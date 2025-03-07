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1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 2

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1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 1

336. Качкар. Угол двора
336. Качкар. Угол двора.

337. Качкар. Землянка.jpg
337. Качкар. Землянка

338. Русская печь после пожара.jpg
338. Русская печь после пожара

339. Древняя казачья церковь в Варламове.jpg
339. Древняя казачья церковь в Варламове

340. Древняя казачья церковь в Варламове.jpg

341. Часовня в Качкаре.jpg
341. Часовня в Качкаре

342. Кладбищенские ворота в селе Кундравы.jpg
342. Кладбищенские ворота в селе Кундравы

343. Ветряные мельницы близ Троицка.jpg
343. Ветряные мельницы близ Троицка

344. Старинная шестигранная ветряная мельница.jpg
344. Старинная шестигранная ветряная мельница.

345. Старинная (120 лет) ветряная мельница.jpg
345. Старинная (120 лет) ветряная мельница

346. Ветряная мельница в Миассе.jpg
346. Ветряная мельница в Миассе.

347. Колодец в степи.jpg
347. Колодец в степи

348. Подъем воды из реки для орошения пашни.jpg
348. Подъем воды из реки для орошения пашни

349. Деревянный плуг.jpg
349. Деревянный плуг

350. Экипаж для перевозки снопов в степи.jpg
350. Экипаж для перевозки снопов в степи

351. Стадо в степи.jpg
351. Стадо в степи

352. Табун лошадей в степи.jpg
352. Табун лошадей в степи

353. Обоз с товарами на степной дороге.jpg
353. Обоз с товарами на степной дороге

354. Обед обозников.jpg
354. Обед обозников

355. Базар в Троицке. Общий вид.jpg
355. Базар в Троицке. Общий вид

356. Овощной ряд на базаре в Троицке.jpg
356. Овощной ряд на базаре в Троицке
Источник: https://humus.livejournal.com/10276902.html
Метки: история, оренбургская губерния, Россия, фото, этнография
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