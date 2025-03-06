Житейские советы от Кибердеда, или НЛП против страха | КиберДед Андрей Масалович
Обсуждаем приемы из психологии влияния, помогающие добиться своего и победить сомнения. Житейские советы от Кибердеда, помогающие в бизнесе и в любви.
Ведущая эфира – Александра Троцкая.
Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, он же Кибердед – подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.
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#АндрейМасалович #АлександраТроцкая #ТочкаСборки
Комментарий редакции
Тезисы беседы
1. Тема страха и его влияния
– Александра Троцкая поднимает тему страха как мотиватора и демотиватора, связывая его с манипуляциями и уязвимостями психики (например, страх одиночества).
– Андрей Масалович (Кибердед) соглашается, что страх лежит в основе многих психологических воздействий.
2. НЛП (нейролингвистическое программирование)
– НЛП — это набор приемов, возникший в 1970-х годах (Джон Гриндер и Ричард Бендлер), но не является наукой из-за отсутствия повторяемости результатов.
– 90% НЛП — "туфта", но 10% работает, как эмпирические приемы (сравнение с техническим анализом на бирже).
– Истоки НЛП связаны с Альфредом Коржибским (1920-е годы) и его идеей "карты мира", где реальность воспринимается через абстракции.
3. Пять базовых принципов НЛП
– Моделирование: копирование поведения успешных людей (пример: дружить с богатыми).
– Аффирмации: самовнушение через позитивные утверждения (например, "я успешный").
– Фрейминг: изменение восприятия ситуации (пример: "у русских стало на 100 ракет меньше").
– Гипноз и самогипноз: медицинская ветвь НЛП.
– Создание якорей: ассоциация ситуаций с положительными эмоциями (например, чашка кофе для расслабления).
4. Десять советов из книги "Как затащить в постель женщину своей мечты" и их бизнес-аналогии
– 1. Не стесняйся желаний = амбиции в бизнесе.
– 2. Не ты мне нужен, а я тебе = пул-технология (слушать рынок, а не навязывать).
– 3. Ты мне не командир = партнерство, а не подчинение.
– 4. Не выбирай без тест-драйва = проверка на практике.
– 5. Нет второго шанса на первое впечатление = важность личного бренда.
– 6. Не спорь, делай по-своему = мягкость в общении, но твердость в действиях.
– 7. Нет несбыточных мечт = выход за пределы "потолка".
– 8. Тройка на практике лучше пятерки в теории = приоритет опыта над теорией.
– 9. Не связывайся с проблемными = избегай партнеров с большими трудностями.
– 10. Постоянство без гибкости — катастрофа = адаптация к изменениям.
5. Боевое НЛП
– Описаны опасные приемы: создание депрессий, зон ненависти, мыслевирусов и т.д.
– Это часть информационной войны, направленной на подавление воли и управление страхом.
– Масалович подчеркивает, что такие методы не для широкой аудитории и не являются наукой, но работают как эмпирика.
6. Добрые приемы НЛП (энкоды)
– Примеры: "Если вы понимаете, о чём я", "Делайте выводы", "Опять" для нейтрализации эффекта.
– Против буллинга: фраза "Ты меня любишь?" перехватывает инициативу.
7. Байки из опыта Масаловича
– Фраза "Ты меня ставишь в дурацкое положение" для мягкого воздействия на подчиненных.
– Прием для жестких переговоров: "Вы уверены, что ваш родной язык русский?" — вызывает паузу и внимание.
8. Заключение
– НЛП полезно для кругозора и прикладных навыков в бизнесе и жизни, если отбросить "ахинею".
– Важность гибкости, адаптации и управления изменениями.
Вывод
Беседа раскрывает многогранность НЛП: от бытовых и бизнес-приемов до опасных манипуляций в информационной войне. Андрей Масалович скептически относится к НЛП как к науке, но признает эффективность отдельных техник, особенно в моделировании успеха, управлении восприятием и перехвате внимания. Страх рассматривается как ключевая уязвимость психики, используемая для манипуляций, но с помощью осознанных приемов (например, энкодов) ему можно противостоять. Советы из книги адаптированы для бизнеса, подчеркивая амбиции, гибкость и практический подход. Разговор сочетает теорию, примеры из жизни и юмор, делая НЛП доступным инструментом для повседневного применения, если использовать его с умом и без иллюзий.