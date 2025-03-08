Эфир на Радио АВРОРА от 21 февраля 2025 г.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Советская власть и церковь:

– Ведущий и гость опровергают миф о том, что большевики боролись с религией как таковой. Основной конфликт был с верхушкой духовенства из-за экономических и политических интересов, а не из-за веры.

– Декрет 1918 года об отделении церкви от государства и школы объявлял свободу совести, но лишал церковь государственного финансирования, что вызвало недовольство духовенства, привыкшего к поддержке власти.

2. Царская власть и церковь:

– Русская православная церковь (РПЦ) исторически зависела от государства. Крупные монастыри владели землями и крепостными крестьянами, играя значительную роль в становлении феодальных отношений в Московском княжестве (XIV век).

– Приходские церкви и мелкие монастыри жили бедно, завися от "царской руги" (государственного финансирования).

– В XVI веке царская власть пыталась ограничить монастырское землевладение (Церковный собор 1550 года), но успеха не достигла до секуляризации 1764 года при Екатерине II, когда церковные земли были переданы государству.

3. Экономическая роль церкви:

– Монастыри были крупными земельными собственниками, их влияние превосходило боярские вотчины на ранних этапах феодализма.

– После секуляризации монастырские крестьяне стали "экономическими крестьянами", подчинёнными государству.

– После 1917 года церковь лишилась экономической базы, что стало главной причиной конфликта с большевиками, а не идеологическая борьба с религией.

4. Большевики и религия:

– Ленин и "адекватные большевики" выступали против силовых методов борьбы с религией, делая ставку на просвещение масс.

– Радикальные элементы (например, Союз воинствующих безбожников) критиковались Лениным за излишнюю агрессию.

5. Роль церкви в истории государства:

– РПЦ сыграла значительную роль в становлении русской государственности, особенно в борьбе за национальный суверенитет (например, при Дмитрии Донском).

– Однако внутри церкви были разногласия: часть духовенства поддерживала национальные цели, часть противилась (например, конфликт Дмитрия Донского с Сергием Радонежским).

6. Старообрядцы и их влияние:

– После реформ Никона (XVII век) старообрядцы подвергались гонениям, что породило их общинный капитализм как форму самозащиты.

– При Екатерине II гонения ослабли, а указ 1775 года дал старообрядцам экономическую свободу, что привело к формированию "старообрядческого капитала".

– Сталин, по мнению гостя, опирался на выходцев из старообрядческих общин, ценя их коллективизм и приоритет общего блага над личным.

7. Революционное финансирование:

– Старообрядческие купцы (например, Морозов) поддерживали революционные движения, включая большевиков, из-за исторической ненависти к царской власти и официальной церкви.

8. Критика пропаганды:

– Ведущий и гость призывают не верить поверхностным трактовкам истории с телевидения, а изучать источники самостоятельно.

Вывод:

Беседа направлена на развенчание мифов о взаимоотношениях церкви и власти в России, подчёркивая экономическую основу конфликтов как при царской, так и при советской власти. Церковь представлена не только как религиозный институт, но и как крупный экономический и политический игрок, зависимый от государства. Советская политика рассматривается как продолжение исторического процесса отделения церкви от власти, а не как борьба с верой. Особое внимание уделено роли старообрядцев, чьи традиции общинности, по мнению гостя, повлияли на сталинский курс. Авторы призывают к критическому осмыслению истории и самостоятельному изучению фактов, отвергая упрощённые нарративы.