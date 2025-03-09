Украину историки объявили «искусственной», а вот старые карты говорят, что она совсем не «искусcтвенная». Смотрю на старинную карту Келлера и вижу на момент 1298 г. такую картину. Как такового названия Украины на карте нет, но есть «Кумания» в Восточной Украине и «Словены» в Западной Украине (см. жёлтый овал). Эта карта Келлера 1590 г. КЛЮЧ к истории Лызлова.

Куманы это древние славяне в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске».

Оказалось, за Куманами в Восточной Украине стоит очень древняя история Комана одного из 5 братьев СЛАВЯН от единого отца Скифа+Зардана в 5 поколении в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске». А за Словеном стоит древняя история Западной Украины. Вот эти братья славяне- Словен, Рус, Болгар, Истер и Коман.

Все братья славяне происхождением от Афета (третьего сына Ноя, это не история евреев (п.1), а история огромного европейского и русского народа от эллинского «евр»- восток). Дело было так. Младший сын Ноя Афет отселяется от братьев и уходит (с Русской равнины) в 3264 г. до н.э. (п.99, Источник4) со своими племенами на Север на Ледовитый океан и Тихий океан. И вот его правнуки Скиф и Зардан уходят с реки Лена и гор «Имаус» (Приенисейские горы, Лызлов, п.145) на Чёрное море, а их потомки образуют страны, а именно, Истер –Венгрию или Хунгарию, Словен - Словению и Польшу, Болгар-Булгарию, Рус-Руссию (Бела Русия), Коман-Куманию (Восточную Украину).

В 2409 г. до нашей эры (п.99) эти народы уходят с Чёрного моря на Русскую равнину и начинают расселяться на окраинах центральной Руси, так как центр занят Симом. Словен и Рус поселяются на озере Ильмень. Булгары занимают восточное побережье Волги, а Куманы (Команы) занимают Юг Руси. Истер (венгры-белые угры) занимает север России и Уфу («Великая Венгрия»). «Центральная Русь» (см. ниже) остаётся как бы в окружении этих славян.

Итак, в Восточной Украине должны жить древние команы с 2409 г. до н. э., а в Западной Украине древние словены. И такой же древности венгры (истеры), румыны и русы (не центральные) северяне (Новгород Северский).

О «Центральной Руси».

Официально историками не признаётся существование Древней Руси в центре Русской равнины (от Киева, Москвы и до Урала, от Вятки до Рязани, включаяя Рязань, где Суздаль, Москва, Рязань в центре), хотя сами европейцы именно центр равнины называют «Русская равнина или СарМатская», намекая, что там была глубинная Русь древнейшая (до 862 г.) и НИКТО кроме русских там ранее не проживал. Сарматской её назвали позже.

"О Русская Земля! Ты уже за холмом" говорится не раз в «Слово о полку Игореве» (1089- 1189 год). В «Слове..» описано противостояние Князя Игоря ПОЛОВЦАМ (Команам). "Ведь под самым Римовым кричат РУСИЧИ под саблей ПОЛОВЕЦКОЙ!" "Поглотила русичей чужбина (чужая страна, автор)" "Ярослав и правнуки Всеслава! <...>Это вы раздорами и смутой К нам на Русь ПОГАНЫХ завели, И с тех пор житья нам нет от ЛЮТОЙ ПОЛОВЕЦКОЙ ПРОКЛЯТОЙ ЗЕМЛИ!.." ПОГАНЫЕ они, потому что их первомать Анна-мать Афета.

ИТАК. «Центральную Русь»- «Симовскую Столбовую Русь» не надо путать с «Руссией» на Севере в районе Беларуссии, «Киевской Русью» и «Великой Росией» Рюрика в Архангельском крае. Центральная Русь включает «Владимиро-Суздальское княжество и Владимиро-Волынское, Новгород Великий и Тьмутаракань..." (Д. С. Лихачев). Глеб Святославич, внук Ярослава Мудрого, правил Тмутараканью в 11 веке. Об этом надпись на кириллице гласит: "В лето 6576 индикта 6 Глеб князь мерил море по леду от Тмутаракани до Корчева 14 000 сажен" (6576-5508=1066 г, автор).

Тьмутараканский камень

Корчев - древнерусское название Керчи». Там в Керчи стоит древний крестообразный храм 8-11 века Георгия, названный потом именем Иоанна Предтечи, что указывает на прежних хозяев Тьмутаракани–центральную Русь-Георгию.

Куманы это Половцы у Лызлова

Оказалось, что Куманы имеют другое название Половцы и, зная историю половцев, можно узнать древнюю историю Восточной Украины. Нам повезло, что половцев подробно описывает Лызлов. То, что половцы это команы, видно прямо на карте. Там написано КОМАНЫ и их владения Азов с городом Азов. Как раз Азов называется Лызловым владениями половцев и имя их вождя Азуп ( в честь которого явно назван Азов). «Их (половцев) же грады бяху не давных времен - то есть лета от Христа 1103-го, и 107-го, и 108-го- Схутен, и блиско Дону Рукан, Суворов, Азов, его же владетель ПОЛОВЕЦКИЙ КНЯЗЬ АЗУП убиен от князей российских». В истории Лызлова половцы Азупа заняли южные земли России и Азов. Азуп был убит россами. Поэтому все сведения, которые нам даёт Лызлов о половцах относится именно к куманам. Их союзник и брат, как написано на карте, «Киркассы» (Черкассы). Они всегда рядом на карте.

