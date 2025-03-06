Директор ЦРУ сообщил, что США по приказу Трампа приостановили передачу разведывательной информации Украины.Чуть ранее британские СМИ заявили, что США запретили передавать Украине разведданные, которые они делятся с союзниками по НАТО.Директор ЦРУ уточнил, возобновление передачи данных возможно, если Украина проявит готовность следовать курском президента Трампа и выразит готовность к миру.Собственно, вслед за военными поставками, задействовали и этот рычаг давления. От Киева ждут подписания документа о передачи недр США и готовности подчиняться США в их договоренностях с Россией. В случае отказа, временная приостановка военной помощи и разведданных Украине может затянуться.Запрет на поставки оружия Украине Трамп оставил в силе.Америка с нами!PS. И еще.1. После речи Трампа, Макрон сдал назад и заявил, что совместной поездки Макрона, Стармера и Зеленского в Вашингтон не планируется.2. МО Германии заявило, что возможности поставлять оружие из собственных запасов на Украину Германией исчерпаны. Только в долг.3. Украинских участников протестов против Трампа и Вэнса будут депортировать из США. Несколько человек уже выгнали из страны.