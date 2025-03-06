Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рассоховатое, Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кондрашовка, Колодезное и Березовое Харьковской области.

Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, два автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новооленовка, Александрополь, Северск, Яблоновка, Иванополье, Плещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и два орудия полевой артиллерии западного производства. Уничтожены два склада боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям механизированной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Петровское, Новопавловка, Красноармейск, Димитров, Миролюбовка и Зверево Донецкой Народной Республики.

Противник потерял более 590 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, два артиллерийских орудия и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.



▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шевченко, Федоровка, Отрадное, Веселое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

Потери противника составили до 155 военнослужащих, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства.

▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, бригады береговой обороны ВСУ, двух бригад теробороны и отряду иностранных наемников в районах населенных пунктов Кривой Рог Днепропетровской области, Работино, Пятихатки, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка и Днепровское Херсонской области. ВСУ потеряли более 70 военнослужащих и шесть автомобилей.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивающей деятельность ВСУ, складам хранения беспилотных летательных аппаратов и пунктам их управления, складам ракетно-артиллерийского вооружения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 154-х районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре американские управляемые авиационные бомбы JDAM, три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS производства США и «Ураган», а также 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 45385 беспилотных летательных аппаратов, 600 зенитных ракетных комплексов, 21998 танков и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22299 орудий полевой артиллерии и минометов, 32470 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России