Откуда название половцев

Лызлов пишет историю с точки зрения россианов, а половцы для них недруги, поэтому он о них нелестно отзывается. Лызлов утверждает, что Половцами их прозвали россияне от слова поле- они ЛОВЦЫ зверей, или прозвание их от слова «полон» (плен). «Того же 1103-го лета и прозваша их россиане ПОЛОВЦАМИ зане в ПОЛЯХ болши пребываху или зане полеванием, то есть ЛОВИТВАМИ ЗВЕРЕЙ кормилися, или половцами - то есть грабительми, яко чужим ПОЛОНОМ и ГРАБЛЕНИЕМ жили». Их также называют готфами (готами?). Лызлов пишет, что Болгары имели «соплемянных своих народех словенских, яко вандалах з, цымбрах (киммерийцев), готфах», то есть «готфы» были родственны БОЛГАРАМ. «Иныя историки тех половцов называли ГОТФАМИ, еже и истинно есть, ибо егда (когда) были в соседстве РОССИЙСКИМ странам, ГРЕЧЕСКИМ же, и ВОЛОССКИМ, и ПОЛСКИМ странам погранични, ВЕЛИКИЯ ИМ ПАКОСТИ наездами своими чинили. Ибо чуждими трудами и граблением непрестанно жили». Половцы всегда были соседями России, Греции, Польши и Воложским (влахам-молдаванам-румынам) и «великие ПАКОСТИ» им чинили своими наездами «Ибо чуждими трудами и граблением непрестанно жили».

Язык половцев

Лызлов пишет, что Половцы, ПечеНеги и Литва имеют почти одинаковое наречие, а россияне одинаковый язык с поляками. Половцы, печенеги и литва живут сейчас на юге Белоруссии в Дроговичах (Лызлов). «Народ ПЕЧЕНЕГОВ, и ПОЛОВЦЕВ, и ЯТВИЖЕВ истинныя суть литва, точию имяху между собою в НАРЕЧИИ МАЛУЮ РАЗНОСТЬ, яко поляки и россианы; житие имуще в Подлесии, где ныне Дрогичин (город на юге Белоруссии)».». В другом месте у Лыхлова написано «Язык же с российским, и с полским, и с волоским смешан имели».

ИТАК. Печенеги, Половцы и Литва (Ятвиги)-это одна родственная по языку группа. Печенеги, судя по названию, по версии автора, происходили с озера Нега (Онега) и реки Печёры. А россияне, поляки –это другая родственная группа и они тоже имели своё сходное наречие и в тоже время схожи были по языку и с первой группой. Тюркские наречия у половцев не наблюдаются.

Комания у Марко Поло

Дополнительно о команах (половцах) можно узнать от Марко Поло. Он пишет, что не дружны были команы между собой и проиграли «могущественному царю» Саину и ушли, вероятно, домой на Днепр в Команию и Азов, но не все, часть попали в подчинение Саину. Разбрелись они кто куда. «Первым ЦАРЁМ западных татар был Саин; был он сильный и могущественный ЦАРЬ. Этот царь Саин покорил Росию (это «Великая Росия» на севере в Архангельском крае у Марко Поло, см. карту), Команию, Аланию, Лак, Менгиар, Зич, Гучию и Хазарию (на юге); все эти области покорил царь Саин. А прежде, нежели он их покорил, ВСЕ ОНИ ПРИНАДЛЕЖАЛИ КОМАНАМ [КИПЧАКАМ], но не были они дружны между собою и не составляли одного царства, а потому КОМАНЫ ПОТЕРЯЛИ СВОИ ЗЕМЛИ и были разогнаны по свету; а те, что остались на месте, были в рабстве у этого царя Саина» (Марко Поло «Глава ССХХ. Здесь описываются цари западных татар), (Дзен.34. Царство Казанское и Царь Саин в «Казанской истории». 27.07. 2023 г.). По версии автора Саином называли вождя Золотой Орды Джучи, а потом Батыя. Они этих команов и разогнали.

Их планета Сатурн

«Обладает над теми странами планета Сатурнус непостоянный, иже по принуждению творит люд мучителный, страшный и жестокий».

ИТАК. Половцы жестоки, «люд мучительный» и их планета Сатурн. Сатурн-Сим с косой смерти (ветхий персонаж) и символ «Симовской Столбовой Руси». В руках Сатурна на картинке то ли Колесо, то ли Солярный символ и корзина с крестьянскими плодами. Видно, что Лызлов на стороне россов, поэтому так нелицеприятно отзывается о половцах, они противники россов. "Насолили" они россам.

Владения половцев-команов в 1103-1108 г

«Их же грады бяху не давных времен - то есть лета от Христа 1103-го, и 107-го, и 108-го- Схутен, и блиско Дону Рукан, Суворов, Азов». «Они созидали Таврику Херсонскую (Крым) вместе с итальянцами, генуэзцами». Но до появления команов-половцев Таврику-Крым созидали БОЛГАРЫ.

«Зде может быти читателю усумнение, яко един историк во единых местех изъявляет двоих народов жителей, БОЛГАРОВ и ПОЛОВЦОВ, яко о сем выше в сем писании. Еже может тако разуметися, яко той БОЛГАРСКИЙ народ или ПРЕЖДЕ СИХ В ТЕХ СТРАНАХ ЖИЛИ, а ПО НИХ на те места ПОЛОВЦЫ И ПЕЧЕНЕЗИ из-за Днепра л, идеже Полесие и Дрогичин, приидоша; или, яко пространны суть поля те, ОБА НАРОДА, един в полях, то есть ПОЛОВЦЫ и печенези, а другии, то есть БОЛГАРЫ ближши подле моря жителствовали».

«Сии ПОЛОВЦЫ и печенези, изшедшии оттуду во времена оныя, селения своя от ПОЛУНОЩИ к востоку наклоняющися над морем Меотским и Понтом Эвксином к, такожде около Волги, и около Танаиса (Дона), и в Таврике, юже ныне называем Перекопскою ордою, КОШИ своя поставляюще».

