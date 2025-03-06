Обсуждаем приемы из психологии влияния, помогающие добиться своего и победить сомнения. Житейские советы от Кибердеда, помогающие в бизнесе и в любви.

Ведущая эфира – Александра Троцкая.

Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, он же Кибердед – подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.

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#АндрейМасалович #АлександраТроцкая #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы

1. Тема страха и его влияния

– Александра Троцкая поднимает тему страха как мотиватора и демотиватора, связывая его с манипуляциями и уязвимостями психики (например, страх одиночества).

– Андрей Масалович (Кибердед) соглашается, что страх лежит в основе многих психологических воздействий.

2. НЛП (нейролингвистическое программирование)

– НЛП — это набор приемов, возникший в 1970-х годах (Джон Гриндер и Ричард Бендлер), но не является наукой из-за отсутствия повторяемости результатов.

– 90% НЛП — "туфта", но 10% работает, как эмпирические приемы (сравнение с техническим анализом на бирже).

– Истоки НЛП связаны с Альфредом Коржибским (1920-е годы) и его идеей "карты мира", где реальность воспринимается через абстракции.

3. Пять базовых принципов НЛП

– Моделирование: копирование поведения успешных людей (пример: дружить с богатыми).

– Аффирмации: самовнушение через позитивные утверждения (например, "я успешный").

– Фрейминг: изменение восприятия ситуации (пример: "у русских стало на 100 ракет меньше").

– Гипноз и самогипноз: медицинская ветвь НЛП.

– Создание якорей: ассоциация ситуаций с положительными эмоциями (например, чашка кофе для расслабления).

4. Десять советов из книги "Как затащить в постель женщину своей мечты" и их бизнес-аналогии

– 1. Не стесняйся желаний = амбиции в бизнесе.

– 2. Не ты мне нужен, а я тебе = пул-технология (слушать рынок, а не навязывать).

– 3. Ты мне не командир = партнерство, а не подчинение.

– 4. Не выбирай без тест-драйва = проверка на практике.

– 5. Нет второго шанса на первое впечатление = важность личного бренда.

– 6. Не спорь, делай по-своему = мягкость в общении, но твердость в действиях.

– 7. Нет несбыточных мечт = выход за пределы "потолка".

– 8. Тройка на практике лучше пятерки в теории = приоритет опыта над теорией.

– 9. Не связывайся с проблемными = избегай партнеров с большими трудностями.

– 10. Постоянство без гибкости — катастрофа = адаптация к изменениям.

5. Боевое НЛП

– Описаны опасные приемы: создание депрессий, зон ненависти, мыслевирусов и т.д.

– Это часть информационной войны, направленной на подавление воли и управление страхом.

– Масалович подчеркивает, что такие методы не для широкой аудитории и не являются наукой, но работают как эмпирика.

6. Добрые приемы НЛП (энкоды)

– Примеры: "Если вы понимаете, о чём я", "Делайте выводы", "Опять" для нейтрализации эффекта.

– Против буллинга: фраза "Ты меня любишь?" перехватывает инициативу.

7. Байки из опыта Масаловича

– Фраза "Ты меня ставишь в дурацкое положение" для мягкого воздействия на подчиненных.

– Прием для жестких переговоров: "Вы уверены, что ваш родной язык русский?" — вызывает паузу и внимание.

8. Заключение

– НЛП полезно для кругозора и прикладных навыков в бизнесе и жизни, если отбросить "ахинею".

– Важность гибкости, адаптации и управления изменениями.

Вывод

Беседа раскрывает многогранность НЛП: от бытовых и бизнес-приемов до опасных манипуляций в информационной войне. Андрей Масалович скептически относится к НЛП как к науке, но признает эффективность отдельных техник, особенно в моделировании успеха, управлении восприятием и перехвате внимания. Страх рассматривается как ключевая уязвимость психики, используемая для манипуляций, но с помощью осознанных приемов (например, энкодов) ему можно противостоять. Советы из книги адаптированы для бизнеса, подчеркивая амбиции, гибкость и практический подход. Разговор сочетает теорию, примеры из жизни и юмор, делая НЛП доступным инструментом для повседневного применения, если использовать его с умом и без иллюзий.