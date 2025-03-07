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Дробышевский: Люди зажрались! // По-живому

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О возвращении в "Ослепительное Средневековье", борьбе с мракобесием, происхождении русскости, евгенике, фашизме, мировой войне и Советском Союзе  говорим со Станиславом Дробышевским, антропологом, кандидатом биологических наук, доцентом МГУ им.Ломоносова, президентом движения популяризации науки, сооснователем портала Antropogenez.ру

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Эволюция и человек как обезьяна:
   – Человек биологически является приматом, одной из самых "умных обезьян", что подтверждается анатомией, генетикой, палеонтологией и поведением.
   – Нет ничего стыдного в том, чтобы быть "обезьяной" — это научный факт, а не унижение. Разумность человека — это потенциал, который нужно развивать.

2. Лженаука и популяризация науки:
   – Комиссия по борьбе с лженаукой в России утратила влияние из-за отсутствия реальных рычагов воздействия и финансирования.
   – Популяризация науки (например, через проекты вроде "Антропогенез") — это частные усилия энтузиастов, которые пытаются противостоять мракобесию в условиях отсутствия государственной поддержки.

3. Ослепительное Средневековье:
   – Идеализация Средневековья (или более ранних эпох) как "духовного" времени — это романтизация, игнорирующая низкую продолжительность жизни, болезни, бедность и насилие.
   – Современный прогресс (медицина, сельское хозяйство) значительно улучшил качество жизни, хотя и породил новые проблемы (пандемии, неравенство).

4. Прогресс и его противоречия:
   – Прогресс дал человечеству комфорт, медицину, изобилие пищи, но привел к демографическим кризисам, перерасходу ресурсов и экологическим проблемам.
   – Откат к прошлому (например, Средневековью) невозможен без потери достижений, а возврат к "природному" состоянию приведет к деградации.

5. Неравенство и общество:
   – Люди биологически не равны (разные способности, физические данные), но это не оправдывает сословное неравенство, где возможности зависят от рождения.
   – Идея евгеники (отбор "правильных" людей) технически возможна, но непрактична из-за долгих поколений и меняющихся условий.

6. Русскость и идентичность:
   – Русскость — это не генетический, а культурный и этнографический феномен, зависящий от самосознания и восприятия окружающих.
   – Русские исторически склонны к взаимодействию и ассимиляции с другими народами, что объясняет их географическое распространение.

7. Образование и будущее:
   – Образование — ключ к преодолению невежества и поддержанию прогресса. Без него общество деградирует, несмотря на текущие достижения.
   – Запреты научных теорий (например, Дарвина) ведут к упадку, так как наука — основа современных технологий и медицины.

8. Война и насилие:
   – Насилие присуще приматам и человеку исторически, но уровень насилия снижается с развитием цивилизации.
   – Ядерная война — не путь к Средневековью, а к полному уничтожению.

9. Геноинженерия и саморазвитие:
   – Естественный отбор не успевает за темпами изменений, вызванных человеком. Геноинженерия может стать способом адаптации к новым условиям.

10. Хотылёво как научный проект:
    – Раскопки в Хотылёво — пример частной инициативы, где изучается история от неандертальцев до Средневековья. Это место объединяет науку, туризм и образование.

Вывод:

Беседа со Станиславом Дробышевским подчеркивает важность науки и образования как инструментов прогресса и противостояния мракобесию. Человек — продукт эволюции, разумная "обезьяна", чья сила в способности сознательно менять себя и мир. Идеализация прошлого (Средневековья) — это иллюзия, игнорирующая реальные трудности той эпохи и достижения современности. Однако прогресс несет свои вызовы (экология, демография), которые требуют новых решений, возможно, через геноинженерию. Отсутствие системной поддержки науки в России вынуждает энтузиастов брать инициативу на себя, как в случае с проектами вроде Хотылёво. Без усилий по сохранению знаний и развитию общества человечество рискует деградировать, особенно в условиях роста неравенства и угроз вроде войн.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=df40qnIrygk
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 30130 28058
    жора шапов час назад

      По п.1 дядя пусть скажет, достоверно и ж/бетонно, – почему “обезьяна” перестала бояться огня.
      Что касается “русскости”, “украинства” и пр. от дяди, то он передёрнул, пропетлял и отпетлял.

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