«Идеже ПОБРАТОВШИСЯ, для прилежащаго соседства, и с ИТАЛИАНЫ ГЕНУЕНСЫ, иже Таврику содержали 36, которые в те времена силными на море быша, такожде С ВОЛОХИ И БЕССАРАБЫ (молдаване). И содеяша грады Манков, Керкель, Крым 38, Азов, Кафу [юже греки и латинники Феодосиею называли], Килию или Ахилию, Монкаструм или Белград 40, и Торговицу соделаша».

ИТАК. На карте Келлера 1298-1590 г. Крым назван по-гречески Таврика и он весь в греческих названиях и там первыми проживали греки, потом болгары, потом команы с генуэзцами и итальянцами. Команы дружат с болгарами, с Генуэзцами, итальянцами, они побратались с ними из-за соседства. А вот с россами были давними врагами-супостатами. Обратите внимание, все города помечены цифрами, то есть к истории Лызлова прилагалась подробная карта с обозначенными городами и она ПРОПАЛА. Видно, что первые страницы самой его истории вырваны, так как ниже по тексту он указывает, что опишет нам личность Егухана (Джучи), но как раз страниц с его описанием в книге нет. Их города «Схутен, и блиско Дону Рукан, Суворов, Азов». «Они созидали Таврику Херсонскую Манков, Керкель, Крым 38, Азов, Кафу [юже греки и латинники Феодосиею называли], Килию или Ахилию, Монкаструм или Белград 40, и Торговицу соделаша». Также Дроговичи в Витебской области и Перекоп их владения. В общем, от «моря Меотского» (Азовского) до устья Волги они обитали и занимали ЮГ России (жёлтые овалы, карта вверху).

Битва на Калке 1224 г

Всего один раз россы пошли на союз с половцами, хотя те были для россов всегда врагами и супостатами (Лызлов). Это случилось когда пришли с востока «татары» («некрещённые славяне» Лызлов). Причина проста-они «ослабеша» от них. Половцы россиянами были главными супостатами, но те «внаглую» у россов попросили помощи. «Что нам от татаров ныне, то вам будет от них утро». И вместе они пошли на битву, хотя татары («некрещённые славяне» с востока) уговаривали россов не вступать в союз с половцами. Но россы убили («умучили») татарских послов и с половцами пошли против татар.

Это была знаменитая битва на Калке 1224 г, закончившаяся полным разгромом россов и половцев от татар. Первыми татары разбили ПОЛОВЦЕВ. «Бысть сия брань россианом и половцом с татары лета Христова 1224 23. Иных же разгнанних [дело истинно тяжкое изречению] сами же ИЗМЕННИКИ ПОЛОВЦЫ, чрез их же землю бегоша, товарищей военных и помощников своих, у конных коней поотъимающе, с пеших же одеяния грабяще побиваху, иных же в реках УТОПЛЯХУ». Вторыми были разбиты РОССИАНЕ. Князь галицкий Мстислав повел себя не лучшим образом. Галичане сожгли все лодки за собой и, когда подошли отступавшие росийские полки, то не смогли переправиться и многие погибли. Только немногие смогли переправится на снопах из сена. «Храбрый же князь Мстислав Мстиславич ГАЛИЦКИЙ, иже (который) победил Коломана краля венгерскаго и поляков, егда прибежал к реке к лодиам своим и превезшися чрез реку, повелел все лодии ПОТОПИТИ, и посещи, и попалити, боящися погони татарской, и тако исполнен страха пеш к ГАЛИЧУ прииде. ВЛАДИМИР же Рюрикович князь смоленский такожде здравие свое БЕГСТВОМ СПАСЕ и к КИЕВУ пришел престол киевский облада». «И ниже множайшая часть полков российских бежаши к лодиям своим доспеша, и узревши их потопленных и пожженных до конца, от печали, и нужды, и глада не могущи чрез реки преити, тамо ПОМРОША и ПОГИБОША, кроме некоторых князей и воинов, иже на плетеных таволжаных СНОПАХ чрез реки преплыша». Погибли некоторые князья Мстиславовичи и два знаменитых богатыря и много других богатырей. «На той-то брани между безчисленными российскими воинствы убиени быша славныя богатыри и знаменитыя победоносцы ДОБРЫНЯ Золотой Пояс, и Александр ПОПОВИЧ со слугою своим ТОРОПОМ, и иных славных богатырей российских много». Поэтому татары и устроили после победы так называемый «Пир на костях» (п.146) с показным глумлением над россами (в назидание за убийство татарских послов), то есть уселись пировать на досках на телах росских князей Мстиславовичей, но не половцев (именно Мстиславовичи убили послов). По другой версии автора, вероятно, к этому времени 1224 год россами был убит вождь Золотой Орды Джучи (Егу, п.146) (на пиру) и это имитация пира «на костях росов» тоже месть за его смерть.

ИТАК. Можно только восхищаться несгибаемости россов, скольно раз они набивали шишки от неправильных союзов, от ошибок, терпели глубочайшие поражения, в войне погибли почти все росские вожди, а всё равно добились своего господства, результат того стоил. Результатом стала могучая держава РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ и слияние глубинного русского народа с россами (словено-русами). Неудачей стал союз россов с половцами, а не с «татарами» («некрещёнными славянами», Лызлов). Что интересно, татары (некрещённые славяне) уговаривали россов быть с ними в союзе, но те не послушались, понадеялись, что устоят и сами хотели быть единоличными хозяевами на Русской равнине.

«Татары» у Лызлова.

«Татары общее название СЛАВЯНСКИХ народов, не принявших крещение» Лызлов. (п.64. Странности Истории Грузии). Польские историки изобрели термин «монголо-татары», назвав так СЛАВЯН Восточной Державы. А потом так- «татары» Ленин в 1920 назвал мусульманских тюрок (современных казанских тюркских татар). И теперь их путают, принимая славян за тюрок. Это разные народы (п 140).

