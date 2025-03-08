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Хрущёв. Фильм 5-й. Е.Ю.Спицын на канале Звезда в документальном сериале Время вперед

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Эфир от 7 декабря 2024 г.

Комментарий редакции

Тезисы выпуска о Хрущёвском десятилетии

1. Двойственная природа эпохи 
   – Хрущёвское десятилетие (1953–1964) представлено как период романтических надежд, громких достижений (освоение космоса, ракетно-ядерный щит) и одновременно обмана, экономических провалов и подготовки краха СССР.
   – Вопрос: было ли это время свободы и триумфов или эпохой губительных реформ?

2. Космические успехи и их политический контекст 
   – 14 октября 1964 года — триумфальный полёт «Восход-1», но отсутствие традиционного приветствия от Хрущёва и торжественной встречи космонавтов в Москве указывает на политический кризис.
   – В этот же день в Кремле Хрущёва отстраняют от власти на основании доклада Дмитрия Полянского, подготовленного КГБ.

3. Критика реформ Хрущёва 
   – Доклад Полянского (обнаружен в конце XX века) обвиняет Хрущёва в нанесении ущерба сельскому хозяйству, промышленности, армии, разведке, образованию и внешнему престижу СССР.
   – Реформы сопровождались хаосом: денежная реформа 1961 года привела к скрытой девальвации рубля, росту цен и недовольству населения; эксперименты с кукурузой и сельским хозяйством вызвали продовольственный кризис.

4. Народное недовольство 
   – Рост антихрущёвских настроений: до 8000 листовок в год к 1961 году, частушки, протесты (Новочеркасск 1962 года — расстрел рабочих, 24 погибших).
   – Денежная реформа и повышение цен в 1962 году усилили социальное напряжение.

5. Внешняя политика: триумфы и авантюры 
   – Успехи: запуск первого спутника, полёты Гагарина и Титова, испытание «Царь-бомбы» (58 мегатонн), договор о запрете ядерных испытаний (1963).
   – Поражения: Карибский кризис (1962) — размещение ракет на Кубе чуть не привело к ядерной войне; конфликт с Китаем; Берлинская стена (1961) как символ холодной войны.

6. Культ личности и десталинизация 
   – Хрущёв разоблачил культ Сталина (XX съезд, 1956), но сам создал собственный культ: три звезды Героя Соцтруда, звание Героя СССР, восторженная пропаганда.
   – Вынос тела Сталина из Мавзолея (1961) вызвал неоднозначную реакцию в обществе.

7. Падение Хрущёва 
   – К 1964 году Хрущёв настроил против себя элиты (ЦК, военных, КГБ) и народ из-за непродуманных реформ и авантюрного стиля управления.
   – Заговор во главе с Брежневым, Подгорным, Шелепиным и др. завершился отставкой Хрущёва 14 октября 1964 года на пленуме ЦК КПСС.

8. Итоги правления 
   – Экономика ухудшилась: хлебный дефицит 1963 года, закупка зерна за границей за золото.
   – Политическая нестабильность: Хрущёв стал первым советским лидером, отстранённым при жизни.

Вывод

Хрущёвское десятилетие — эпоха контрастов, сочетавшая выдающиеся достижения (космос, ядерная мощь) с глубокими провалами (экономический кризис, социальные протесты). Реформы Хрущёва, задуманные как путь к коммунизму и мировому лидерству СССР, оказались во многом разрушительными из-за их волюнтаристского характера и отсутствия учёта реальных условий. Они подорвали экономику, усилили недовольство народа и элит, что привело к его отставке в 1964 году и заложило основы для стагнации при Брежневе. Влияние этой эпохи на современность проявляется в уроках о рисках поспешных решений и необходимости баланса между амбициями и стабильностью. Хрущёв оставил сложное наследие: с одной стороны — символ прогресса и открытости, с другой — пример авантюризма, приблизившего СССР к распаду в 1991 году.

 
Источник: https://rutube.ru/video/79b5f058a75bf388957ab5125c2cd36c/
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