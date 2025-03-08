При раскопках древней стоянки человека в 1972 году в окрестностях города Ачинск археологом Виталием Ларичевым был найден артефакт из бивня длинной примерно 12 см предполагаемый возраст находки 18 тыс. лет. На его поверхность древний мастер нанес спиральный рисунок, состоящий из 1000 лунок. Учёные посчитали, что это календарь, на котором вели учёт дней и фаз Луны. Он старше Шумерской Египетской и Индусской цивилизации находка получила название «Ачинский жезл». Жезлы из кости и рогов оленя небольшие до 20 см палочки, прямые и изогнутые с рисунком и без него часто находят на неолитических стоянках вместе с фигурками Венеры, сделанными из бивней мамонта и мягких в обработке минералов. Такие жезлы и фигурки найдены на неолитических раскопках в Костенках, в Воронежской области.

Одни из символов раскопок Костенок обнаженные статуэтки женщин - костенкинские Венеры, сделаны из бивня мамонта. Головы вообще нет, либо лицо не изображается, есть гипертрофированные половые признаки, т.е. это мадонны с избыточным весом. Скорее всего, это обереги для рожениц, у статуэток нет лица, чтобы вышедшая во время сна из тела душа не перепутала в кого ей вернутся (версия сотрудника музея в Костенках). Т.е. культурология и археология фактически не знают, либо не раскрываю истинное назначение фигурок Венеры и шаманских атрибутов - жезлов. Судя по нынешним популяциям первобытных людей такие вещи именно атрибуты шаманских практик. Мы далее видим эти практики в развитии на примере богов Древнего Египта.

Там были боги: Анубис – бог покровитель мёртвых и погребальных обрядов, мужчина с головой собаки, Исида - женщина с крыльями орла, защитница мёртвых и покровительница детей, Амат - чудовище того плана что на заставке, весовщик и утилизатор на складе мёртвых, Сехмет - богиня войны, мести и палящего солнца с головой львицы, Таурт - богиня покровительница беременных, покровительница мёртвых, она отгоняла злых духов, сделана в виде самки гиппопотама с женской грудью и оскалом зубов, её фигура несла на спине крокодила. Т.е. направление древней идолопластики понятно. Главной богиней или соглавной в ряду божеств всегда является богиня смерти - неолитическая Венера, как образ богини и оберег, Таурт, как образ и оберег, Анубис, Исида и т.д. То, что касается назначения ачинского и подобного им жезлов можно посмотреть в интернете по теме - дефлорация девушек в первобытных обществах и государствах древности. Перфорации осуществлялись по-разному, и применение в качестве инструмента костяного жезла, возможно, было самым безобидным способом в укладе общественной жизни древних сообществ.

Там присутствовало странное суеверие о том, что нарушение девственности влечёт за собой потери фарта для автора и его жертвы, типа, дело это опасное. Вот недавно только Маск обнаружил, что госдеп США выделял два миллионна долларов на обрезания мужчин в Кении, т.е. традиции манипуляций в этой области до сих пор в ходу. Тот самый крокодил рептилий на плечах Таурет утаскивал интуицию совокупившихся в небытие. Отчасти это библейский змей, у которого тоже был свой интерес. Другой вопрос, а зачем вообще такие изыски были нужны древним людям, и почему процесс не шёл естественным путем.

У полигамных хищных животных, к которым относятся и сапиенсы, в естественно-диких условиях есть альфа-самец и альфа-самка, которые в основном для этой группы производят потомство. Тот же момент проходил через все первобытные популяции людей. Другим ограничителем свободных сексуальных отношений является инцест, который ограничивает возможность закрытых сообществ и даже каст к размножению. Но перфорация не помогает избежать инцеста, причиной библейской притчи, и первобытных практик является что-то иное. В, принципе, чем племя больше, тем легче отбиваться от врагов, с другой стороны, чем племя больше, тем больше нужно корма для его пропитания. У народности северного Урала - вотяков до середины 19 века наблюдались отдельные случаи человеческих жертвоприношений, приуроченных к ожидаемому неурожаю, либо к невыгодным затяжным погодным условиям. Очевидно, что вотякскому божеству, хозяйке плодородия, аналогу Венеры приносили в жертву человеческую жизнь. Также поступали и древние племена и многие адепты религий древних государств, например, инков и ацтеков.