Что осталось за половцами

«Татарове же по той победе твердыни, и грады, и селения половецкия до основания разорили. И вся страны около Дону, и моря Меотскаго, и Таврики Херсонския, еже до днесь от ПРЕКОПАНИЯ МЕЖДУМОРИЯ называем ПЕРЕКОПОМ, и окрест Понта Евксинскаго, то есть Чорнаго моря, татарове обладаша и поседоша». Татары взяли Перекоп и земли вокруг Чёрного моря. Остались за половцами только грады в Крыму.

«Точию (только) осташася (остались) грады, яже суть в самой Таврике Херсонской, в содержании генуенсов италеян под ДЕРЖАВОЮ ГРЕЧЕСКИХ ЦАРЕЙ. И ДОНЫНЕ в оных полях градов, и твердынь, и башен каменных давних, иже ИТАЛИАНЕ ГЕНУЕНСЫ с ПОЛОВЦЫ в соседстве будучи созидали, старыя падшия стены, паче же у Торговицы и на прочих местех явным свидетельством суть.

Такожде и в полях МАЖАРСКИХ [отнюду же венгры изыдоша] и доныне множество стен, и градов, и твердынь разореных. А ГРОБЫ свидетельствуют, яко тамо жили не ‹которые› жхристиане, ибо суть НА МОГИЛАХ столпы КАМЕННЫЕ резные МУЖЕЙ честных во оружиях и КРЕСТЫ малыя на них, обаче некоторыя от древности МХОМ ОБРАСТОША и инии же падоша. Отнюду же познати мощно, яко живяху (жили) тамо некогда ГРЕКИ, италиане и генуенсы с ПОЛОВЦЫ. И тако от того времяни ТАТАРОВЕ, народ прежде сего МАЛО НАМ СЛЫШАННЫЙ, половцев выбивши, нам соседми нелюбезными учинишася».

ИТАК. Когда современные художники вместо половцев нам рисуют тюрок, похожих на раскосых монгол, Лызлов утверждает противоположное-их близость итальянцам, они «не разлей вода» с итальянцами и генуэзцами и вовсю созидали Крым. «Каменные бабы» их произведения на могилах и видно, что все они изображались с БОРОДАМИ, а монголы безбородые от природы, тюркские татары тоже в этом отношении не блещут. Вот зарисовка половецкого воина с двумя крестиками, о которых упоминает Лызлов.

А вот на этой скульптуре явно изображена Венгерка, смотрите у них одинаковые шапки-пилотки «пирожком»-«красным языком».

Венгры

Выше упомянуты Маджары, в которых стояли заросшие мхом каменные статуи половцев. Они находятся в Ставропольском крае в районе современного Будённовска. Там жили половцы и венгры, от которых и остались «каменные мужи». Потом там в 13 в. жила Золотая Орда. «Развалины Маджар сохранялись на месте Буденновска вплоть до начала XIX-го столетия». «В Мажарских их владениях (откуда венгры изыдоша)». Маджары также есть в Сараевском районе между Ряжском и Шацком.

Руины Маджар в Будённовске

Вот там в Таврике-Крыму часть половцев после разгрома и поселились. Но дело в том, что по версии автора, после природной катастрофы (падения кометы в 1312 г, п. 145) Крым был сильно разрушен, а половцам, генуэзцам, грекам и итальянцам пришлось отсюда зараннее уйти, чтобы уцелеть. Вероятно, они ушли в Киев и Италию. Сюда после катастрофы в разрушенный Крым пришла мусульманская часть Перекопской Орды происхождением от ИсМаИла (Крымская Орда), занимать опустошённые земли, а потом пришли россы при Екатерине2 созидать и возвращать Крым росам, они почему-то считали себя приемниками греков.

Перекопская Орда это Крымская Орда.

Выше был упомянут Перекоп, где сначала жили Команы, а потом сюда пожаловали «татары»- Перекопская Орда и они доныне тут проживают. Геродот упоминает этот Перекоп, который прорыли Скифы Киммерийцы. То есть сейчас там живут команы, "татары" и потом россы, а когда-то жили и болгары. «По смерти же его (Темир-Аксака=Тимура= «Счастливое железо») воинство его РАЗЫДЕСЯ кийждо В СТРАНЫ СВОЯ. А помянутый ТОВАРИЩ его ЭДЕГА отлучися оттуду с КРЫМСКОЮ ордою, иже под его правлением во время Тимир-Аксаково бяше, и пришед в Таврику за Перекоп укрепися тамо. И от сего времени начат умножатися и славитися ПЕРЕКОПСКАЯ, то есть КРЫМСКАЯ орда, и ЦАРЕЙ нача своих оттуду имети. О них же последи описания Болшия орды ЦАРЕЙ объявлено будет. Болшая же орда начат умалятися и к падению наклонятися, яко и конечно повоевана и ОПУСТОШЕНА бысть ОТ МОСКОВСКИХ ВЕЛИКИХ ГОСУДАРЕЙ». «И от того времени все поля, яже от Путивля к Киеву, и до усть Дону, и на другую страну Днепра даже до Ачакова от татар свободишася [ибо тамо, яко ныне в Перекопи, живяху татарове]. И прогнаша их к реке Волге, иных к Кафе, и ко Азову, и в Крым за самую ПЕРЕКОПЬ» (ч.1).

ИТАК. Лызлов говорит, что Крымская Орда, которую возглавил Эдега (Эдигей) поселилась на ПЕРЕКОПЕ (около Крыма) и начала называться ПЕРЕКОПСКОЙ. А сначала она стояла в районе современного города Суджа и называлась «КРИМИА» (это Белгородская, Брянская, Курская области с городом Суджа). Оттуда с Перекопа стали брать «татары» ЦАРЕЙ, так как Большую Орду опустошили московские Великие Государи. Заметьте, Лызлов называет на Руси высший чин «Великий Государь» и «Великий Князь», а не Царь, в древней Руси не было чина Царь. У Эдеги было явно «царское» происхождение. «Товарищ Эдега» свой стан оставил со вторым русским названием Перекоп. И это неспроста, когда Келлер среди 5 самых главных «тартар» (не татар) (Езахадары, Перекопы, Козаны, Нагаи, Казаки) упомянул русское слово Перекопы, возник вопрос, а кто это такие. Так как Перекоп был прорыт ещё скифами, то есть он древний, то логично предположить, что Ордынские Перекопы происхождением от перекопских скифов.

