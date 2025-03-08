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1973. Эйно Хански в Советском Союзе. Часть 3

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1973. Эйно Хански в Советском Союзе. Часть 1
1973. Эйно Хански в Советском Союзе. Часть 2

51. Сухуми. Две женщины в приморском парке
51. Сухуми. Две женщины в приморском парке

52. Сухуми. Бабушка на Сухумском пляже присматривает за внуками.jpg
52. Сухуми. Бабушка на Сухумском пляже присматривает за внуками

53. Сухуми. В приморском парке у ресторана Нартаа.jpg
53. Сухуми. В приморском парке у ресторана Нартаа

54. Сухуми. Вид на набережную от ресторана Амра.jpg
54. Сухуми. Вид на набережную от ресторана Амра

55. Сухуми. Закат над Черным морем.jpg
55. Сухуми. Закат над Черным морем

56. с.Дурипш. Здание правления чайного колхоза.jpg
56. с.Дурипш. Здание правления чайного колхоза

57. с.Дурипш. Председатель чайного колхоза у себя кабинете.jpg
57. с.Дурипш. Председатель чайного колхоза у себя кабинете

58. с.Дурипш. Уборочная машина на чайной плантации колхоза.jpg
“58. с.Дурипш. Уборочная машина на чайной плантации колхоза

59. Военно - Грузинская дорога. Поселок Каноби.jpg
59. Военно – Грузинская дорога. Поселок Каноби

60. Военно - Грузинская дорога. Надпись на стене.jpg
60. Военно – Грузинская дорога. Надпись на стене

61. Военно - Грузинская дорога. Продавец горшков.jpg
61. Военно – Грузинская дорога. Продавец горшков

62. Военно - Грузинская дорога..jpg
62. Военно – Грузинская дорога.

63. Гори. Музей Сталина.jpg
63. Гори. Музей Сталина

64. Гори. Музей Сталина.jpg

65. Гори. Комната в доме-музее Сталина.jpg
65. Гори. Комната в доме-музее Сталина

66. Тбилиси. Вид на город сверху.jpg
66. Тбилиси. Вид на город сверху

67. Тбилиси. ул. Верцхлис (Серебряная). Бегущие дети.jpg
67. Тбилиси. ул. Верцхлис (Серебряная). Бегущие дети

68. Тбилиси. Пешеходный переход на проспекте Руставели.jpg
68. Тбилиси. Пешеходный переход на проспекте Руставели

69. Тбилиси. Старый квартал на Метехском спуске.jpg
69. Тбилиси. Старый квартал на Метехском спуске
Источник: https://humus.livejournal.com/10278971.html
Метки: гори, грузия, история, Россия, сухуми, тбилиси, фото
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