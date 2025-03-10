Лекция посвящена анализу постмодерна как социального, культурного и философского явления. Рассматриваются его признаки, причины кризиса и возможные альтернативы. Затрагиваются темы влияния постмодерна на политику, экономику, общественные институты, религию и искусство. Обсуждается возможный переход к новому порядку, где на смену постмодерну могут прийти мобилизационные модели, неофашизм или новые формы иерархии.

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Определение постмодерна и его природа

– Постмодерн рассматривается как явление, следующее за модерном, отрицание его ценностей и структур.

– Возникает вопрос: не завершается ли постмодерн, и если да, то что приходит ему на смену?

– Постмодерн характеризуется как эпоха хаоса, смуты, отсутствия определенности и иерархий.

2. Историческая связь либерализма, фашизма и постмодерна

– Либерализм в кризисные моменты порождает фашизм (пример — 1930-40-е годы).

– Аналогично, постмодерн, "загнанный в угол", трансформируется в неофашизм, как экстремальное проявление.

– Повторяемость исторических циклов: смута → диктатура.

3. Цитата из Достоевского как эпиграф

– Петр Верховенский ("Бесы") описывает проект смуты, разрушения и установления новой власти ("Иван Царевич").

– Постмодерн интерпретируется как управляемая "судорога" (смута), повторяющаяся каждые 30-50 лет, после чего возникает новая диктатура.

4. Логика инверсии постмодерна

– Постмодерн порождает хаос, который вызывает запрос на сильную власть и новую иерархию.

– Система диктатуры разрушается изнутри, затем восстанавливается в обновленной форме.

– Вопрос: это естественный процесс или управляемая элитами имитация?

5. Цикличность истории и роль элит

– Смута как переходный этап к диктатуре может быть как спонтанной, так и управляемой.

– Современные лидеры (Байден, Трамп) рассматриваются как исполнители функций в этом процессе.

6. Характеристики постмодерна

– Постмодерн — это "после модерна", реакция на него.

– Основные черты: релятивизм (нет абсолютных истин), виртуализация, гипертрофированный индивидуализм, толерантность, гедонизм, консюмеризм, отрицание больших смыслов (метанарративов).

– Ценность — самовыражение, которое разрушает традиции и социальные нормы.

7. Историческая цепочка

– Дoмодерн (традиционное общество) → Модерн (развитие) → Постмодерн (самовыражение) → возможный неомодерн или контрмодерн.

– Распад СССР ускорил торжество постмодерна, но война (2022) ставит его под вопрос.

8. Конец постмодерна

– Война как историческая развилка делает постмодерн нефункциональным.

– Возникает вопрос: куда дальше пойдет человечество?

Вывод:

Лекция рассматривает постмодерн как временное явление, характеризующееся хаосом, релятивизмом и индивидуализмом, которое исторически возникает после модерна и неизбежно ведет к кризису. Этот кризис, по мнению автора, разрешается через смуту, за которой следует установление новой диктатуры и иерархии. Ссылаясь на Достоевского, автор предполагает, что постмодерн может быть частью управляемого цикла, где элиты используют смуту для обновления власти. Современные события (война, глобальные изменения) сигнализируют о возможном конце постмодерна, но направление дальнейшего развития остается открытым вопросом: возврат к традициям, новый модерн или нечто иное?