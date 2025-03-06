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Житейские советы от Кибердеда, или НЛП против страха | КиберДед Андрей Масалович

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Обсуждаем приемы из психологии влияния, помогающие добиться своего и победить сомнения. Житейские советы от Кибердеда, помогающие в бизнесе и в любви.

Ведущая эфира – Александра Троцкая.

Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, он же Кибердед – подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.

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#АндрейМасалович #АлександраТроцкая #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы

1. Тема страха и его влияния 
   – Александра Троцкая поднимает тему страха как мотиватора и демотиватора, связывая его с манипуляциями и уязвимостями психики (например, страх одиночества). 
   – Андрей Масалович (Кибердед) соглашается, что страх лежит в основе многих психологических воздействий.

2. НЛП (нейролингвистическое программирование) 
   – НЛП — это набор приемов, возникший в 1970-х годах (Джон Гриндер и Ричард Бендлер), но не является наукой из-за отсутствия повторяемости результатов. 
   – 90% НЛП — "туфта", но 10% работает, как эмпирические приемы (сравнение с техническим анализом на бирже). 
   – Истоки НЛП связаны с Альфредом Коржибским (1920-е годы) и его идеей "карты мира", где реальность воспринимается через абстракции. 

3. Пять базовых принципов НЛП 
   – Моделирование: копирование поведения успешных людей (пример: дружить с богатыми). 
   – Аффирмации: самовнушение через позитивные утверждения (например, "я успешный"). 
   – Фрейминг: изменение восприятия ситуации (пример: "у русских стало на 100 ракет меньше"). 
   – Гипноз и самогипноз: медицинская ветвь НЛП. 
   – Создание якорей: ассоциация ситуаций с положительными эмоциями (например, чашка кофе для расслабления). 

4. Десять советов из книги "Как затащить в постель женщину своей мечты" и их бизнес-аналогии 
   – 1. Не стесняйся желаний = амбиции в бизнесе. 
   – 2. Не ты мне нужен, а я тебе = пул-технология (слушать рынок, а не навязывать). 
   – 3. Ты мне не командир = партнерство, а не подчинение. 
   – 4. Не выбирай без тест-драйва = проверка на практике. 
   – 5. Нет второго шанса на первое впечатление = важность личного бренда. 
   – 6. Не спорь, делай по-своему = мягкость в общении, но твердость в действиях. 
   – 7. Нет несбыточных мечт = выход за пределы "потолка". 
   – 8. Тройка на практике лучше пятерки в теории = приоритет опыта над теорией. 
   – 9. Не связывайся с проблемными = избегай партнеров с большими трудностями. 
   – 10. Постоянство без гибкости — катастрофа = адаптация к изменениям.

5. Боевое НЛП 
   – Описаны опасные приемы: создание депрессий, зон ненависти, мыслевирусов и т.д. 
   – Это часть информационной войны, направленной на подавление воли и управление страхом. 
   – Масалович подчеркивает, что такие методы не для широкой аудитории и не являются наукой, но работают как эмпирика.

6. Добрые приемы НЛП (энкоды) 
   – Примеры: "Если вы понимаете, о чём я", "Делайте выводы", "Опять" для нейтрализации эффекта. 
   – Против буллинга: фраза "Ты меня любишь?" перехватывает инициативу. 

7. Байки из опыта Масаловича 
   – Фраза "Ты меня ставишь в дурацкое положение" для мягкого воздействия на подчиненных. 
   – Прием для жестких переговоров: "Вы уверены, что ваш родной язык русский?" — вызывает паузу и внимание. 

8. Заключение 
   – НЛП полезно для кругозора и прикладных навыков в бизнесе и жизни, если отбросить "ахинею". 
   – Важность гибкости, адаптации и управления изменениями.

Вывод

Беседа раскрывает многогранность НЛП: от бытовых и бизнес-приемов до опасных манипуляций в информационной войне. Андрей Масалович скептически относится к НЛП как к науке, но признает эффективность отдельных техник, особенно в моделировании успеха, управлении восприятием и перехвате внимания. Страх рассматривается как ключевая уязвимость психики, используемая для манипуляций, но с помощью осознанных приемов (например, энкодов) ему можно противостоять. Советы из книги адаптированы для бизнеса, подчеркивая амбиции, гибкость и практический подход. Разговор сочетает теорию, примеры из жизни и юмор, делая НЛП доступным инструментом для повседневного применения, если использовать его с умом и без иллюзий.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5pQQw51k3vQ
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