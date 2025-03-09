Нам нужна Гренландия



«Нам нужна Гренландия с точки зрения национальной безопасности из-за Арктики. Все согласятся, что Гренландия жизненно важна. Почему Дания там? Потому что викинги сотни лет назад завоевали? Что общего у Дании с Гренландией? Вы знаете ответ: ничего» (с) министр торговли США Латник

Собственно, Гренландию по факту никто не завоевывал, викинги просто заселили несколько районов на побережье, причем там было больше норвежцев, чем датчан.

Ну а фактическая принадлежность Гренландии Дании, это конечно определенный исторический казус, типа принадлежности Исландии Дании, которую в свое время у Дании отжали на время второй мировой войны под таким же предлогом "нац.безопасности", правда в состав США Исландию включать на правах штата не стали.

Гренландии сначала надо провести референдум об отделении от Дании (что по настроению местных, вполне реалистичный вариант, если референдум будет, то там выход из состава Дании могут поддержать до 60% населения). Ну а дальше дело техники – подкупить гренландские "элиты" и посулить всяких плюшек местному населению, чтобы провести референдум о вступлении в состав США на правах штата. Так США смогут соблюсти правовую законность, фактически повторив схему Крыма и Севастополя, которые сначала вышли из состава Украины, а уже потом как независимые субъекты попросились в состав России.

Маловероятно, что США пойдут на прямую силовую аннексию Гренландии без соблюдения формальных процедур.



Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Министр торговли США Латник заявил о стратегической важности Гренландии для национальной безопасности США в контексте Арктики

2. Он поставил под сомнение обоснованность принадлежности Гренландии Дании

3. Автор статьи уточняет, что исторически викинги не завоевывали Гренландию, а лишь заселили некоторые прибрежные районы

4. Принадлежность Гренландии Дании рассматривается как "исторический казус", подобный ситуации с Исландией

5. Упоминается, что во время Второй мировой войны Исландия была временно отделена от Дании под предлогом "национальной безопасности"

6. Автор описывает возможный сценарий присоединения Гренландии к США: сначала референдум об отделении от Дании, затем референдум о вступлении в состав США

7. По мнению автора, до 60% населения Гренландии может поддержать выход из состава Дании

8. Проводится параллель с присоединением Крыма и Севастополя к России

9. Автор считает маловероятным, что США пойдут на прямую силовую аннексию Гренландии

Вывод:

Статья анализирует высказывания американского министра о Гренландии и рассматривает гипотетический сценарий её присоединения к США. Автор подчеркивает, что такое присоединение, если оно произойдёт, вероятно будет осуществляться через "законные" демократические процедуры (референдумы), а не путём прямой аннексии. При этом проводится аналогия с механизмом присоединения Крыма к России. Статья предполагает, что США могут использовать стратегическое значение Арктики как обоснование для расширения своего присутствия в регионе.