Казалось бы, здесь сейчас в Перекопе и "Кримие" в Судже должны проживать татары, но проживают только русские. То есть Перекопская Орда оставила после себя русских с украинцами, значит в Орде большинством были происхождением от русов. С ними пришла небольшая часть «магометанской» веры «крымских татар» происхождением от Исмаила. Тогда они себя татарами не называли, а называли просто «Кримия» или «сарацинами». На 30 христиан приходился 1 сарацин (у Марко Поло). «Тюрки татары» составили 2,5% в современном городе Красноперекопске и явно пришли сюда не с Ордой, а позже из Казахстана и они по большей части торговые люди.

Посмотрите на этого «Камо» (Хам) Перекопской, Крымской и Нагайской Орды. Перед вами вылитый поляк с кайлом. Он без бороды с усами с пером на шапке. Геологический молоток в его руке указывает на то, что он обладал секретами добычи ценных руд, железа. На картине 4 титульных цветка-4 народа. Наверху Гвоздика, Ирис, внизу Роза и Тюльпан. Красные Розы шиповника на платье на фото с венгерками (см. выше), это их символ. Тюрок нет. За них принимают исмаильтян.

Кумменские тартары

На карте Келлера 1298-1590 г. есть схожие по названию с «Куманами» «Кумменские тартары». Они случаем не из НефтеКумска Ставропольского района, куда они добрались. Вот они стоят у шатра в польских кафтанах с перьями на чалмах (перья обычно указывает на происхождение от Перуна словенов) на реке Обь. Написано «Кумменские тартары суть магометане». Среди этих «некрещённых славян» была и магометанская вера и помимо славянского языка второй скифский язык.

Откуда название Команов.

Лызлов обьясняет только название половцев (см. выше), но не куманов-комАнов. Окончание у КомАнов «Ана» указывает на первомать Афетов «Ану», а начальная приставка указывает на то, что прамать Команов звали Ком-Ом или Кум-Хум, возможно КомАрь, КумАрь. Такое имя зафиксировано в надписи в Босфоре КЕРЧЕНСКОМ «КОМОСАРИЯ, дочь Горгиппа, жена Перисада, по обету посвятила сильному богу Санергу и Астаре при Перисаде, архонте Боспора и Феодосии и царе синдов, всех маитов и фатеев». Очень известная и уважаемая царица. О её связи с команами, можно только предполагать, хотя Лызлов говорит, что половцы (команы) происходят от « готфоф цымров Босфорских»-киммерийцев в КЕРЧЕНСКОМ проливе. «Половцы же и печенези бяше народ военный и мужественный, изшедший от народа готфов и цымбров, от Цыммериа Босфора названных, от них же гепидов, и литву, и прусов старых».

ИТАК. Возможна и такая версия, что название своё Команы получили по имени КомоСарии праматери. Это возможно только в том случае, если Скиф взял в жёны царевну из Керченского Босфора от рода КомоСарии. Это греческий род.

Кипчаки это половцы в «Истории Грузии» Бердзенишвили.

Так как половцев в «Истории Грузии» называют кипчаками, то самое пристальное внимание надо обратить на кипчаков. Они описаны в «Истории Грузии» Бердзенишвили в разделе о царе Давиде4 Строителе. Но сначала взглянем на карту ВальдзеМюллера 1450 г. Невооружённым глазом видно, как «крестики» из Московии переместились в «Георгию»-Грузию. Там власть «Землян» (Гео) древних русов крестиан установилась.

«45 тысяч кипчаков переселилось в Грузию» при ДавидеIV Строителе (стр. 163). Они переселялись вместе с семьями. Кипчаки были изгнаны Великим Киевским князем (1118 год) из Юга Росии. Так у Давида4 появилось кипчакское войско из 40 тыс. бойцов. Кипчаки были личными телохранителями Давида. Их было 5 тыс. воинов и называлась сия «гвардия» «монаспа» (стр.164). С помощью кипчаков Давид4 изгнал турок-сельджуков. Давид4 был сыном царя Георгия. «Жена царя Давида была дочерью кипчакского вождя».

ИТАК. Давид родственнен центральным русам («Земле»= «Крестьянии»), женат на царевне Кипчаков. На ней корона (см. ниже), как у царей Константинополя. Нам повезло, что остались фрески в Гелати и Кутаиси в Грузии, изображающие их. У них европейский типаж. Вот они стоят в ряд: Давид4 Строитель, его Священник «Георгий Монах» (стр.162), Жена Кипчацкая в ГРЕЧЕСКОЙ КОРОНЕ (она царского происхождения) и рядом его сын Воевода Кипчак-просто вылитый поляк без бороды с усами. Перед вами европеоиды славяне, которые прогнали турок. Обратите внимание на их одежду. На одежде Давида4 изображены шишки хмеля (символ русов «Мать Сыра Земли»), а на голове круглая раздвоенная «шапка», как у Мстиславовичей (словенов). На Священнике вся одежда в больших крестах и крестиках. На сыне Давида такая же «шапка» «Мстиславовичей», как и у Давида. Давидами, по версии автора, назывались назначенные цари, регенты. Давид был «назначенцем» в Грузии и связан с русами Московии. Женившись на царской особе, он своим потомкам давал право называться царями. Сейчас историки взялись за кипчаков и активно превращают их в тюрок. Некоторые княжеские роды в Грузии имеют благородный типаж Давида Строителя и кипчаков и они христиане европеоиды, а не тюрки.

