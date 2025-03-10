Без США! Россия получила ШАНС в гонке за редкоземельными металлами
В России всерьёз взялись за восстановление всей цепочки редкоземельных металлов – от добычи и разделения до выпуска конечных высокотехнологичных изделий. Что строят в Соликамске и зачем запускают производство оксида скандия в Свердловской области? Почему вообще про эти металлы так много стали говорить в последнее время и как нам не упустить второй шанс на перезапуск целой индустрии на наших правилах. Об этом, а также о новом российском автомобиле и герое недели расскажем после краткой сводки позитивных новостей.
Комментарий редакции
Основные тезисы выпуска:
1. В России восстанавливается полная производственная цепочка редкоземельных металлов (РЗМ) – от добычи до производства конечных изделий:
– В Соликамске проектируется новый завод по выделению редкоземельных элементов
– В Глазове готовится строительство первого в России крупнотоннажного производства постоянных редкоземельных магнитов
– "Русал" запускает производство оксида скандия на Богословском алюминиевом заводе (до 19 тонн в год)
2. Геополитическое значение редкоземельных металлов:
– РЗМ критически важны для развития искусственного интеллекта и высоких технологий
– Китай контролирует большую часть мировой добычи и переработки РЗМ
– США ищут новые источники РЗМ из-за зависимости от Китая
3. Историческая справка: в 1980-х СССР был вторым в мире производителем РЗМ, но потерял позиции после распада Союза и утраты производственных мощностей в бывших республиках.
4. Другие позитивные новости из России:
– Успешный запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"
– Начало выпуска нового грузовика "Урал-80"
– Запуск первой в России роботизированной системы сортировки грузов
– Открытие новых научно-производственных центров
5. Представлен новый российский спорткар МАРТТ, созданный компанией "АртЛайн Технолоджи".
6. История героического поступка: Александр Тузов, ветеран СВО и инвалид, спас тонущую в реке девочку.
Вывод:
Выпуск представляет собой патриотически ориентированный обзор достижений России в сфере высоких технологий, особенно подчеркивая стратегическую важность восстановления полного цикла производства редкоземельных металлов. Автор показывает, что на фоне глобальной конкуренции за ресурсы, необходимые для развития ИИ и современных технологий, Россия получает "второй шанс" восстановить свой технологический суверенитет в этой сфере. Материал завершается традиционными для таких сводок сообщениями о производственных достижениях, интересных разработках и героическом поступке обычного россиянина.
Зачем развивать интеллект искусственный, когда натуральный не развит? Не для того ли, чтобы он так и остался в зачаточном состоянии? Что-то мне подсказывает, что в будущем от ИИ угроз будет больше, чем от ЯО сегодня, и также, как с ЯО, встанет вопрос об уничтожении мощностей, создающих эти угрозы. Да что “в будущем”, от него и сейчас проблем хоть отбавляй. Реально, если взвесить все полюсы и минусы от внедрения ИИ в нашу жизнь и попробовать посмотреть дальше своего носа, только слепой не увидит, что минусов больше, уже сегодня. А завтра что будет? От ИИ, как и от ЯО, страдает всё общество, и только единицы получают преимущества над ним, или остаются в относительной безопасности. А между тем навязывание идёт тотальное и чем меньше рядовой человек знаком с новыми технологиями, тем больше у него трудностей в современной жизни. Принципы которой тоже, кстати, навязываются, и, кстати, во-многом с помощью ИИ.