сын Божий, они не лгут, но они вынуждаются это произнести силой благодати. Они говорят то, что сказать не хотят.

Однако всё равно верить им не стоит. Начав с правды, они могут человека далее вовлечь в заблуждение. И потом, не каждое исповедование Христа является благодатным и спасительным.

Вспомним, как умиpал Юлиан Отступник. Он всю жизнь боролся с христианством, а Христа считал своим главным врагом. За три года сделал церкви зла больше, чем все правители до него. И когда его yбили на войне с персами, он посчитал, что это — месть Бога. И в свои последние несколько секунд жизни пригрозил кулаком на небо и прокричал: «Ты победил, галилеянин!»

Юлиан исповедовал, что Христос одержал победу.

Что Он оказался сильнее и мудрее его. Однако много ли стоит такое исповедование? Спасает ли оно человека? Конечно, нет.

Это, по сути, бесовское исповедование. Когда человек принуждается сказать правду, а сердцем эту правду принять не хочет.

Апостол Павел пишет, что если будешь веровать сердцем и устами исповедовать воскресшего Христа, то спасён будешь.

А если нет веры сердечной, то одно лишь только исповедование уст не спасает человека.

Повторю, что бесы, иногда начав с правильного, имеют целью впоследствии запутать человека. Они — искусные шахматисты.

Они умеют рассчитывать многоходовые комбинации так искусно, как никто другой.

Если мы представим себе, кто такой лукавый, и как много ему лет… Это древний дух, который не одну тысячу людей сумел обмануть, обольстить, обвести вокруг пальца и довести до преступления Божьих заповедей. Он побеждал сильных и мудрых, богатых и бедных, старых и молодых….

Он знает наши немощи. И он искусен. Он приобрёл навык. Он умеет делать такие козни по отношению к человеку, которые мы сразу понять не сможем.

Всё может начаться справедливо. Однако, если источник грязен, и даже если правда звучит из его уст, то слушать его не стоит.

В Книге Деяний есть такой момент, когда апостол Павел выгнал беса из одной девицы. Она имела в себе духа нечистого, который предсказывал существующие в действительности вещи.

То есть она говорила правду.

Но Павел запретил духу говорить через эту девицу и выгнал его из неё. Лишившись беса прорицающего, девушка стала обычным человеком.

А её хозяева в итоге лишились дохода.

И, озлобившись на Павла, посадили его в тюрьму.

К чему я всё это говорю? Мы с вами должны отвратиться от желания узнать будущее, от желания послушать беса.

А где мы можем его послушать? Есть много людей, которые представляют себя как прорицатели, угадывающие судьбу, как знатоки будущего. Это всё активно рекламируется в газетах и по телевидению. И очень многие люди, нетвердые в вере, нередко совмещают хождение в церковь и посещение разных гадателей.

И эти «слабые» люди прислушиваются к их голосам и обманываются, и запутываются рано или поздно.

А, запутавшись, падают и недоумевают, откуда и почему с ними случилось то или иное несчастье.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Тезисы статьи

1. В Евангелии от Луки описано, как Христос исцелил тёщу Петра и многих других больных, а также изгонял бесов.

2. Бесы признавали в Христе Сына Божьего, но Он запрещал им говорить об этом.

3. Дьявол — отец лжи, и бесы не могут говорить правду по своей воле, только вынужденно под силой благодати.

4. Не каждое исповедование Христа является благодатным и спасительным (пример Юлиана Отступника).

5. Для спасения необходима сердечная вера в сочетании с исповеданием уст, а не только словесное признание.

6. Бесы — искусные обманщики, способные начать с правды, чтобы затем ввести человека в заблуждение.

7. В Книге Деяний апостол Павел изгнал беса из девицы, который предсказывал правду, но источник этой правды был нечист.

8. Современные прорицатели, гадатели и предсказатели судьбы подобны этому нечистому источнику.

9. Многие люди, нетвердые в вере, совмещают посещение церкви с обращением к гадателям, что приводит к духовному падению.

Вывод

Статья предостерегает верующих от обращения к сомнительным источникам духовных знаний, даже если они кажутся говорящими правду. Автор подчеркивает, что истинная вера требует не только внешнего признания Христа, но и внутреннего сердечного принятия. Главная мысль статьи — необходимость распознавания духовного обмана, который может начинаться с правдивых утверждений, но в итоге ведет к заблуждению. Особенно опасным автор считает увлечение современными гаданиями и предсказаниями, которые противоречат истинной христианской вере и могут привести к духовному падению и несчастьям.

Дополнительный вывод

Рассматривая проблему, затронутую в статье, можно углубить понимание причин, по которым люди обращаются к нечистым источникам духовных знаний, несмотря на предостережения христианского учения.

Ключевая причина этого явления кроется в принципиально разных подходах к человеческим нуждам. Христианство не обещает мгновенных благ на земле, а говорит о спасении души и вечной жизни как высшей цели. Путь к этой цели требует серьезной внутренней работы — покаяния, преображения сердца, следования заповедям и любви к ближнему. Это путь, на котором человек должен измениться сам, преобразить свою природу через духовный труд.

В противоположность этому, прорицатели, гадалки и современные "духовные консультанты" предлагают быстрые решения земных проблем без необходимости внутренних изменений. Они обещают успех в личных отношениях, процветание в бизнесе, избавление от болезней — всё то, что касается непосредственных земных нужд человека. Важно понимать, что подобные обещания находят отклик именно потому, что отвечают на сиюминутные желания людей получить блага, не меняя себя.

Сущность этого противоречия заключается в вопросе личного участия и ответственности. Христианский путь требует активной позиции в собственном спасении: исправления жизни, духовного роста, соблюдения обетов. Эти коренные трансформации требуют усилий и готовности отказаться от многих привычек и желаний. К такому пути готовы далеко не все, поскольку он сложен и не обещает мгновенных результатов.

Обращение к гадалкам и прорицателям, напротив, представляет собой попытку "купить услугу", получить готовое решение без личного преображения. Человек выступает здесь как потребитель, а не как участник собственного духовного развития. Такой подход кажется более легким и доступным, он не требует внутренней работы и ответственности за свою духовную жизнь.

Пока в людях преобладают мирские желания и стремление получать блага без изменения себя, они будут искать пути реализации этих желаний в обход христианской веры. Именно поэтому так важно понимать, что предостережения от обращения к нечистым источникам — это не просто запрет, а защита от духовного обмана, который в конечном итоге приводит к заблуждению и отдалению от подлинного спасения.

Истинное христианское призвание заключается в стремлении следовать заветам Христа и любить ближних, а не в погоне за временными земными благами. Только такой путь приводит к подлинному преображению личности и спасению души, которое является высшей целью христианской жизни.