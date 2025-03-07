1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 2
1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 1
336. Качкар. Угол двора.
337. Качкар. Землянка
338. Русская печь после пожара
339. Древняя казачья церковь в Варламове
341. Часовня в Качкаре
342. Кладбищенские ворота в селе Кундравы
343. Ветряные мельницы близ Троицка
344. Старинная шестигранная ветряная мельница.
345. Старинная (120 лет) ветряная мельница
346. Ветряная мельница в Миассе.
347. Колодец в степи
348. Подъем воды из реки для орошения пашни
349. Деревянный плуг
350. Экипаж для перевозки снопов в степи
351. Стадо в степи
352. Табун лошадей в степи
353. Обоз с товарами на степной дороге
354. Обед обозников
355. Базар в Троицке. Общий вид
356. Овощной ряд на базаре в Троицке
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