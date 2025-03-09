Я долго искал, но так и не нашёл заявлений российских мусульманских деятелей по поводу событий в Сирии. Я ожидал прочитать следующее: "Мусульмане решительно осуждают любые акты геноцида. Настоящий мусульманин никогда не причинит зла женщинам и детям. Любой, кто использует религиюдля оправдания массовой резни не имеет никакого отношения к исламу".

С чего началась резня в Сирии? Имамы мечетей призвали к резне алавитов и шиитов. Местные банды схватили оружие и поехали на побережье для того, чтобы навсегда покончить с неверными. Геноцид продолжается до сих пор.

Почему это важно для России? Да потому что у нас ситуация похожа на сирийскую. Большинство мусульман у нас сунниты. Открывают неокрепшие умы интернет и видят расстрелы женщин и детей под крики: "нусайрия, нусайрия". Затем видят заявления сирийских духовных лидеров, которые все это оправдывают. А вдруг он им поверит и начнёт оглядываться по сторонам. И внезапно окажется, что в России живут тысячи "нусайритов". В Дербенте в крепости живут шииты, а в соседнем доме лавку с овощами держит азербайджанец – рафидит.

Я очень боюсь того, что какой-нибудь сумасшедший пойдёт разбираться с неверным на российской земле. В Сирии террористам все сходит с рук и у нас могут найтись последователи.

Хорошо, что подавляющее большинство российских мусульман на дух не переносит эту террористическую риторику. На СВО воюет огромное количество мусульман, которые воюют за Россию и при первой возможности уничтожат террористов, которые подняли руку на женщин и детей. Но все же я бы хотел большей конкретики от духовных деятелей. Вы же имеете огромный авторитет и в ваших силах устранить малейшее двоемыслие в текущей ситуации.

Александр Харченко

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Автор обеспокоен отсутствием публичных заявлений от российских мусульманских деятелей относительно событий в Сирии.

2. Конфликт в Сирии начался с призывов имамов к насилию против алавитов и шиитов, что привело к продолжающемуся геноциду.

3. Автор проводит параллель между ситуацией в Сирии и потенциальными угрозами в России, где также проживают различные мусульманские группы (сунниты, шииты и др.).

4. Существует опасность, что радикальная террористическая риторика из Сирии может повлиять на молодых российских мусульман через интернет.

5. Большинство российских мусульман отвергают террористическую идеологию и многие воюют за Россию в рамках СВО.

6. Автор призывает мусульманских духовных лидеров России занять более четкую публичную позицию против религиозно мотивированного насилия.

Вывод:

Статья поднимает важный вопрос о необходимости четкой позиции российских мусульманских лидеров против религиозно мотивированного экстремизма. Автор обеспокоен возможным распространением радикальных идей среди российских мусульман под влиянием сирийского конфликта. Несмотря на то, что большинство мусульман России отвергают экстремизм, автор считает необходимым более активное публичное осуждение терроризма со стороны духовных авторитетов для предотвращения потенциальных межрелигиозных конфликтов в стране и устранения любой двусмысленности в этом вопросе.