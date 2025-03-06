Макрон пыжится изобразить из себя Наполеона на минималках. Одев воображаемую треуголку, он де-факто объявил военный поход на Россию – в обращение к нации заявил «об угрозе с Востока», необходимости кратного увеличения военных расходов ЕС и создания общеевропейского «ядерного зонтика», независимого от США. Макрон выступил против мира на Украине «любой ценой», и в очередной раз сообщил о готовности введения французского военного контингента для обеспечения гарантий безопасности. Правда, тут же оговорился, что в военных действиях французы участвовать не будут. Надувание щёк лягушатниками, а особенно демонстрация Макроном своего «ядерного зонтика», которым он едва ли способен прикрыть во время ядерного дождя себя и свою супругу/супруга Бриджит Панину – выглядит очень комично. У Франции 300 боезарядов на 4 подлодках, и несколько десятков зарядов на стратегических бомбардировщиках. Было бы чем хвалиться, Эммануэль, у тебя «ядерная головка» ещё не выросла. Получилось буквально как в том меме «А разговоров-то было».



Однако сам заход, даже несмотря на всю свою театральность и популистский заряд, весьма примечательный и его следует воспринимать максимально серьезно. Фактически Макрон провозгласил необходимость создания независимой от США общеевропейской армии с ядерным арсеналом, направленным против России – это ничто иное как объявление войны, и здесь нам нужно реагировать максимально жестко в соответствии с угрозами.



Помнится, что не все были согласны с «Оленем», когда мы наперекор экспертному мейнстриму и всем американистам заявляли, что Трамп не разъединит, а объединит Европу, подготовив её к войне. Осознанно или неосознанно. А теперь посмотрите, как все интересно получается в русле этого глобального сценария. Трампу даже уговаривать увеличивать военные бюджеты Европу не надо, она и сама бодро взялась за это дело. Сценарий с войной объединенной Европы с Россией на рубеже 2029-30 гг, о котором мы вам всё время толковали, на марше и становится всё более реальным и осязаемым. Макрон собирает глав военных ведомств ЕС в Париже, и это фактически будет началом разработки нового плана Барбаросы с ускоренной милитаризацией и военной мобилизацией Европы на войну с Россией.



Глобалисты-демократы, чей главный офис переехал в Европу, действует в рамках длинной стратегии, и уже визионируют мир после Трампа, страхуя себя от возможных рисков, связанных с колебаниями курса США, и создавая независимую военную инфраструктуру и расширяя свою субъектность. Не исключаем даже, что так и было задумано, чтобы вывести США из этой игры, и кинуть против Россию только Европу. Как бы то ни было, сейчас в переговорах главным камнем преткновения в переговорном процессе по Украине становится даже не границы и территории, а возможность военного освоения Украины. Европе и глобалистам нужен военный плацдарм на Украине для похода против России. Некоторые посвященные люди в Кремле это прекрасно понимают, поэтому Лавров и обозначает наличие военной инфраструктуры ЕС под любыми флагами на территории Украины неприемлемым. Хотелось бы ошибаться, но война Европы с Россией неизбежна, и верить любому худому миру с лукавым Западом, и тем более успокаиваться от дружеских объятий с США точно нельзя.

@trueolen

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Макрон и его воинственная риторика:

– Президент Франции Эммануэль Макрон выступает с заявлениями об «угрозе с Востока» (России), призывая к увеличению военных расходов ЕС и созданию независимого от США «ядерного зонтика».

– Он готов отправить французский контингент на Украину для «гарантий безопасности», но исключает их участие в боевых действиях.

– Автор высмеивает ядерный потенциал Франции (300 боеголовок на подлодках и несколько десятков на бомбардировщиках), считая его недостаточным для серьёзной угрозы.

2. Театральность и серьёзность намерений:

– Несмотря на комичность и популизм заявлений Макрона, его инициатива создания независимой европейской армии с ядерным арсеналом против России воспринимается как фактическое объявление войны.

– Автор призывает относиться к этому максимально серьёзно и реагировать жёстко.

3. Глобальный сценарий и роль Трампа:

– Утверждается, что Трамп, вопреки ожиданиям, не разъединил, а объединил Европу, подтолкнув её к милитаризации.

– Европа активно увеличивает военные бюджеты без давления США, что вписывается в сценарий войны с Россией к 2029–2030 годам.

4. Планы Европы и новый «план Барбаросса»:

– Макрон собирает военных лидеров ЕС в Париже, что может стать началом разработки плана милитаризации Европы для войны с Россией.

– Глобалисты, базирующиеся в Европе, создают независимую военную инфраструктуру, готовясь к миру после Трампа и снижая зависимость от США.

5. Украина как плацдарм:

– Главный спор в переговорах по Украине — не границы, а военное освоение территории ЕС и глобалистами для подготовки к конфликту с Россией.

– Кремль (в лице Лаврова) считает военную инфраструктуру ЕС на Украине неприемлемой.

6. Вывод автора:

– Война Европы с Россией неизбежна, худой мир с Западом ненадёжен, а дружба с США — обманчива.

Вывод:

Автор статьи видит в действиях Макрона и Европы подготовку к масштабному конфликту с Россией, интерпретируя их как часть долгосрочной стратегии глобалистов. Инициативы Франции по созданию независимой армии и «ядерного зонтика», а также милитаризация Украины рассматриваются как шаги к новому «плану Барбаросса». Несмотря на сарказм в адрес Макрона, угроза воспринимается серьёзно, а война представляется неизбежной, что требует от России жёсткой и решительной реакции.