Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области.



▫️ Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Агроном, Богдановка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Косица, Локня, Малая Локня, Махновка, Рубанщина, Суджа, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное и Южный. Отражены две контратаки.



▫️ Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, 1-й Княжий, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Мартыновка, Мирный, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Новенькое, Ободы, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.



За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров, 19 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA производства Израиля, инженерная машина разграждения, а также 11 пунктов управления БпЛА и склад боеприпасов. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65930 военнослужащих, 387 танков, 300 боевых машин пехоты, 264 бронетранспортера, 2163 боевые бронированные машины, 2370 автомобилей, 528 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 54 единицы инженерной и другой техники, из них 22 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России