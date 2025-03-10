Комментарий редакции

В России всерьёз взялись за восстановление всей цепочки редкоземельных металлов – от добычи и разделения до выпуска конечных высокотехнологичных изделий. Что строят в Соликамске и зачем запускают производство оксида скандия в Свердловской области? Почему вообще про эти металлы так много стали говорить в последнее время и как нам не упустить второй шанс на перезапуск целой индустрии на наших правилах. Об этом, а также о новом российском автомобиле и герое недели расскажем после краткой сводки позитивных новостей.

Основные тезисы выпуска:

1. В России восстанавливается полная производственная цепочка редкоземельных металлов (РЗМ) – от добычи до производства конечных изделий:

– В Соликамске проектируется новый завод по выделению редкоземельных элементов

– В Глазове готовится строительство первого в России крупнотоннажного производства постоянных редкоземельных магнитов

– "Русал" запускает производство оксида скандия на Богословском алюминиевом заводе (до 19 тонн в год)

2. Геополитическое значение редкоземельных металлов:

– РЗМ критически важны для развития искусственного интеллекта и высоких технологий

– Китай контролирует большую часть мировой добычи и переработки РЗМ

– США ищут новые источники РЗМ из-за зависимости от Китая

3. Историческая справка: в 1980-х СССР был вторым в мире производителем РЗМ, но потерял позиции после распада Союза и утраты производственных мощностей в бывших республиках.

4. Другие позитивные новости из России:

– Успешный запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"

– Начало выпуска нового грузовика "Урал-80"

– Запуск первой в России роботизированной системы сортировки грузов

– Открытие новых научно-производственных центров

5. Представлен новый российский спорткар МАРТТ, созданный компанией "АртЛайн Технолоджи".

6. История героического поступка: Александр Тузов, ветеран СВО и инвалид, спас тонущую в реке девочку.

Вывод:

Выпуск представляет собой патриотически ориентированный обзор достижений России в сфере высоких технологий, особенно подчеркивая стратегическую важность восстановления полного цикла производства редкоземельных металлов. Автор показывает, что на фоне глобальной конкуренции за ресурсы, необходимые для развития ИИ и современных технологий, Россия получает "второй шанс" восстановить свой технологический суверенитет в этой сфере. Материал завершается традиционными для таких сводок сообщениями о производственных достижениях, интересных разработках и героическом поступке обычного россиянина.