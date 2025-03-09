Кому-то может казаться, что происходящее в Сирии, где сейчас режут семьями христиан, нас не касается. Хотя избиение – практически библейских масштабов. Но есть одно обстоятельство, которое делает происходящее в Сирии очень близким к нам. Среди резунов – выходцы из Азии. Да все из тех же стран, что едут неиссякаемым потоком к нам. На видео – все те же знакомые бороды. Они режут людей за одну религиозную принадлежность. Сирийские христиане укрываются на российской базе. А преследующие их религиозные резуны – скорее всего, русскоговорящие. И вы как хотите, а это всё-таки отражение нашей внутренней ситуации. И те, кто прячет христиан, и те, которые бегут за ними с ножами и автоматами, выходцы с одной расколовшейся территории. Корни, родственные связи этих резунов у нас тут. Поэтому даже у человека, не интересующегося Сирией, не может не проходить холодок ужаса по спине. Поэтому наша миграционная политика должна быть жёстче жёсткой

@Marinaslovo

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Масштабы геноцида в Сирии: Боевики массово уничтожают мирное население, в частности христиан, вырезая целые семьи. За несколько дней убито более 10 тысяч человек.

2. Связь с мигрантами: Среди боевиков есть выходцы из стран Азии, откуда идёт значительный поток мигрантов в Россию.

3. Религиозный мотив: Преступления совершаются на почве религиозной ненависти, жертвы — преимущественно христиане.

4. Российская вовлечённость: Сирийские христиане ищут убежища на российской военной базе, а среди боевиков могут быть русскоговорящие лица.

5. Отражение внутренней проблемы: Участники конфликта — как защитники, так и убийцы — имеют корни в постсоветском пространстве, что указывает на связь с внутренней ситуацией в России.

6. Ужас и осознание близости: Происходящее вызывает страх даже у тех, кто не интересуется Сирией, из-за схожести исполнителей с мигрантами в России.

7. Предложение ужесточить миграционную политику: Автор настаивает на необходимости строгого контроля миграции для предотвращения подобных угроз внутри страны.

Вывод:

Происходящий в Сирии геноцид — это не далёкая трагедия, а тревожный сигнал для всех, кто стремится к жизни в цивилизованном и безопасном обществе. Массовые убийства христиан боевиками, среди которых есть выходцы из знакомых нам регионов, показывают, что средневековая жестокость может быть ближе, чем кажется. Для людей, ценящих мир и порядок, а не хаос и насилие, это означает необходимость решительных мер: жёсткий контроль миграции, пресечение проникновения радикальных элементов и защита граждан от угроз, которые уже не кажутся чужими. Никто не хочет, чтобы улицы наших городов превратились в поле боя, где религиозная ненависть диктует, кому жить, а кому умирать. Безопасность — это не роскошь, а основа цивилизации, и её нужно отстаивать, глядя на сирийский урок.