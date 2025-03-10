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Финал постмодерна? Кризис, трансформация и сценарии будущего. Вардан Багдасарян

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Лекция посвящена анализу постмодерна как социального, культурного и философского явления. Рассматриваются его признаки, причины кризиса и возможные альтернативы. Затрагиваются темы влияния постмодерна на политику, экономику, общественные институты, религию и искусство. Обсуждается возможный переход к новому порядку, где на смену постмодерну могут прийти мобилизационные модели, неофашизм или новые формы иерархии.

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Определение постмодерна и его природа 
   – Постмодерн рассматривается как явление, следующее за модерном, отрицание его ценностей и структур. 
   – Возникает вопрос: не завершается ли постмодерн, и если да, то что приходит ему на смену? 
   – Постмодерн характеризуется как эпоха хаоса, смуты, отсутствия определенности и иерархий.

2. Историческая связь либерализма, фашизма и постмодерна 
   – Либерализм в кризисные моменты порождает фашизм (пример — 1930-40-е годы). 
   – Аналогично, постмодерн, "загнанный в угол", трансформируется в неофашизм, как экстремальное проявление. 
   – Повторяемость исторических циклов: смута → диктатура.

3. Цитата из Достоевского как эпиграф 
   – Петр Верховенский ("Бесы") описывает проект смуты, разрушения и установления новой власти ("Иван Царевич"). 
   – Постмодерн интерпретируется как управляемая "судорога" (смута), повторяющаяся каждые 30-50 лет, после чего возникает новая диктатура.

4. Логика инверсии постмодерна 
   – Постмодерн порождает хаос, который вызывает запрос на сильную власть и новую иерархию. 
   – Система диктатуры разрушается изнутри, затем восстанавливается в обновленной форме. 
   – Вопрос: это естественный процесс или управляемая элитами имитация?

5. Цикличность истории и роль элит 
   – Смута как переходный этап к диктатуре может быть как спонтанной, так и управляемой. 
   – Современные лидеры (Байден, Трамп) рассматриваются как исполнители функций в этом процессе.

6. Характеристики постмодерна 
   – Постмодерн — это "после модерна", реакция на него. 
   – Основные черты: релятивизм (нет абсолютных истин), виртуализация, гипертрофированный индивидуализм, толерантность, гедонизм, консюмеризм, отрицание больших смыслов (метанарративов). 
   – Ценность — самовыражение, которое разрушает традиции и социальные нормы.

7. Историческая цепочка 
   – Дoмодерн (традиционное общество) → Модерн (развитие) → Постмодерн (самовыражение) → возможный неомодерн или контрмодерн. 
   – Распад СССР ускорил торжество постмодерна, но война (2022) ставит его под вопрос.

8. Конец постмодерна 
   – Война как историческая развилка делает постмодерн нефункциональным. 
   – Возникает вопрос: куда дальше пойдет человечество?

Вывод:
Лекция рассматривает постмодерн как временное явление, характеризующееся хаосом, релятивизмом и индивидуализмом, которое исторически возникает после модерна и неизбежно ведет к кризису. Этот кризис, по мнению автора, разрешается через смуту, за которой следует установление новой диктатуры и иерархии. Ссылаясь на Достоевского, автор предполагает, что постмодерн может быть частью управляемого цикла, где элиты используют смуту для обновления власти. Современные события (война, глобальные изменения) сигнализируют о возможном конце постмодерна, но направление дальнейшего развития остается открытым вопросом: возврат к традициям, новый модерн или нечто иное?

Источник: https://rutube.ru/video/899933459156042f25d2f27f9047cce7/
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