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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (с 1 по 7 марта 2025 г.)

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▫️ С 1 по 7 марта Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, склады с боеприпасами, цеха производства, склады хранения и пункты управления ударных беспилотных летательных аппаратов, места базирования катеров, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

Кроме того, сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута. Все объекты поражены.
 
▫️ В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины.

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 1590 военнослужащих, шесть танков, 74 боевые бронированные машины и 99 автомобилей. Уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, включая три западного производства, пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, танковой, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

Противник потерял свыше 1525 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, 40 автомобилей и 29 орудий полевой артиллерии, из них 10 производства стран НАТО. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов боеприпасов.
 
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, двух бригад нацгвардии и бригады теробороны.

За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 1665 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, в том числе четыре западного производства. Уничтожены семь складов боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, трех егерских, двух штурмовых, пехотной, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3810 военнослужащих, два танка, 29 боевых бронированных машин, в том числе 16 западного производства, 25 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Скудное, Бурлацкое и Привольное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады нацгвардии и трех бригад теробороны.

Противник потерял более 1210 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин и 45 автомобилей. Уничтожены 26 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть западного производства, а также две станции радиоэлектронной борьбы.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и отряду иностранных наемников.

ВСУ потеряли до 575 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 40 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и девять станций радиоэлектронной борьбы.
 
▫️ За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 21 управляемая авиационная бомба JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 637 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
 
▫️ В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 35 украинских военнослужащих.
 
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 45471 беспилотный летательный аппарат, 600 зенитных ракетных комплексов, 22076 танков и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22333 орудия полевой артиллерии и минометов, 32573 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/49735
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