Не в дефлорация, как таковой, дело, нарушение девственности влечёт за собой деторождение и увеличение, в конечном итоге, недостатков в первобытном обществе, что порождает и предупредительные меры в виде обычаев. Схожие явления вызваны природными факторами и их можно проследить на примере стаи хищников.

В стае волков по последним наблюдениям костяк стаи составляют взрослые волк, волчица и их потомки, которые с возрастом покидают стаю. Если случается, так что взрослые волки стаю покинуть не могут по внешним причинам, например, из-за вмешательства человека, то в стае наблюдаются альфа самец и альфа самка, а репродукция других животных угнетена. Очевидно, что в первобытном родовом обществе была похожая организация с патриархатом, матриархатом, где патриархи решали вопрос воспроизводства потомства. Такие порядки вплоть до принесения в жертву сына патриархом, описаны и в библии. Право первой ночи и подобные практики это отголоски древних проверенных временем инстинктов. А сама практика обусловлена недостатком средств существования племени или стаи. Сочетания условий выживания и шаманских трактовок изотерических знаний составили культы и обычаи племён.

Это способствовало вначале суеверным обычаям племён, а потом языческим религиям. Шаманы, которые практикуют до сих пор, через свои изотерические опыты, сны, и галлюцинации получали образы божеств, духов и правил проведения обрядов. При этом в разных местностях у разных племён и народов богиня плодородия и смерти является главным или соглавным божеством. Языческие обряды, похороны, свадьбы, похожие костюмами на обряд похорон, повсюду раньше и до сих пор широко представлены в культуре разных народов и племён.

Современное общество постепенно игнорирует все традиции, оно получило защиту от перенаселения и связанного с ним недостатка в виде противозачатояных средств, аббортов и разрущения традиционных укладов жизни.

На заставке неолитический наскальный рисунок петроглиф из Хакассии.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи "Ачинский жезл"

1. В 1972 году археолог Виталий Ларичев обнаружил под Ачинском артефакт из бивня мамонта (18 тыс. лет) со спиральным рисунком из 1000 лунок, который считается древним лунным календарем.

2. Подобные жезлы из кости и рога часто находят на неолитических стоянках вместе с фигурками "Венеры" (Костенки в Воронежской области).

3. Автор ставит под сомнение общепринятую интерпретацию назначения жезлов и фигурок, предполагая их шаманское происхождение.

4. Предлагается связь между неолитическими Венерами и культами богинь смерти/плодородия в древних цивилизациях (как Египет).

5. Автор выдвигает спорную гипотезу о назначении жезлов для ритуальной дефлорации, связывая их с репродуктивными практиками в древних обществах.

6. Проводится параллель между социальной организацией первобытных людей и иерархией хищных животных (волчьи стаи), где доминирующие особи контролируют размножение.

7. Утверждается, что шаманские практики и контроль репродукции были связаны с проблемой ограниченных ресурсов для племени.

8. Автор считает, что современное общество отошло от древних традиций благодаря противозачаточным средствам и разрушению традиционных укладов.

Вывод

Статья представляет собой спекулятивное исследование, которое стремится переосмыслить назначение древних артефактов, связывая их с репродуктивными практиками и социальным контролем. Автор выстраивает цепочку предположений от неолитических находок до египетских божеств и современных практик, опираясь в основном на собственные интерпретации.

Хотя статья затрагивает интересные темы взаимосвязи между биологическими инстинктами и культурными практиками, многие утверждения слабо подкреплены научными данными и представляют собой скорее личные гипотезы автора, чем общепринятые археологические или антропологические теории. Особенно спорными выглядят предположения о конкретном использовании жезлов и упрощенные аналогии между социальной организацией людей и животных.