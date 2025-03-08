У каждого человека есть ангел-хранитель, который ему помогает. Но многие люди из-за загрязнённости сердца корыстью и эгоизмом не знают об этом и не воспринимают ту помощь, которая им идёт свыше. Наш ангел и Высший Отец всегда рады, когда мы вновь общаемся к ним.12+Содержание видео:1:14 – Необычная история жизни Алмакан эже Бековой, которая видит ангелов-хранителей.8:54 – О её точных предсказаниях.9:23 – Рассказ Алмакан о её главном ангеле и других её друзьях-ангелах.11:43 – Если человек не признаёт Бога, то он не увидит ангелов.12:18 – Чего нужно избегать, чтобы увидеть ангелов?13:48 – Почему сейчас происходят войны, катастрофы? 2025 год- трудный год.15:10 – Алмакан призывает людей обращаться к Всевышнему.17:37 – О домовых. Она видит души объектов природы.18:26 – Почему люди страдают? Причины трагедии в Анапе.22:13 – В каждом доме, в каждой квартире живут ангелы.22:12 – Ретритный дом "Солнце в небе"( 100 км от Москвы), где проходило интервью с Алмакан.23: 41 – Она сказала Усанину о том, что его книги пишет его ангел-хранитель.25:21 – У каждого человека есть свой ангел-хранитель с рождения.26:01 – Как можно услышать своего ангела?27:26 – Домашние животные не должны жить в доме.30:10 – Почему сейчас многие семья безплодные?32:56 – Ангелы общаются с человеком через ощущения тела.36:18 – Ангелы хотят, чтобы мысли людей нравились БОГУ.39:04 – Что сейчас говорит святой Алмакан эже её ангел?41:19 – О грехах людей. Об энерго-информационном заражении.44:28 – Исцеление только МОЛИТВОЙ.

Алмакан эже Бекова-общественный и политический деятель Киргизии, целительница Мира.

"Благословенная Алмакан": Книга об Алмакан эже Бековой: https://www.litres.ru/book/zamirbek-osorov/blagoslove..

Благодарим за предоставление места для сьемок ретритный центр «Солнце в небе»:

Сайт: https://www.suninsky.ru

телеграм t.me/suninsky_rc

instagram.com/suninsky_retreat

https://youtube.com/@suninsky_reatreat

Александр Евгеньевич Усанин:

Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»

Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.

Мы осуществляем нашу деятельность как очно: на конференциях, мероприятиях, акциях, так и онлайн, посредством проведения вебинаров, записи видео лекций, публикации просветительских материалов.

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Другой вариант перевода: на карту Т-Банка 2200 7013 3030 8492 (карта Автономной некоммерческой организации "Содействие возрождению плодородного слоя Земли и нравственному развитию человека") Назначение платежа: «На уставную деятельность».

Оказать помощь лично Александру Евгеньевичу Усанину: карта Т-банка 2200701720218012

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Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

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#ангелы #АлмаканБекова #Усанин

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Одушевленность мира:

– Каждое здание, природа (горы, реки, озера) и даже комнаты обладают сознанием и душой. Это связано с концепцией домовых и живого пространства, которое взаимодействует с человеком.

2. Ангелы-хранители:

– У каждого человека есть ангел-хранитель, который сопровождает его с момента нахождения в утробе матери.

– Ангелы помогают человеку, направляют его через интуицию, ощущения тела и внутренний голос, но могут покинуть, если человек грешит.

3. Грехи, отталкивающие ангелов:

– Употребление спиртного, ложь ради корысти, аборты, измены супругам — это поступки, которые ангелы не приемлют.

– Если человек совершает такие грехи и не кается, ангел может уйти, а его место займут темные сущности.

4. История Алмакай (Алка):

– Алмакай, известная как "Киргизская Ванга", с детства видит ангелов физическим зрением.

– Её жизнь полна испытаний: родовое проклятие, детский дом, психбольница, бомжевание, паралич из-за отказа от ангелов ради "человеческого счастья".

– После покаяния и возвращения ангела она стала целительницей, но с условием отказа от семьи и детей.

5. Как услышать ангела:

– Методология: принять холодный душ, завязать голову, написать три вопроса на бумаге, оставить её на ночь, утром до 6:00 получить ответы от ангела, записав первую мысль.

6. Наказание и предупреждение от Бога:

– Войны, катастрофы (например, разлив мазута в Анапе), болезни (включая ковид как полевое заражение) — это наказания за грехи человечества.

– Чтобы остановить бедствия, нужно жить "по-божески": не грешить, молиться от души, а не для показухи.

7. Отношение к природе:

– Загрязнение воды, земли и гор приводит к наказанию от стихий. Алмакай предсказала и наблюдала последствия такого отношения (черное побережье Анапы).

8. Домашние животные:

– Ангелы не любят кошек и собак в доме (они должны жить во дворе).

– Стерилизация животных проклинает хозяев, что объясняет бесплодие многих пар.

9. Роль веры и покаяния:

– Ангел возвращается, если человек искренне признает грехи и просит прощения.

– Лекарства работают только через веру в Бога, а не в врача.

10. Современное состояние мира:

– 80% человечества поражено темными силами из-за греховности, что усиливает войны и катастрофы.

– 2025 год будет трудным, если люди не обратятся к Богу и не перестанут грешить.

11. Женская роль:

– Материнская любовь может спасти мир, женщины должны молиться и обращаться к Богу.

12. Предсказания и миссия Алмакай:

– Она больше не предсказывает будущее, а учит жить "по-божески", помогая людям через исцеление и духовные советы.

Вывод:

Беседа раскрывает духовное мировоззрение Алмакай, основанное на вере в живую природу, ангелов-хранителей и Бога как высшую силу, управляющую миром. Её жизнь — пример испытаний и искупления, подчеркивающий, что связь с ангелом требует чистоты помыслов и поступков. Основной посыл: человечество страдает от собственных грехов (лжи, измен, абортов, алкоголя, пренебрежения природой), и только искреннее покаяние, молитва и жизнь "по-божески" могут остановить войны, катастрофы и болезни. Алмакай видит свою миссию в том, чтобы напоминать людям об их духовной ответственности перед Богом, ангелами и планетой, призывая к осознанности и гармонии с окружающим миром.