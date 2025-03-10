Финал постмодерна? Кризис, трансформация и сценарии будущего. Вардан Багдасарян
Лекция посвящена анализу постмодерна как социального, культурного и философского явления. Рассматриваются его признаки, причины кризиса и возможные альтернативы. Затрагиваются темы влияния постмодерна на политику, экономику, общественные институты, религию и искусство. Обсуждается возможный переход к новому порядку, где на смену постмодерну могут прийти мобилизационные модели, неофашизм или новые формы иерархии.
Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Определение постмодерна и его природа
– Постмодерн рассматривается как явление, следующее за модерном, отрицание его ценностей и структур.
– Возникает вопрос: не завершается ли постмодерн, и если да, то что приходит ему на смену?
– Постмодерн характеризуется как эпоха хаоса, смуты, отсутствия определенности и иерархий.
2. Историческая связь либерализма, фашизма и постмодерна
– Либерализм в кризисные моменты порождает фашизм (пример — 1930-40-е годы).
– Аналогично, постмодерн, "загнанный в угол", трансформируется в неофашизм, как экстремальное проявление.
– Повторяемость исторических циклов: смута → диктатура.
3. Цитата из Достоевского как эпиграф
– Петр Верховенский ("Бесы") описывает проект смуты, разрушения и установления новой власти ("Иван Царевич").
– Постмодерн интерпретируется как управляемая "судорога" (смута), повторяющаяся каждые 30-50 лет, после чего возникает новая диктатура.
4. Логика инверсии постмодерна
– Постмодерн порождает хаос, который вызывает запрос на сильную власть и новую иерархию.
– Система диктатуры разрушается изнутри, затем восстанавливается в обновленной форме.
– Вопрос: это естественный процесс или управляемая элитами имитация?
5. Цикличность истории и роль элит
– Смута как переходный этап к диктатуре может быть как спонтанной, так и управляемой.
– Современные лидеры (Байден, Трамп) рассматриваются как исполнители функций в этом процессе.
6. Характеристики постмодерна
– Постмодерн — это "после модерна", реакция на него.
– Основные черты: релятивизм (нет абсолютных истин), виртуализация, гипертрофированный индивидуализм, толерантность, гедонизм, консюмеризм, отрицание больших смыслов (метанарративов).
– Ценность — самовыражение, которое разрушает традиции и социальные нормы.
7. Историческая цепочка
– Дoмодерн (традиционное общество) → Модерн (развитие) → Постмодерн (самовыражение) → возможный неомодерн или контрмодерн.
– Распад СССР ускорил торжество постмодерна, но война (2022) ставит его под вопрос.
8. Конец постмодерна
– Война как историческая развилка делает постмодерн нефункциональным.
– Возникает вопрос: куда дальше пойдет человечество?
Вывод:
Лекция рассматривает постмодерн как временное явление, характеризующееся хаосом, релятивизмом и индивидуализмом, которое исторически возникает после модерна и неизбежно ведет к кризису. Этот кризис, по мнению автора, разрешается через смуту, за которой следует установление новой диктатуры и иерархии. Ссылаясь на Достоевского, автор предполагает, что постмодерн может быть частью управляемого цикла, где элиты используют смуту для обновления власти. Современные события (война, глобальные изменения) сигнализируют о возможном конце постмодерна, но направление дальнейшего развития остается открытым вопросом: возврат к традициям, новый модерн или нечто иное?