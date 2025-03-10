Главная » Невероятное в мире, Политика Надо взорвать все трубопроводы 10:55 Сегодня 56 0 brahman Джихади Джулиан придумал новую причину для оправдания подрыва "Северных потоков". Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9714658.html Метки: Германия, репке Оценка информации Голосованиезагрузка... Поделиться: Записи на схожие темы Метастазы Мексиканского залива. Часть 14-7 Новости Украины и Новороссии 23 марта 2018 Новости Украины и Новороссии 05 августа 2020 Евгений Сатановский: «Алеппо надо было дожать в феврале». Метастазы Мексиканского залива. Часть 14-5