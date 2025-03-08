1973. Эйно Хански в Советском Союзе. Часть 3
1973. Эйно Хански в Советском Союзе. Часть 1
1973. Эйно Хански в Советском Союзе. Часть 2
51. Сухуми. Две женщины в приморском парке
52. Сухуми. Бабушка на Сухумском пляже присматривает за внуками
53. Сухуми. В приморском парке у ресторана Нартаа
54. Сухуми. Вид на набережную от ресторана Амра
55. Сухуми. Закат над Черным морем
56. с.Дурипш. Здание правления чайного колхоза
57. с.Дурипш. Председатель чайного колхоза у себя кабинете
“58. с.Дурипш. Уборочная машина на чайной плантации колхоза
59. Военно – Грузинская дорога. Поселок Каноби
60. Военно – Грузинская дорога. Надпись на стене
61. Военно – Грузинская дорога. Продавец горшков
62. Военно – Грузинская дорога.
63. Гори. Музей Сталина
65. Гори. Комната в доме-музее Сталина
66. Тбилиси. Вид на город сверху
67. Тбилиси. ул. Верцхлис (Серебряная). Бегущие дети
68. Тбилиси. Пешеходный переход на проспекте Руставели
69. Тбилиси. Старый квартал на Метехском спуске
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