Древнейшая История Украины

Когда российские историки укоротили историю Руси, начав её с истории россов Рюрика с 862 года, они тем самым лишили её древнейшей истории до 862 г. Она насчитывает 7500 лет, сейчас 7533г. или 2025г. Р.Х (см.п.99). А русам историки отвели нелепую роль «окупантов» Руси. Заодно «до кучи» они лишили древней истории соседей Украину-Малороссию и Беларусию. Украина засомневалась и сама начала искать свою древнейшую историю. Ведь она явно видит свою яркую самобытность, значительные территории на великой реке Днепр, доставшиеся ей не просто так (просто так такие громадные хорошие земли на великих реках не даются!), и чувствует, что за этим стоит очень старая история. Она не хочет мириться с незавидной ролью, которую ей, как Руси, отводят официальные российские историки, в которой Древней Руси не было, а жили на ней скандинавы, угрофины и др. нерусские народы. Как правило, великие и древние народы имеют и сейчас великие земли, доставшиеся им по праву древнего проживания, по праву происхождения отсюда или по праву завоевания.

Украинка

Украинцы

Конечно, в «Скифской истории» Лызлова, название Украины нет до 17 века, но её место не пустое, а густо заселённое. Это Комания и Словены на карте 1298 г.-1590 г Келлера (см. выше). Эти древние народы живут и сейчас и бесследно никуда не исчезли. Это можно сравнить с мнимым «исчезновением» советского народа, который никуда не исчез, а просто вернул своё исконное название-русские. Так и команы никуда не исчезли, они смешались с другими (поздними «козакуес»-казаками). Лызлов в 1692 г. тоже не знает названия Украины, но описывает половцев (команов), живущих на месте современной Украины. Они от цымбров, готфов и греков произошедшие.

1.Судя по летописям, история Украины связана с Афетскими народами и правнуком Афета Скифом. Лаврентьевская летопись однозначно считает историю Афета, Ноя не еврейской историей, а историей огромного европейского и русского народа от эллинского слова «евр»-восток и конкретно описывает земли сыновей Ноя на Русской равнине и на остальной части вокруг Русской равнины (п.141). Поэтому надо воспринимать библию по-другому, как свою историю на Русской равнине, а не евреев (п.1). Афет сын Ноя (от первоматери Анны) в 3264 г до.н.э. уходит с племенами из Русской равнины и занимает северные земли- побережье Ледовитого океана (он тогда был пригоден для проживания и назывался ГиперБорейский) и Тихий океан (Чиан, Циан-Чин) (Циан-Белый, автор). Там вероятно уже жили уцелевшие племена воинственного Каина. Эти земли Афета подробно перечислены в Лаврентьевской летописи, как полунощные земли (см. п.141).

2. Афетские вожди Скиф с Зарданом уходят с реки Лена, гор Имаус (Приенисейские горы) на Чёрное море и рождают (от Скифа-единого, то есть первого Отца) в 5 поколении 5 братьев СЛАВЯН- Рус, Словен, Болгар, Истер и КОМАН от разных матерей. Они образуют 5 государств на Чёрном море. Словен живёт в Западной Украине, а КОМАН в Восточной Украине.

3.В 2409 г. до н. э («Сказание о Словене и Русе) Черноморские-Нигропонтские (Нигропонтом названо Чёрное море на карте см. ниже) братья-славяне уходят на ОКРАИНЫ Русской равнины. Болгары и Венгры (Истеры) занимают левобережье Волги. Рус и Словен селятся на озере Ильмень. КОМАН приходит позже и занимает Юг России и часть правобережья Волги, где уже живут Болгары. «Центральная Русь Сима» оказывается в их кольце.

4. Между ними начинается война за обладанием центром Русской равнины. Команы, как утверждает Лызлов, отличались военной доблестью и умели хорошо воевать. Более других прав на центральную Русь (Симовскую Столбовую Русь»-«Русалию-Крестьянию-Мать Сыра Земля») имели те, кто был происхождением из центральной Руси русского происхождения. Это Рус и смешанный род словенорусы-РОССЫ. Росы, как выше сказано, занимают Север в 862 году и образуют «Великую Росию» (Марко Поло, карта выше). Поэтому Команам пришлось столкнуться с россами, которые их не пускали в центр и Север Русской равнины. Их также не пускали и сами центральные русы. Поэтому Лызлов называет половцев (команов) вечными СУПОСТАТАМИ «росианам».

5.В это время на Тихоокеанском Востоке образовалась огромная и сильная держава с хорошо организованной Армией Попа Ивана (Льва, автор) с корнями из центральной Руси Сима. Попа Ивана-Уна-Пресвитера ИоАнна якуты называли «Белым Царём». У него был сильный воевода Гога- Георгий Жор-прямой его 6 потомок. После убийства Попа Ивана Темучжином держава была возглавлена новым вождём Темучжином, названного ЧинГисханом, он умер от раны в коленку через 6 лет и последним вождём был Кублай, умерший в 1298 г. или 1295.

6. Когда на небе в 1211 году появилась необычная комета (п.145), Гедеоном было предсказана катастрофа и гибель ОРДЫ от неё в следующий прилёт (приблизительно в 1312 году, описанный летописцами, как «каменья с неба», тогда были разрушены почти все города, в том числе Киев, заросшие деревьями руины Киева в заставке статьи, автор). ВСЯ ОРДА по утверждению Лызлова (п.146) начинает покидать Восток уже в 1212 году и перемещаться на Русскую равнину и в Восточную и Западную Европу.

