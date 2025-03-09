100 лет Тимирязевской академии, 1966
Специальный выпуск киножурнала Новости сельского хозяйства рассказывает о сто-летнем юбилее Тимирязевской академии.
МосНаучФильм, 1966 г.
Комментарий редакции
Основные темы выпуска 1966 года:
1. Юбилей академии (100 лет):
– Упоминается празднование 100-летия академии в 1965 году (учитывая, что выпуск датирован 1966 годом, это ретроспективный взгляд на юбилейные события). Подчёркивается историческая значимость учреждения.
2. История и традиции:
– Рассказывается о создании академии как Петровской земледельческой и лесной академии в XIX веке, её переименовании в честь К. А. Тимирязева и её роли в становлении агрономической науки в России.
– Упоминаются реликвии: главный учебный корпус, парк, дендрарий, столетнее пробковое дерево, лесная опытная станция.
3. Научные достижения и учёные:
– Выделяются ключевые фигуры, такие как К. А. Тимирязев (исследования роли солнечного света), Д. Н. Прянишников (агрохимия и минеральное питание растений), В. Р. Вильямс (почвоведение), В. П. Горячкин (механизация земледелия), а также их ученики и последователи.
– Описываются научные станции (овощная, плодово-ягодная, селекционно-генетическая, метеорологическая) и их вклад в развитие сельского хозяйства.
4. Образование и подготовка специалистов:
– Академия представлена как крупнейший центр подготовки агрономов (27 000 специалистов за годы советской власти). Подчёркивается доступность образования для рабочей и крестьянской молодёжи.
– Упоминаются учебные хозяйства, такие как Учхоз имени Калинина, где студенты проходят практику.
5. Агрономическая наука и её практическое применение:
– Рассказывается о работе над увеличением урожайности («два колоса там, где раньше рос один»), селекции новых сортов (пшеница, ячмень, клёвер), механизации и химизации сельского хозяйства.
– Приводятся примеры: почвенно-агрономический музей, опытные поля, животноводческие фермы.
6. Связь с советской идеологией:
– Академия позиционируется как учреждение, следующее заветам революционеров и демократов, поддерживающее красное знамя Республики Советов и укрепляющее сельское хозяйство как опору партии.
7. Природа и её роль в обучении:
– Описываются природные богатства академии: 670 гектаров заповедника, дендрарий, лесная станция, опытные поля, что подчёркивает связь науки с природой.
8. Животноводство и зоотехния:
– Упоминаются экспериментальные фермы, селекция пород (холмогорская порода коров, лошади), музей коневодства.
Вывод:
Выпуск 1966 года посвящён прославлению Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева как ведущего центра агрономической науки и образования в СССР. Основной акцент сделан на её столетней истории, выдающихся учёных, подготовке специалистов и практическом вкладе в развитие сельского хозяйства страны. Видеофильм отражает дух времени: сочетание научного прогресса с советской идеологией, подчёркивая роль академии в укреплении социалистического строя через науку и труд. Это не только исторический обзор, но и вдохновляющий призыв к молодёжи продолжать дело великих предшественников, соединяя знания с практикой ради блага человечества.