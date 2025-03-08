Тезисы беседы:

1. Историческая память и забытые моменты: Александр Иванович Колпакиди обсуждает яркие моменты истории, которые быстро забываются, включая деятельность спецслужб и революционные движения.

2. Иностранные агенты и общественное сознание: Упоминается негативное восприятие термина "иностранный агент" в постсоветском обществе, связанное с историей диссидентов и анекдотами о них.

3. Еврейская тема в истории России: Колпакиди затрагивает сложное отношение к евреям в России, упоминая Еврейскую автономную область как депрессивный регион и связывая это с историческими стереотипами.

4. Интерес к революционным движениям: Автор рассказывает о своем увлечении декабристами, троцкистами и международным революционным движением, подчеркивая глубокое изучение этих тем.

5. Троцкизм и его сторонники: Обсуждается история троцкизма, его связь с еврейскими лидерами (например, Эрнст Мандель), а также курьезные случаи, такие как деятельность украинских троцкистов, вступивших в различные Четвертые Интернационалы ради материальной выгоды.

6. Слабость троцкизма: Колпакиди считает троцкизм несерьезным движением, так как оно не получило поддержки рабочих масс, за исключением Шри-Ланки и Боливии, где успех был временным.

7. Финансирование революционных движений: Рассматривается финансирование коммунистических и национально-освободительных движений Советским Союзом и соцстранами (24 млн долларов в год в 1980-е), что Колпакиди называет "смехотворной" суммой по сравнению с расходами современных олигархов.

8. Ревизионизм в социал-демократии: Главным идеологом ревизионизма в социал-демократии назван Эдуард Бернштейн (еврей по национальности), который отказался от классовой борьбы и революции в пользу политики "малых дел". Его поддерживал Карл Каутский, также связанный с еврейскими финансистами.

9. Еврейское влияние на раскол левого движения: Колпакиди утверждает, что евреи сыграли ключевую роль в ревизионизме и предательстве идей Маркса, Энгельса и Ленина, упоминая таких людей, как Бернштейн, Леон Блюм и финансистов вроде Леона Арнсама и Чарльза Хагана.

10. Поддержка сионизма и секс-меньшинств: Социал-демократы, по мнению Колпакиди, первыми начали поддерживать сионизм и права секс-меньшинств, что он считает отклонением от классовой борьбы.

11. Новые левые и американское влияние: Вторая волна раскола левого движения связана с "новыми левыми" (например, Даниэль Кон-Бендит), которых Колпакиди считает инструментом США для отвлечения молодежи от коммунизма.

12. Классовая борьба как проверка: Колпакиди настаивает, что классовая борьба — главный критерий "проверки на вшивость" левых движений, и ее игнорирование ведет к предательству.

13. Большевизм как русское движение: Автор подчеркивает, что большевизм — национальное русское явление, а утверждения о его "еврейском" характере — фальсификация.

14. Необходимость новой истории: Колпакиди призывает пересмотреть историю левого движения, четко обозначив роль евреев, сионизма и ревизионизма, чтобы противостоять фальсификациям либералов и крайне правых.

Вывод:

Александр Иванович Колпакиди в беседе пытается переосмыслить историю левого и рабочего движения, акцентируя внимание на роли евреев как ключевых фигур в ревизионизме и расколе социалистических идей. Он считает, что отказ от классовой борьбы в пользу политики "малых дел", поддержка сионизма и секс-меньшинств стали инструментами предательства наследия Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. При этом он подчеркивает, что не все евреи виновны в этом процессе, выделяя честных коммунистов еврейского происхождения. Колпакиди видит необходимость в новой, честной истории левого движения, которая бы разоблачила фальсификации и вернула фокус на классовую борьбу как основу революционных изменений. Его позиция сочетает марксистский анализ с националистическим акцентом на "русскости" большевизма, что создает противоречивую, но эмоционально насыщенную картину.