7. Причём Орды двигаются в определённой закономерности. Народы, её составляющие, идут туда, откуда были их корни. Кто был русского происхождения, двигался на Русь центральную и далее в Киевскую Русь и «Беларуссию». Кто венгерского-в Венгрию, кто словенского-польского в Польшу, Словакию. Кумменские казаки, Козакус (они станут называться Запорожскими и Донскими казаками) двинулись на Юг и на «Украину». Они, вероятно, и подарили название Украине, как окраине владений росов. Казаки вошли в союз с Росами и заняли Днепр и Киев. Они на нижеприведённой карте:Запоржские, Донские или Черкасские. Здесь на карте Русские поляки и Литва.

Поэтому часть элиты поляков любят восточные наряды, так как среди них были пришельцы-ордынцы с Тихого океана словено-польского происхождения. Они не чураются слова «русский» и называют себя «Русской Литвой», «русскими» поляками, что указывает также и на их происхождение от «СеАРЪ МАТЕРИ»-«Царь Матери», «ПервоМатери» (центральной Руси). Там тоже любили расписные одежды, боярские Они дружат между собой, как Тохтамыш с литовцем Витовтом, так как родственны по крови. Вот предполагаемый портрет Тохтамыша друга «Витолда», именно Тохтамыша описывает в ЗОЛОТОМ наряде Лызлов. «В интернете о портрете написано: «Портрет работы неизвестного польского художника, конец XVI — начало XVII века. Ранее считалось, что изображён Михаил Борисович Тверской. Находится в коллекции портретов Несвижского замка Радзивилов». Всё явно указывает на Тохтамыша. У него европейский типаж. Он в очень дорогой мантии из белых соболей с чёрными хвостиками, в которой ходили Восточные Цари и европейских короли, что указывает на его «царское» происхождение. А на макушке «венгерский пирожок».

Предполагаемый портрет Тохтамыша

Так как Орда обладает превосходящей силой, то сминает всех на своём пути, но не с первого раза. Первый её вождь Джучи погибает до 1222 г. (?), а второй Батый в 1248 г (п.146). Она имеет русские корни и хочет войти в союз с россами и русами, но те обьединяются с команами-половцами и оба проигрывают битву «татарам» Джучи и Батыю на Калке в 1224 году.

8. Судя по сведениям от Марко Поло, Росия, Алания, Лак, Зич, Хазария были подчинены КОМАНАМ. Но пришёл с тихоокеанского Востока Царь САИН (Джучи и Батый) и отобрал у КОМАНОВ эти земли. «Росию (на севере, см. карту), Команию, Аланию, Лак, Менгиар, Зич, Гучию и Хазарию (на юге); все эти области покорил царь Саин. А прежде, нежели он их покорил, ВСЕ ОНИ ПРИНАДЛЕЖАЛИ КОМАНАМ [кипчакам], но не были они дружны между собою и НЕ СОСТАВЛЯЛИ ОДНОГО ЦАРСТВА, а потому КОМАНЫ ПОТЕРЯЛИ СВОИ ЗЕМЛИ и были разогнаны по свету; а те, что остались на месте, были в рабстве у этого царя Саина».

9. Орда в лице КАЗАЧЕСТВА появляется и на Украине. Туда же возвращаются Команы, они частью уходят в Крым и ещё долго, как КОСАК Мамай, враждуют с россами. Их элита, несогласная с властью россов, уходят и в Грузию и становятся известными, как «кипчаки». Часть элиты команов уходит к словенам в Западную Украину. Лызлов утверждает, что ВСЯ Орда вышла с тихоокеанского востока и ОСЕЛА в Европе и Русской равнине. Так как она была славянской, то слилась с русским населением, у некоторых сохранились ордынские фамилии на скифском языке.

Заключение

В 12-16 веках состоялась война европейских народов (росов, русов, словенов, болгар, венгров, поляков, литвы, румынов, молдаван-бессарабов, команов-украинцев, тихоокеанских «некрещённых славян»-казачество-Орда) за территории и власть над Русской равниной, в которой не участвовали тюркские, монгольские народы, поэтому их так мало в России (монгол нет вообще) и они в основном находятся на юге, частью они привлекались как торговые и служилые люди. По версии автора они вышли на арену истории в 17 веке с территории Казахстана.

Типаж руса справа и римлянина слева на Колонне Траяна в Риме

По версии автора Центральная древнейшая Русь до 862 г имела своё коренное население-русов и большие территории, север до Ледовитого океана и юг до Тьмутаракани (Азов), Западную Сибирь (Арсания, п 131) и колонии в Евразии (в Грузии). Она распространялась и до Днепра, включая Киев. Поэтому на территории Украины до Днепра должно быть много русского населения, их названия «Гео»-«Земля» и георгианские кресты на месте их проживания, а также крестообразные церкви, крестьянские символы (колоски, серп, коса, рог изобилия, бык-тавр, Сим-Сатурн-Павлин, солярный круг-колесо-розетка). Как с сильными на тот момент с ними роднятся, ведь эта древнейшая Русь это «СеАрь Мать»-«Царь Мать»-«Мать сыра Земля». Она МАТЬ всех европейских народов. Именно отсюда вышли все европейские народы. Некая злая сила разжигает древние угасшие враждебные страсти между европейскими народами, расчитывая, что славяне и русские сами уничтожат себя в распре, а на их место (пепелища Европы и России) можно будет привести другие неевропейские народы.

Источники

1«Сокровенное сказание монголов» в переводе Козина и Кафарова.

2«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

3Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к книге Марко Поло «О разнообразии мира» и отражает обстановку 1298 г, когда Марко Поло убыл в Венецию из Орды.

4«Сказание о Словене и Русе и городе Словенске».

5*Карта Московии 1706 г. На ней на Волге в устье вместо слова «Сарай» написано «Се рай».

6. «Казанская история» неизвестного автора. Автор жил 20 лет в Казани у Сафа Гирея и был очевидцем событий 1552 г.

7. «Повесть временных лет» Лаврентия 1377 г.

8. «Скифийская история» Лызлова 1692 г.

