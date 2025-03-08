Разделённые на конфессии три самые популярные Авраамические религии (Ислам, Христианство, Иудаизм), разделены ещё и календарными системами. Иудеи ведут начало своего летоисчисления от Сотворения мира, Христиане от Рождества Христова, а Мусульмане от Хиджры, то есть от переселения пророка Мухаммада и его последователей из Мекки в Медину. Но главное, что я хочу показать в этом видео это то, что дата от Хиджры не корректно сопоставлена с датой Anno Domini (от Рождества Христова). Большое, интересное исследование , тема очень важная, касается и смены Бога и Монгольского нашествия и проекта Roma Nova.

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Концепция "разделяй и властвуй" в управлении: Автор утверждает, что государства используют принцип римского права "divide et impera" для контроля над населением, разделяя людей по религиозным, языковым, территориальным и календарным признакам.

2. Религиозное разделение: Три авраамические религии (иудаизм, христианство, ислам) разделены не только конфессиями, но и системами летоисчисления: иудеи — от сотворения мира, христиане — от Рождества Христова, мусульмане — от хиджры. Автор считает это искусственным разделением для управления.

3. Подмена "старого Бога" "новым": В основе всех религий лежит Ветхий Завет, но с появлением новых учений (Евангелие, Коран, Талмуд) старый Бог был заменён новыми образами (Христос, Мухаммед, Моисей), что сопровождалось изменением календарей и исторической легитимации.

4. Исторические манипуляции с календарями: Автор приводит примеры изменений летоисчисления на Руси (переход с византийского календаря "от сотворения мира" на юлианский "от Рождества Христова" в 7208 году от с.м.), связывая это с церковной реформой Никона и подменой Бога.

5. Нумизматические доказательства: Автор указывает, что даты на европейских монетах появляются только с XV века (от Рождества Христова), а на арабских — с VII века (от хиджры), что, по его мнению, противоречит официальной хронологии и подтверждает позднее введение этих систем.

6. Археологические и исторические нестыковки: Монеты разных эпох (VI, X, XV века) находят в одних слоях, что автор объясняет неверной датировкой и подлогом истории. Он критикует официальную науку, опирающуюся на летописи, а не на материальные артефакты.

7. Пример Спасской башни Кремля: Латинская табличка 1491 года с датой "от Рождества Христова" объявлена новоделом, а славянская — утеряна. Автор считает это доказательством фальсификации истории.

8. Монгольское нашествие и Романовы: Автор связывает "монгольское иго" с проектом Романовых в XV веке, утверждая, что это была операция по уничтожению старой веры и контроля Волжского пути, замаскированная под нашествие кочевников.

9. Пасха и религиозные обряды: Автор утверждает, что пасхальные традиции всех трёх религий имеют общий ветхозаветный корень, но были изменены для разделения народов (жертвоприношение у иудеев, распятие Христа у христиан, Курбан-байрам у мусульман).

10. Вывод о глобальном подлоге: Автор считает, что история и религия — инструменты управления, где даты, события и боги искусственно "удревлены" для легитимации власти.

Вывод:

Автор лекции предлагает альтернативную интерпретацию истории, утверждая, что официальная хронология и религиозные системы — это результат манипуляций для разделения и контроля над народами в рамках концепции "разделяй и властвуй". Он опирается на нумизматику, археологию и анализ текстов, подвергая сомнению традиционные исторические нарративы. Основная идея: смена календарей, введение новых богов и фальсификация дат на монетах и артефактах — это звенья одной цепи, направленной на подмену старой веры и установление новой власти, что произошло в XV веке. Несмотря на обилие примеров, его доводы остаются косвенными и не признаются официальной наукой, что он сам признаёт, призывая зрителей к самостоятельному анализу.