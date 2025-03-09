Нет у меня ни малейшего желания участвовать в спорах «красных» и «белых», демократов и теократов, либералов и монархистов — пусть выясняют отношения друг с другом сколько угодно, а вот в энергетику государственное планирование будьте добры вернуть. Верните — и Россия снова рванет вперед, снова поставит всех прочих в догоняющую позицию.

Возможно это при сохранении новомодного -изма, который у нас на дворе, капитализма?

Запросто. Запросто, потому как насквозь капиталистический Иран работает и живет в условиях 8й пятилетки, уверенно выдерживая бесконечные санкции.

Запросто, потому что Росатом, объединивший в своем контуре научные, геологические, горнодобывающие, проектные, инженерные, строительные подразделения — мировой лидер атомной энергетики. Секрет — в том, что внутри корпорации Росатом есть долгосрочные планы развития, в том, что корпорация способна централизованно прилагать усилия для развития своего основного направления и для генерации все новых видов деятельности.

Запросто — потому, что, сохранив государственную монополию на трубопроводный экспорт природного газа, Россия получила возможность для централизованной программы газификации той части своей территории, которую не успела, не смогла газифицировать Советская власть.

Россия наиболее успешна там, где нам хватило ума сохранить элементы централизованного управления стратегическими отраслями, там, где в новой форме сохраняется оно — централизованное долгосрочное государственное планирование. Простите за такой вот приступ откровенности, но что есть, того не отнять: для меня социализм был, есть и будет максимально рациональным -измом, хотя в Энгельсах с Каутским я совершенно не разбираюсь.

@geonrgru

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Автор не желает участвовать в идеологических спорах, но выступает за возвращение государственного планирования в энергетику.

2. По мнению автора, государственное планирование совместимо с капитализмом, о чем свидетельствует опыт Ирана с его пятилетними планами.

3. Росатом является примером успешной корпорации благодаря долгосрочному планированию и централизованному подходу к развитию.

4. Государственная монополия на экспорт природного газа позволила России проводить централизованную программу газификации.

5. Россия наиболее успешна в тех отраслях, где сохранились элементы централизованного управления и государственного планирования.

6. Автор считает социализм наиболее рациональной экономической системой, несмотря на отсутствие глубоких теоретических знаний в этой области.

Вывод:

Автор утверждает, что ключом к будущему экономическому успеху России является сочетание элементов государственного планирования с современной экономической системой. Он приводит конкретные примеры успешных отраслей (Росатом, газовый сектор), где централизованное управление и долгосрочное планирование привели к положительным результатам. По мнению автора, именно государственное планирование в стратегических отраслях, а не идеологические споры, может обеспечить России конкурентное преимущество и стимулировать экономический рост.