Сайт Ящик Пандоры. Автор nekto.

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

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116. Молчание Рязани. Древняя история. 09.01.2024 Тонких Г.Л. (nekto).

117. Сокрытая тайна Синеуса, Трувора и Единорога. Олень и Медведь. 09.02.2024 .

118. Звезда Сириус и город Сурск, река Сура, ВасильСурск. 07.03.2024.

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124. Похлеще Чингисхана - его брат Демон Хасар. Хазары. Ч.4 «Сокровенное сказание монголов». 16.04.2024, (nekto).

125. Золотая Орда и её русские Гении. Ч.5 «Сокровенное сказание монголов». 24.04.2024 (nekto).

126. Настоящие «монголы» «спалились» на дорогих шубах. Ч.6 «Сокровенное сказание монголов». 30.04.2024. (nekto).

127. Земля Ноя. Приплыли, но куда!? 19.05.2024, автор Тонких Галина.Л. (nekto).

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130. Бог Яма и гора Ямантау в Башкирии. Мировая Утка. Вотяки и Удмурты. 04.07.2024, (nekto).

131. Сибирь. Чья? 29.07.2024 (nekto).

132. Что не так с летописью Рашид-ад –Дина. 14.08.2024, (nekto).

133. Русь Древнейшая и Золотой Век. 04.09.2024 (nekto).

134. Как Гумилёв русских дворян в татар и монгол превращал. 19. 09.2024, (nekto).

135. Казаки самое древнее население Восточной Сибири. 05. 10.2024 (nekto).

136. Разбор картины Блумарта «Золотой век». 10. 10.2024, автор (nekto).

137. Эдом. Русская равнина в допотопной и послепотопной истории. 27. 10.2024, (nekto).

138. В Казани в 1552 году живут «сарацины» и там нет татар. «Казанская история» 19. 11.2024, (nekto).

139. Главные игроки Мировой Истории в игральных картах. Бубе, Крести, Червы, Пики. 27. 11.2024, автор Тонких Галина (nekto).

140. Ответ муфтию. 15. 12.2024, (nekto).

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142. Собор Нотр Дам в Париже и его 28 «иудейских» царей. 14. 01.2025, (nekto).

143. Древняя Греция и Лаврентьевская Летопись. 28. 01.2025, автор Тонких Галина (nekto).

144. В «Скифской истории» Лызлова 1692 г. Ноев Ковчег находился в России. Ч.1 09. 02.2025..

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Статьи на Дзен Сайт «Галина Тонких» (закрыт)

1. Могущественная держава «Попа Ивана» в книге Марко Поло.

2. Орки и их вожди в древней истории.

3. Волхвы и их могилы в книге Марко Поло. Саур могила. Волхвы и русы.

4. О фильме «Золотая Орда» (показ 2022 г.)

5. Всадники Апокалипсиса в Петербурге. Расследование.

6. Падшие Ангелы и восстание элит.

7. Вещая Птица Гамаюн и комета 1212 г. «Погибель земли Русской».

8. «Фатальная» Комета 1212 г. в мифах Древней Греции. Фаэтон.

9. Чем удивила Острожская библия.

10. Удар Зевса и «Глаз Сахары». Комета 1212 г.

11. Пермский край, Коми и «Великая Росия» у Марко Поло. Зыряне, Эрзя и Резане. 21.10.2022 г.

12. Персия до катастрофы в книге Марко Поло. Появление Ирана.31. 10.2022 г.

13. Странности «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске». Молодая Россия и Древняя Русь. 14. 11.2022 г.

14. Цветущая Чукотка и древний Колымский Тракт в царство Гамаюна в книге Марко Поло. 19. 11.2022 г.

15. Золотая Орда в книге Марко Поло. 3. 12.2022 г.

16. Шапка Мономаха и созвездие Северная Корона. 8. 12.2022 г.

17. Изгнание Злых Сил. Злые силы названы поимённо. 12. 12.2022 г.

18. Атрибуты погибшего «Катая» из книги Марко Поло находятся в Москве. 18. 12.2022 г.

19. Найти Иерусалим…на Волге. 12. 01.2023 г.

20. Архангелы России-древние вожди народов. 22. 01.2023 г.

21. Древний Дракон и горы Урал. 30. 01.2023 г.

22. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу монгол. Часть1. Юань 08. 03.2023 г.

23. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Часть 2. Монголы» и «Татары» 18.03.2023

24. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Не тот и Чингисхан. Часть 3. 22. 03.2023 25. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу «Золотую Орду». Часть4. 11. 04.2023 г.

26. Демон. Его звали Хас. Читаю «Сокровенное сказание монголов». 20. 04.2023 г.

27. Чингисхан в мифах Древней Греции? 27. 04.2023 г.

28. «Неправильные» иудеи в книге Иосифа Флавия. 15. 05.2023 г.

29. Богатырь- Игла Бога (Шип Тёрна). 19. 05.2023 г.

30. Рождение новой элиты на картине Рафаэля «Музы на Парнасе». 09. 06.2023 г.

31. Опасная тайна карт Таро. Часть 1. 22. 06.2023 г.

32. Опасная тайна карт Таро. Часть 2. 25.06. 2023 г.

33. Смерть «Бессмертного» Вождя. Великий Кир, Ас и название Азия. 08.07. 2023 г.

34. Царство Казанское и Царь Саин в «Казанской истории». 27.07. 2023 г.

35. Казань «предивная». Под властью Дракона-Змея. Тайна сарацинов.12.08. 2023 г.

36. Мамай с литовским уклоном. « Неутомимая Ехидна» и Золотая Маска Баута. 22.10. 2023 г

37. Таинственный монах и русский царь Симеон Бекбулатович. О его «чудесном» превращении в татарина.27.10.2023

38. Как Иван Грозный стал «Царём Царей», а Москва третьим «Царьградом». 07.11.2023 г.

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