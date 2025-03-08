Николай Азаров о встрече Зеленского и Трампа, работе над международными соглашениями и важности секретной дипломатии.

Ведущий: Максим Романычев

Николай Азаров в Telegram: https://t.me/NikolayJanovichAzarov

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#НиколайАзаров #Трамп #Зеленский #точкасборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Тайная и публичная дипломатия:

– Николай Азаров объясняет, что грань между тайной и публичной дипломатией определяется интересами государства и необходимостью достижения компромиссов. Тайная дипломатия нужна на этапе подготовки переговоров, чтобы учесть все аспекты и защитить интересы страны.

– Публичность допустима, когда уже достигнуты договоренности, учтены интересы государства и народа, и можно вынести результаты на обсуждение общества.

2. Пример большевиков:

– Ведущий упоминает отмену большевиками тайной дипломатии в 1917 году как пропагандистский ход, но Азаров указывает, что вскоре она вернулась из-за необходимости государственной безопасности и реальных переговоров, противоречащих идеологии (например, концессии с империалистическими державами).

3. Подготовка к переговорам:

– Азаров подчеркивает важность тщательной подготовки: изучение сути вопроса, психологических портретов участников, возможных условий договора. Это должно происходить за кулисами, а не перед камерами.

– Пример встречи Зеленского и Трампа: отсутствие подготовки, незнание предмета переговоров и неподобающее поведение сделали встречу «убогой», дискредитирующей обе стороны.

4. Поведение лидеров на переговорах:

– Азаров критикует Трампа за то, что тот не пресек некорректное поведение Зеленского, и Зеленского — за хамство и неподготовленность. Переговоры должны учитывать культурные и психологические особенности сторон.

– Успешные переговоры требуют аргументированности, спокойствия и уважения, особенно если на кону серьезные вопросы (например, использование недр Украины).

5. Межгосударственные отношения vs бизнес-подход:

– Трамп, как бизнесмен, привык к быстрым сделкам, но в межгосударственных отношениях такой подход недопустим. Нужны консультации на всех уровнях — от технических специалистов до глав государств.

– Исторические примеры (Тегеранская конференция, Ялта, Потсдам) показывают, что ключевые решения лидеров дорабатываются на более низких уровнях.

6. Конкретный случай Зеленский-Трамп:

– Азаров считает, что Трамп мог намеренно сорвать сделку, чтобы дискредитировать Зеленского и показать свой «напористый стиль». Зеленский же, по его мнению, использует войну как способ удержания власти и обогащения, что объясняет отсутствие прогресса в переговорах.

7. Роль общества и компромиссов:

– Преждевременное вынесение переговоров на публику может быть использовано оппозицией для критики, особенно в обществе с внутренними противоречиями. Компромиссы достигаются в конфиденциальной обстановке.

Вывод:

Николай Азаров считает, что тайная дипломатия — неотъемлемая часть переговоров, позволяющая защитить интересы государства и народа на этапе подготовки. Публичность уместна только после достижения договоренностей. Успех переговоров зависит от тщательной подготовки, уважительного подхода и учета национальных интересов, а не от импульсивных решений или публичных шоу. Встреча Зеленского и Трампа, по его мнению, стала примером провала из-за отсутствия подготовки и несерьезного отношения сторон, что дискредитировало как Украину, так и США.