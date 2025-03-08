Наша женщина, действительно, как писал Некрасов, «и в горящую избу войдет», и любую мужскую работу сделает, и будет с врагами биться, если понадобится. А вернется домой — будет снова борщ варить, и при этом не будет чувствовать себя униженной. Лишь бы это ценили…

Мы видим, какую панику вызывают попытки Трампа вернуться к основам, на которых когда-то строилась западная цивилизация. Мои французские друзья считают, что Европа уже невосстановима, прошла точку невозврата. Посмотрим, конечно. Может быть, с приходом Трампа и в Европе те, кому накинули платок на роток, осмелеют, здравомыслящие силы, если и не возьмут верх, то окажут влияние. Такие там есть. Я помню, как мэр одного европейского города отказался зарегистрировать однополый брак. Ему пришлось подать в отставку, но христианские ценности оказались для него дороже карьеры.

Хотя Европа сегодня невероятно атеизирована, куда больше, чем Америка. В Штатах по воскресеньям многие семьи по-прежнему посещают церковь, а европейские храмы по большей части пустуют. И это неслучайно. Когда вы отказываетесь признать, что мужчина и женщина — это богоданная природа; когда вы утверждаете, что пресловутый гендер всего лишь социальный конструкт, который можно выбрать по своей прихоти, — вы убиваете всякую веру. Любой позыв плоти становится выше христианского духа, идет дегуманизация, оскотинивание человека. Ужасно наблюдать это в странах некогда великой Европы, с ее красивейшими соборами, чьи стены древние мастера с молитвой расписывали сценами из Евангелия, житиями святых. Теперь эти храмы, подобно египетским пирамидам, стоят словно памятники мертвой цивилизации. Цивилизации, родившей когда-то великую литературу Шиллера, Флобера, Шекспира, подобной которой уже не будет. Потому что великая литература рождается только там, где есть табу, где человек — воплощенный долг, а вера, отечество, честь, любовь — выше жизни. А безграничная свобода производит только энтропию, хаос, распад.

Я помню, как лет семь назад на конгрессе в Германии ко мне подошел мужчина лет сорока, отец двоих детей. И рассказал, что уже дважды платил штраф за то, что не пускает свою 7-летнюю дочь на занятия по сексуальному просвещению. Потому что девочку там научат, что она госпожа своего тела, что мораль придумана для ограничения свободы, что папа и мама это необязательно мужчина и женщина… Он спросил меня: если станет совсем невмоготу, можно ли будет переехать в Россию? И таких людей там немало.

Международный женский день на Западе тоже празднуют. Но там это праздник феминизма и феминисток (страшненьких, как правило), которые требуют, чтобы им не подавали пальто, оскорбляются в ответ на любое мужское внимание. У нас же наследие Клары Цеткин и Розы Люксембург, как и все нами заимствованное, претерпело принципиальную эволюцию.

Советская власть провозглашала «освобождение женщин от кухонного рабства» и полное равенство с мужчинами. Подсчитывала, сколько у нас женщин хирургов, инженеров, крановщиц. А «в быту» все было традиционно: конфеты, букеты, духи. Женщину поздравляли и славили не как работницу, а как маму, жену, любимую, сестру. Как хозяйку очага — добрую, красивую, заботливую. Как единственную и неповторимую. Как ту, на которую всегда можно опереться, которая простит и утешит. В этом всегда был наш смысл этого весеннего праздника.

Праздник-то сравнительно молодой, но такое отношение к женщине у нас было испокон веков. Сравните, какие женские образы в наших сказках и иностранных. В «Тысяче и одной ночи» женщина просто трофей, награда для героя. Нет у нее ни личности, ни талантов, кроме таланта ублажить мужчину, показать ему, как красиво колышется в танце ее тело. В западных сказках больше злодеек и обманщиц. В русских же сказках женщина — это опора, помощница: «Ложись спать, утро вечера мудренее», — утешает она мужа, совершенно разбитого невыполнимым царским приказом. А сама: «Мамки, няньки, собирайте, снаряжайте!» И утром у него и клубочек путеводный, и хлеб в котомке, и рубашка чистая, и совет, куда обратиться в трудную минуту.

А какие женщины-воительницы в тех же русских сказках! Богатырка Синеглазка «крепко спит, как речной порог шумит» — не просыпается даже когда Иван-царевич ее целует. И когда у нее рождается сынок, она берет огромное войско и идет войной на злых братьев, которые ее любимого обманули. Всех побеждает, конечно.

В этих сказках отражена способность нашей женщины в нужный момент все сделать не хуже мужчины — и воевать, и шпалы класть на железной дороге. И при этом быть женой, матерью, не гнушаться своей богоданной ролью. Она самодостаточна, ей не нужно доказывать, что она все может — все и так это знают. А главная сила наша как раз в нашей слабости. Поэтому феминизма в западном понимании у нас и нет. Конечно, это не значит, что нет борьбы женщин за свои права, за равную с мужчинами зарплату, например. Но это не имеет ничего общего с феминизмом, это просто борьба за социальную справедливость.

О том, чего не хватает женщинам

Проповедуя традиционные ценности, многодетность, государство должно создавать условия, чтобы женщина могла раскрыться во всем. Есть у тебя талант в какой-то профессии — пожалуйста, учись, работай, не отказываясь при этом от роли жены и матери. Нельзя зарывать талант в землю, об этом еще в Библии сказано.

