Основатель международного батальона YPG Карим Франчески о X:

"7 марта 2025 года алавитская гекатомба: человечество вырезано в кровавых ритуалах, преступники с гордостью снимали на видео свое адское зрелище. Женщины в ужасе кричали, когда детей вытаскивали из домов и убивали вместе с мужьями, отцами и дедами.

Хайят Тахрир аш-Шам, абсурдно признанная на международном уровне "законными силами безопасности" Сирии, с гордостью транслировала свои зверства: мирных жителей заставляли ползать, лаять, умолять — пока пули не заглушили их мольбы; тела женщин и детей были сложены в гротескный памятник.

Однако основные СМИ предали эту бойню забвению. AP News бессердечно преуменьшила ее: "В столкновениях в Сирии между правительственными войсками и сторонниками Асада погибло более 200 человек". Жертвы стерты, резня замаскированы, убийцы легитимизированы.

Al Jazeera увековечила ложь, без обиняков называя геноцидное кровопролитие всего лишь «столкновениями», намеренно скрывая правду и скрывая ответственность за завесой журналистской трусости.

Организация Объединенных Наций в преднамеренной слепоте проигнорировала сегодняшний апокалипсис, вместо этого сосредоточившись на геополитических историях-призраках: «Сирия после Асада сталкивается с критическим испытанием по ликвидации химического оружия». Оторванные от реальности, морально обанкротившиеся в ответ на зверства.

Amnesty International — предполагаемые защитники прав человека — хранят оглушительное молчание. Тысячи недавних сообщений, но ни одно из них не признает резню 7 марта. Права человека выборочно соблюдены; неудобная резня проигнорирована.

Сирийская обсерватория по правам человека скрыла зверства в преднамеренной двусмысленности: «240 человек были убиты, умерли и были замучены при разных обстоятельствах». Никакой справедливости, никакого достоинства, только бюрократический нейтралитет по отношению к геноциду.

Вершина лицемерия проявляется в принятии убийц международным сообществом. Министр иностранных дел Германии Бербок, самопровозглашенный сторонник «феминистской внешней политики», охотно легитимировал лидера HTS Джолани — даже после того, как его экстремистское презрение публично отвергло ее рукопожатие.

За два месяца до этой бойни Бербок нагло призвал сирийские меньшинства разоружиться и сдаться Джолани. Бесчисленные женщины теперь являются свидетелями невообразимых ужасов, наблюдая, как их любимых убивают те самые силы, которых одобрил Бербок.

Сегодня, в Международный женский день, матери-алавиты скорбят в невыразимой скорби, их дети были убиты, их мужья и сыновья стерты в самой кровавой резне в Сирии за многие годы. Это было не просто массовое убийство — это было рассчитанное разрушение преемственности народа, уничтожение поколения, необходимого для их выживания.

Это был геноцид не только путем истребления, но и путем стирания — призванный разорвать идентичность и лишить жертв даже достоинства памяти.

Однако величайшее преступление — это не только сама бойня, но и ее сокрытие. Очищенное эвфемизмами СМИ и дипломатической трусостью, это злодеяние было смыто от своего ужаса, его виновники получили легитимность от международного сообщества, молчание которого является соучастием.

И это молчание было понято как одобрение. Резня не прекратилась. Прямо сейчас в районе Кусур города Банияс идет операция по массовому уничтожению, где семьи алавитов и христиан вытаскивают из домов и расстреливают на улицах. Среди погибших снова есть дети».

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Масштабная резня 7 марта 2025 года: Основатель батальона YPG Карим Франчески описывает кровавые события в Сирии, называя их «алавитской гекатомбой». Убийства мирных жителей, включая женщин и детей, сопровождались жестокими ритуалами и съемкой на видео со стороны преступников.

2. Роль Хайят Тахрир аш-Шам (HTS): Группировка, признанная международным сообществом «законными силами безопасности» Сирии, открыто совершала зверства, заставляя жертв унижаться перед смертью и создавая «гротескные памятники» из тел.

3. Сокрытие правды СМИ: Основные медиа (AP News, Al Jazeera) преуменьшали масштаб трагедии, называя геноцид «столкновениями», что, по мнению автора, является преднамеренным искажением фактов и легитимацией убийц.

4. Бездействие международных организаций: ООН, Amnesty International и Сирийская обсерватория по правам человека либо игнорировали резню, либо описывали ее в нейтральных тонах, избегая осуждения виновных.

5. Лицемерие западных политиков: Министр иностранных дел Германии Бербок поддерживал лидера HTS Джолани, несмотря на его экстремизм, и призывал меньшинства разоружиться, что привело к их уязвимости перед резней.

6. Символизм даты: Резня произошла накануне Международного женского дня, подчеркивая трагедию алавитских матерей, потерявших семьи в результате геноцида.

7. Характер геноцида: Убийства были направлены не только на физическое уничтожение, но и на стирание идентичности алавитов, разрушение их культурной и социальной преемственности.

8. Продолжение зверств: На момент написания текста (8 марта 2025 года) резня продолжается в районе Кусур города Банияс, где алавитские и христианские семьи подвергаются массовым расстрелам.

9. Молчание как соучастие: Автор считает, что замалчивание и легитимация преступников международным сообществом — величайшее преступление, которое поощряет продолжение насилия.

Вывод:

Статья Карима Франчески — это глас вопиющего в пустыне, крик о помощи и справедливости для жертв немыслимой жестокости в Сирии. Боевики, свергнувшие Асада под предлогом борьбы с «диктатурой», теперь развернули кровавые чистки, уничтожая безоружных мирных жителей — мужчин, женщин, детей — с ужасающей бесчеловечностью, запечатленной на многочисленных видео, выплеснутых в сеть. Эти кадры, полные страданий и отчаяния, должны были бы потрясти мир, но вместо этого встречают гробовое молчание. Международное сообщество, СМИ и организации, призванные защищать права человека, отворачиваются, словно массовые расправы — это естественный порядок вещей. Жертвы агрессии, лишенные голоса и защиты, остаются один на один с кошмаром, а их боль и утраты растворяются в равнодушии мира, который предпочитает не замечать геноцид, заменивший вымышленную тиранию Асада настоящей. Это молчание — не просто предательство, это открытая рана на совести человечества, оставляющая алавитов и других невинных сирийцев в агонии без надежды на спасение.