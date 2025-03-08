Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Запселье, Заолешенка, Ивашковский, Казачья Локня, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Орловка, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина и Суджа.



▫️ Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Викторовка, Гуево, Косица, Локня, Меловой, Мирный, Черкасское Поречное, Черкасская Конопелька, Южный, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Мирополье, Новенькое, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.



▫️ За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, четыре миномета, а также станция радиоэлектронной борьбы.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 65400 военнослужащих, 386 танков, 296 боевых машин пехоты, 257 бронетранспортеров, 2137 боевых бронированных машин, 2328 автомобилей, 516 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 119 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники, из них 21 инженерную машину разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России