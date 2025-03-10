Глава исламистской терористической группировки ан-Нусра, провозгласивший себя президентом Сирии, вчера издал указ о создании комиссии по расследованию преступлений на побережье.



Шараа догадался (ну или поняли западные политтехнологи, которые с ним работают), что могут начаться проблемы, за жертв впишутся и не останавливая сами убийства он попребовал прекратить снимать на видео, отключил связь и изображает расследование «исходя из требований высших национальных интересов, а также стремясь к достижению гражданского мира и раскрытию истины». В комиссию включили доверенных судей и силовиков. Наперед можно предсказать, какие выводы они сделают: на правоохранителей совершили нападения силы асадовского режима, а также они сами убивали мирных жителей, чтоб дискредитировать новую, демократическую власть.



Я хорошо помню, как это выглядело на Украине. Все было ровно так же. С поправкой на количество жертв – украинские патриоты всё-таки не джихадисты. В стране произошел Майдан, власть захватили отморозки, начали подавлять очаги сопротивления в регионах, издили толпами по городам и избивали протестующих антимайдановцев, которых называли сторонниками Януковича. В Одессе 2 мая погибли десятки людей, которых убили открыто, не стесняясь, снимая на видео.



Что произошло дальше? Сначала появилась тысяча версий о том, что это были диверсанты, террористы, которые сами напали. Оставшихся в живых антимайдановцев задержали. Потом создали комиссию из проверненных людей и она конечно пришла к выводу, что они подожгли себя сами. Потом для баланса задержали парочку убийц, которые слишком уж демонстративно все делали. Но спустя некоторое время, когда эмоции улеглись, их выпустили под давлением "активистов". Родственников погибших разгоняли менты вместе с теми же "активистами". По мотивам работы комиссии сняли фильм, в котором перепуганные антимайдановцы, выпущенные из тюрьмы, говорили все, что требовала революционная общественность.



Понятно, что сейчас, после произошедшего, например, в Мариуполе, пятьдесят трупов сгоревших десять лет назад в Одессе, кажутся ерундой. Ну были перегибы, мол, эмоции бурлили, случились беспорядки и кто-то там убился. Но потом же расследование провели! Даже кого-то наказали, диверсантов и провокаторов. Все ок. А на самом деле, я скажу вам, именно тогда запустился маховик, именно в тот день. Все происходило демонстративно и никто не понес наказания. Тысячи людей (может даже десятки тысяч) впечатленные увиденным, поехали на Донбасс. Довольны они тем, что произошло дальше, не довольны? Не имеет значения уже.



Удивительно, насколько происходящее в Сирии похоже на то, чтоб я когда-то видел своими глазами! С поправкой на масштабы. Убийцы останутся безнаказанными, Шараа накажет только несистемных приезжих боевиков, которые ему и так мешают. Покажет своим сторонникам, как он подавляет ненавистных алавитов и христиан, как он им мстит за Асада. Респектабельные сирийские спикеры будут с честным лицом лгать, что специальная комиссия пришла к выводу, что алавиты сами себя убили (я клянусь, они уже это говорят!)



Но потом Сирия будет окончательно уничтожена.

@russ_orientalist

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Сходство ситуации в Сирии и на Украине: Автор проводит параллель между текущими событиями в Сирии и тем, что происходило на Украине после Майдана. Упоминаются схожие методы: создание комиссий для "расследования", манипуляция фактами и оправдание насилия.

2. Действия лидера "ан-Нусры" Шараа: Глава террористической группировки, провозгласивший себя президентом Сирии, издал указ о создании комиссии для расследования преступлений против алавитов на побережье. Это воспринимается как попытка скрыть убийства, прекратить съемку на видео и отключить связь, чтобы замять скандал.

3. Предсказуемые выводы комиссии: Автор уверен, что комиссия, состоящая из лояльных судей и силовиков, обвинит режим Асада и заявит, что алавиты сами виноваты в своих смертях, чтобы обелить новую власть.

4. Пример Украины: Описывается подавление антимайдановцев на Украине, особенно события 2 мая 2014 года в Одессе, где десятки людей были убиты. Последующее "расследование" оправдало убийц, обвинив жертв в самоподжоге, а виновных позже отпустили под давлением активистов.

5. Демонстративная безнаказанность: И в Сирии, и на Украине насилие совершалось открыто, без страха наказания. Автор считает, что это стало отправной точкой для дальнейшей эскалации конфликтов (например, войны на Донбассе).

6. Цели Шараа: Лидер "ан-Нусры" использует ситуацию, чтобы показать своим сторонникам борьбу с алавитами и христианами, наказывая лишь неудобных боевиков, а не системных исполнителей.

7. Итог для Сирии: Автор предсказывает, что Сирия будет окончательно разрушена, как это произошло с Украиной после подобных событий.

Вывод:

Автор видит в действиях сирийских боевиков и их лидера Шараа повторение сценария, уже реализованного на Украине: демонстративное насилие, формальное "расследование" с заранее известным результатом и безнаказанность виновных. Это, по его мнению, не только закрепляет власть экстремистов, но и ведет к дальнейшему уничтожению страны. Сравнение с Украиной подчеркивает убежденность автора в том, что такие процессы запускают необратимые разрушительные механизмы, независимо от масштаба жертв или специфики региона.