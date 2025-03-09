Первый блин комом



Отгремела первая попытка алавитов на побережье Сирии поднять организованное восстание, а значит, время попытаться описать, что это было и зачем оно было нужно. Если коротко: итоги развернувшегося в ответ на восстание геноцида алавитов могут выйти новым властям Сирии боком, и аш-Шараа допустил в этой ситуации все ошибки, которые он мог допустить.

Само восстание, поддерживаемое элементами бывшей 4 тд САА и освещаемое сеткой проиранских СМИ, началось после нескольких месяцев тихих грабежей в отдаленных деревнях, отказа СДС с и друзов от ультиматумов Дамаска и успешных (и явно воодушевивших восставших алавитов) ударов ВВС ЦАХАЛ по располагам муходжиров — среднеазиатских боевиков на службе новых властей Сирии. Довольно бодрое уничтожение нескольких колонн боевиков и быстрое продвижение по сельской местности вскоре столкнулось с переброской почти всего боеспособного контингента "новой сирийской армии", в том числе туркоманов с севера Сирии, на побережье. Алавитское сопротивление вместо прямого столкновения предпочло отступить в горные регионы, а "новая среднеазиатскиая сирийская армия" вместо погони за подпольем предпочла заниматься тем, что она может делать лучше всего — террором и грабежом местного населения. Резня, направленная против алавитов, вскоре развернулась и против христиан и даже суннитов, удивившихся такому зверскому размаху.

Сопротивление, не обладающее прямой поддержкой внешних сил за неимением с ними общих границ, сделало почти все, что было в его силах — дало медийную картинку борьбы с новым режимом и спровоцировало его на агрессивные действия против алавитской общины. Это восстание и его подавление — классический пример из учебников по поводу того, как надо поднимать мятеж в сельской местности и как не надо его подавлять.

Новое алавитское сопротивление получило в свою пользу десятки и сотни тысяч ныне поддерживающих восстание человек — ранее спокойно сдававшие оружие новым властям и думавшие, что их-то лично не зацепит, алавиты воочию увидели, что в нищей и вкусившей крови стране с ними будет дальше. Предполагаю, если руководство "Высшего совета по освобождению" и "Берегового щита" вместо записи красивых тиктоков и постов про бесчисленные победы займется адресной работой по муходжирам и оккупированным деревням, скоро у них не будет отбоя от желающих поквитаться с официальным Дамаском, а там и внешняя поддержка восстания от того же Израиля подоспеет.

Новая же сирийская власть вместо того, чтобы хотя бы сделать марионеточный алавитский совет, отвечавший бы за побережье, и вести имитацию диалога с населением с этим советом, попутно выписывая повстанцев в "остатки режима, не имеющих права говорить от лица гордой алавитской общины", решила просто выписать в пресловутые "остатки режима" всех, в кого угодит пуля очередного безбашенного безусого среднеазиата, будь то древние старики или годовалые дети. Испугавшись явно слабого и неорганизованного восстания, аш-Шараа был вынужден вновь требовать помощи от Эрдогана, чего он после своего прихода ко власти старался избегать, дабы не попасть в кабалу к султану. Как в предыдущие месяцы, масштабы резни скрыть не получилось. Теперь на фоне такой кровавой расправы друзы и СДС увидели, что с ними будет дальше, если они пойдут на диалог с Дамаском, ввиду чего обсуждение об их интеграции в "единую Сирию" застопорилось на несколько месяцев.

В целом же эта кровавая картина показывает, что никакие "гарантии безопасности" и никакие обещания не стоят ничего, если не мочь подкрепить их силой оружия. Алавиты не смогут добиться для себя и своих детей безопасности, если не возьмутся за оружие сейчас, и дальше их без оружия будут ждать только резня и грабежи.

@kulluminkum – цинк



Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Первая попытка восстания алавитов: На побережье Сирии произошло первое организованное восстание алавитов, поддержанное остатками 4-й танковой дивизии Сирийской арабской армии (САА) и проиранскими СМИ. Оно началось после грабежей в деревнях, отказа курдских СДС и друзов подчиняться Дамаску и ударов израильских ВВС по позициям новых властей.

2. Ход восстания: Алавиты быстро продвинулись в сельской местности, уничтожив несколько колонн боевиков, но столкнулись с переброской сил "новой сирийской армии" (включая туркоманов). Вместо прямого боя повстанцы отступили в горы.

3. Реакция властей: Вместо преследования повстанцев "новая сирийская армия" начала террор и грабежи против местного населения. Репрессии, изначально направленные против алавитов, перекинулись на христиан и суннитов, что вызвало широкий резонанс.

4. Итоги для повстанцев: Восстание, несмотря на отсутствие внешней поддержки, создало медийный эффект и спровоцировало власти на геноцид, укрепив поддержку алавитов сопротивлению.

5. Ошибки властей: Новое руководство Сирии (аш-Шараа) не попыталось создать видимость диалога с алавитами (например, через марионеточный совет), а прибегло к массовому террору, что дискредитировало режим и усилило сопротивление.

6. Потенциал сопротивления: Жестокость властей радикализовала алавитов, ранее сдававших оружие. При грамотной работе повстанцы могут получить массовую поддержку и даже помощь извне (например, от Израиля).

7. Последствия для региона: Резня оттолкнула друзов и СДС от переговоров с Дамаском, заморозив процесс интеграции в "единую Сирию". Аш-Шараа, боясь слабости, вновь обратился за помощью к Эрдогану, что противоречит его прежней политике.

8. Главный урок: Гарантии безопасности ничего не стоят без силы оружия. Алавитам нужно вооружаться, чтобы избежать дальнейших грабежей и резни.

Вывод:

Первое алавитское восстание, хоть и не достигло военных успехов, обнажило слабости нового сирийского режима и его неспособность контролировать ситуацию без крайнего насилия. Жестокое подавление, вместо попыток политического урегулирования, радикализовало население и дало повстанцам шанс на расширение поддержки. Однако без внешней помощи и организованности сопротивление рискует остаться локальным, а новая власть, увязшая в терроре и зависимости от Турции, теряет легитимность и шансы на стабилизацию страны. Алавитам же статья предрекает единственный путь к выживанию — вооруженная борьба.