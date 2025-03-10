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Обсуждение операции “Труба”

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Уже исторические кадры.
Апти Алаудинов (https://t.me/AptiAlaudinovAKHMAT/8765) с командирами обсуждают операцию "Труба" 1 марта 2025 года.

 
Операция "Труба" сократила численность всушников в районе Суджи на треть, а наши бойцы смогли войти в населённый пункт. Сейчас там идут бои в области промзоны.

По нашим данным, подготовка к операции началась в конце февраля и длилась больше недели. Цель — диверсия в тылу противника и перегон всушников из дальних населённых пунктов назад в Суджу.

1 марта к зоне входа доставили кислородные баллоны.

2 марта наши небольшими группами стали заходить в трубопровод и двигаться к Судже.

Бойцы провели несколько дней без света и нормального воздуха, дождались команды штурмовать и вышли поздним вечером 7 марта.

Наши преодолели больше 15 километров по трубе диаметром 1,4 метра. Одной из зон высадки стала объездная Суджи с севера.

В операции задействованы больше 100 человек из 11-й и 106-й бригад, 30-го полка, отделения морской пехоты, ОДШРБ "Ветераны", ДШБР "Восток" и спецназ "Ахмат".

@mash – цинк

Фактически, операция "Труба" напрямую способствовала обрушению северной части Курского выступа. Смелое тактическое действие с оперативными последствиями. В историю конечно войдет, как и все участники.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9714763.html
Метки: Видео, война на украине, вс рф, всу, Курск
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8 Комментариев » Оставить комментарий
  • 1624 1528
    Виктор час назад

      Клаустрофобия да еще вкупе с нехваткой кислорода страшная штука.
      Сам первые разы из котлов чуть большего обьема “выпрыгивал” как “ошпаринный”.
      Сегодня вспоминая эту новость и, представляя себя на их месте …-отработал(и) в котле без паники.
      Огромная благодарность всем парням на СВО за их работу. Мы постараемся тоже «не упасть в грязь лицом»

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      • 3497 3301
        Сан СанычВиктор час назад

          У нас есть труба под каналом с водой 30 метров. Все желающие перебраться на другой берег могут попробовать проползти. Соглашаются лезть в трубу очень не многие, но те, кто пошёл, теперь имеют некоторое представление о клаустрофобии. Познавательно.

        • 8145 6297
          ИгорьВиктор 56 мин. назад

            Виктор, я из-за котла с ТЭЦ завязал. Дело было так. Там котлы высотой с девятиэтажку, и я иногда вставал на перила на высоте при температуре градусов 60 лампу поменять. Один раз на холодный котел была заявка переноска у сварщиков погасла. Я иду, типа асс, без фонарика, переноску контрю рукой, ищу обрыв и вдруг чувствую что уже лечу, повис на проводе переноски и на коже левой руки, она как то притерлась к колосникам. Сварщики подошли и дернули меня из ямы. Кожу зашили и в тот же день на работу отправили. А я задумался, ведь эти камикадзе работали в галерее, без дна, без света кадили дугой. Я понял в совокупности случаев что вся эта практика кончится для меня плохо, раз такие герои вокруг и есть в них необходимость. Не нравится мне такой героизм, как то по другому надо мутить проф. процесс, либо страховать жизнь и здоровье, чтоб хватило не работать, когда оно случится. Иначе будет как рассказывал один бригадир. Т.б. говорит у нас на высоте и медицина в порядке. Рабочему кисть оторвало, госпитализировали и выписали больничный, все путем.

            • 1624 1528
              ВикторИгорь 36 мин. назад

                “Герои” на призводстве в основной массе своей от незнания ТБ и своих прав.
                Ну даже зная все это, нет гарантии что не заставят “геройствовать”.
                Поводов надавить на работягу масса.

                • 30156 28084
                  жора шаповВиктор 29 мин. назад

                    Ну, то есть , тебе руководство “предлагает” на работе сдохнуть, сыграв в лотерею 50х50, а ты , без своих мозгов, не против.

                  • 8145 6297
                    ИгорьВиктор 9 мин. назад

                      Я спустя полгода после котла с хитрыми приключениями оказался на легкой работе в Театре О и Б. После Тэц просто санаторий, но и там кроме электриков были механики мужики, деды фактически, лазили по механизмам как обезьяны, а результат прежний, угорели оба от какой то отравы. И до сих пор, что бы не делали соратники, хоть где, да хоть на даче, я попытки геройства сразу пресекаю, или в них не участвую. Нафиг, нафиг, такой график.

                      • 3497 3301
                        Сан СанычИгорь три минуты назад

                          Игорь, если почитать твои рассказы, то у вас там хуже с выживаемостью, чем в штурмах на Войне. На даче – гибнут; в пьяных драках – гибнут; в котлах – гибнут; на проводах – гибнут. И даже в Театре Оперы и Балета – гибнут. Как ты сумел выжить в таких условиях жизни? Складывается впечатление, что вокруг тебя не жизнь, а сплошная катастрофа.

                  • 30156 28084
                    жора шаповВиктор 33 мин. назад

                      Игорёша тебе написал ,естественно, фантазию про себя, но мне интересно, откуда дама притащила события про трубу СВО в Судже ? Описание мало соответствует реалиям. Разве что “нагнетает” героизм. Да и ты из котла не должен “выпрыгивать”, так как такие работы ведутся минимум вдвоём ( один на страховке), и под контролем ИТР с присутствием.
                      Думаю, что ники Sergeev и Женечка иронично улыбаются, читая ваши выдуманные приключения.

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