А если родится ребеночек — государство должно помогать семье всячески. Хотя сейчас, конечно, во многом мамам проще. Помню, как это было в СССР во времена моей юности. Боже мой, тогда ведь не было ни памперсов, ничего — стирали, сушили эти бесконечные пеленки… Молочные смеси достать было очень трудно. Но ничего, справились! И последний демографический бум был в последнее десятилетие советской власти. А потом — демографическая яма за ямой, потому что не рождались дети у тех, кто сам не родился, — два, три поколения…

Поэтому наша женщина, действительно, и в горящую избу войдет…

А наши мужчины, будем честны, ценят нас не всегда. И пиджак, придя с работы, бросают в кресле — авось жена уберет, и носки разбросают, и чашку за собой не помоют. Вроде бы мелочи, но, дорогие мужчины, лучше все-таки так не делать. Расширяйте свой «круг самообслуживания», не взваливайте все на женские плечи! Если надо — посидите с детьми, помойте попку ребеночку, ничего в этом сложного нет — мой сын, например, это прекрасно делает. Тем более сейчас какой только домашней техники нет — и стиральные машины, и всякие миксеры-пиксеры; и пища продается в разделанном виде, а не так, как было 40 лет назад: достанешь, помню, кусок мяса, целый час из него выбираешь жилы и кости на суп, а остальное — в мясорубку, и рукой это все крутишь, крутишь… Сейчас это все гораздо проще, наготовить еды, встретить семью накрытым столом — это такое удовольствие, для меня, по крайней мере! Каждый мамин, бабушкин дом должен пахнуть пирогами, я искренне так считаю. И сама пеку обязательно. Дрожжевые, настоящие, как моя бабушка учила. С капустой и с яблоками, с переплетом крест-накрест…

Чего женщинам не хватает? Свободного времени, улыбки. Мужской ласки в быту — ее всегда не хватает! Не хватает комплиментов, потому что женщина, как известно, любит ушами…

Поэтому не стесняйтесь, мужчины, говорите чаще своей любимой, какая она красивая, как ей идет это платье, как прекрасно она сегодня выглядит, как вкусно готовит, дарите цветы без повода, как мой папа маме до своих 82 лет… Я вас уверяю — поднимете настроение на целый день, да мы ковриком постелимся!

Несмотря на свой возраст, профессию, я не отказываюсь ни от чего женского. Люблю быть красиво одетой, обожаю готовить мощные застолья на весь клан… Хотя мой папа презирал кисейных барышень и воспитывал меня как мальчика. Я в детстве вся ободранная ходила, дралась с мальчишками, которые дразнили «рыжая», через заборы и в карьеры лазала, падала с велосипеда, коленки были в язвах…

Но при этом отец учил, что женщина — это украшение любого дома, да и на службе, там, где есть женщина, мужчины даже ведут себя по-другому. И я всегда была поборником того, чтобы женщина оставалась женщиной, а мужчина — мужчиной, героем на белом коне, который ее схватит, увезет — и ничего другого ей будет не нужно! Потому что для него женщина — источник и силы, и вдохновения. Не зря во все века почитали за честь отдать за нее жизнь хоть на войне, хоть на дуэли. Для нас же женщин такое счастье — восхищаться и гордиться своим любимым…

Мы и сегодня друг без друга не можем, дополняем друг друга. Нельзя ведь сказать, что важнее — солнце или вода. Нельзя ни без того, ни без другого! Так и мужчина с женщиной, это наши богоданные ипостаси, наша богоданная природа.

Наталия Нарочницкая

Комментарий редакции

Тезисы статьи

1. Русская женщина сочетает в себе способность выполнять "мужскую работу" в трудные времена с традиционной женственностью и домашними заботами.

2. В России, в отличие от Запада, 8 Марта празднуется не как день феминизма, а как праздник женственности, материнства и красоты.

3. Автор критикует современные западные ценности, особенно касающиеся гендерной идентичности, считая их отходом от христианских основ и дегуманизацией.

4. В русской культуре и фольклоре женщина традиционно изображается как сильная, мудрая помощница и опора, в отличие от западных или восточных образов.

5. По мнению автора, феминизм в западном понимании неактуален для России, так как российские женщины уже самодостаточны и борются не за гендерное равенство, а за социальную справедливость.

6. Государство должно создавать условия для многодетности и возможности женщинам раскрывать свои таланты в профессии, не отказываясь от роли жены и матери.

7. Автор призывает мужчин ценить женщин, помогать в быту, говорить комплименты и проявлять внимание.

8. Подчеркивается важность сохранения традиционных гендерных ролей, где женщина остается женственной, а мужчина – мужественным.

Вывод

Статья Наталии Нарочницкой утверждает непреходящую ценность исконно русского понимания женственности, вобравшего в себя вековую мудрость нашего народа. Автор убедительно показывает, как российская женщина сохраняет свою уникальную силу через верность традиционным ценностям, в то время как западная цивилизация стремительно деградирует под натиском разрушительных идей феминизма и гендерной идеологии. Русская женщина предстает хранительницей семейного очага и одновременно надежной опорой в трудные времена, что отражено в нашем богатом фольклоре и культуре. 8 Марта в России – это не день борьбы за искусственное равенство полов, а праздник истинной женственности, красоты и материнства. Статья подтверждает, что сохранение богоданной природы человека, естественного предназначения мужчины и женщины – это единственный путь к здоровому обществу и сильному государству, противостоящему духовному распаду современного Запада. Россия сегодня остается редким оплотом традиционных семейных ценностей, где женщина может гордиться своей женственностью, не пытаясь подражать мужчине, а мужчина – своей мужественностью, проявляя заботу и уважение к женщине.