Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям трех мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области.

ВСУ потеряли более 30 военнослужащих и три автомобиля.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загоруйковка, Моначиновка, Гороховатка и Подвысокое Харьковской области.

Потери противника составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии западного производства, станция радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Григоровка, Константиновка, Щербиновка Дроновка и Дружковка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и три полевых склада боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, двух егерских бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Успеновка, Новопавловка, Удачное, Петровское, Алексеевка и Красноармейск Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 490 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Федоровка, Богатырь, Веселое и Разлив Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили более 120 военнослужащих, танк и три автомобиля.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки, Павловка Запорожской области и Новониколаевка Херсонской области.

Уничтожены до 65 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 152-х районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты в воздушном бою самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также пять управляемых авиационных бомб JDAM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 657 самолетов, 283 вертолета, 45927 беспилотных летательных аппаратов, 600 зенитных ракетных комплексов, 22097 танков и других боевых бронированных машин, 1526 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22403 орудия полевой артиллерии и минометов, 32658 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России