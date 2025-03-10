Главная » Невероятное в мире, Политика

Надо взорвать все трубопроводы

56 0
photo_2025-03-09_21-44-24.jpg

Джихади Джулиан придумал новую причину для оправдания подрыва "Северных потоков".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9714658.html
Метки: Германия, репке
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Метастазы Мексиканского залива. Часть 14-7
Новости Украины и Новороссии 23 марта 2018
Новости Украины и Новороссии 05 августа 2020
Евгений Сатановский: «Алеппо надо было дожать в феврале».
Метастазы Мексиканского залива. Часть 14-5

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход: