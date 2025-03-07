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Историческое исчезновение исторического договора

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С сайта Белого Дома без особого шума была удалена страница о 10-летнем договоре о безопасности между США и Украиной (да, был и такой, подписали летом 2024 года), который в момент заключения на Украине подавался как исторический документ закрепляющий связи США и Украины. Теперь-же "исторический договор" даже как-то буднично выбросили в мусорную корзину.

Еще один урок на тему того, что в современном мире любые договора стоят не дороже бумаги, на которых они написаны.

PS. Вместе с тем сегодня в Брюсселе шайка европейских сателлитов США собралась на обсуждение того, как побеждать Россию, если США выходят из-за стола. Пока что больше воинственной истерики с требованиями дать Европе места за столом переговоров. Но чем ярче истерика в Европе, тем меньше шансов, что ее пустят за стол, что оставляет ЕС перед сомнительной вилкой – либо принять требования Трампа, либо всерьез готовиться к горячей войне с Россией. Из Москвы сегодня прозрачно намекнули, что реакция Москвы на появление НАТОвских войск на Украине не изменится и они станут целями российских войск.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9708734.html
Метки: война на украине, дипломатия, США, Украина, юмор
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 13499 10555
    chu два часа назад

      Не надо печалится. Макрон подставит Зеленскому типа плечо.

    • 30130 28058
      жора шапов час назад

        А Россия возле или -за чьим столом ?

      • 33345 28423
        марина 26 мин. назад

          В Николаеве англичане и французы, по данным подполья, занялись захватом бизнеса и недвижимости, якобы в качестве компенсации за военную помощь Украине.
          Как сообщает агентство РИА «Новости», в Николаеве англичане и французы приступили к разделу местного бизнеса и крупных зданий. По информации пророссийского подполья, иностранцы, часто при помощи местных наемников, отбирают торговые центры и другую недвижимость у местных бизнесменов и перерегистрируют на себя. Подпольщики отмечают, что это происходит под видом компенсации от Украины за оказанную военную помощь.

          Ха, ничо не меняется, как были евроублюдки всю свою историю нищебродским ворьем, шакалами и грабителями, так и остались. Пока грабили Африку с Азией могли хоть как-то досыта жрать, а как те откололись, так голодуха тут же за горло и прихватила. И тут такое щасте проявилось, укрохутор, решивший самоубиться, да ещё с перспективой и Россию пощипать – голубая мечта голожопой еврошантрапы.
          п.с. а вы хохлы как не садитесь -все в музыканты не годитесь…кинули вас..Но вы находите себе работу:
          “Похоже хохлизм по итогу войдет в перечень особо опасных психиатрических девиаций наряду с некрофилией, копрофагией и каннибализмом

          Минкультуры Украины создало комиссию для проверки мощей святых в Киево-Печерской лавре ??!!

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