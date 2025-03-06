Российские учёные разработали приборы для уникального космического телескопа «Спектр-УФ», который превзойдёт знаменитый «Хаббл». Почему французы кусают от этой новости свои локти, а немцы рвут на себе волосы? В студии «Время – вперёд!» я, Юлия Шустрая, и сейчас я расскажу обо всём быстро и без воды.

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Юлия Шустрая – профессиональный журналист и специалист по эффективным коммуникациям. В её профилях вы тоже найдёте много интересного.

Комментарий редакции

Тезисы выпуска:

1. Разработка нового телескопа: Российские учёные из Института физики полупроводников СО РАН создали фотокатод — ключевой элемент для телескопа "Спектр-УФ", который будет работать в ультрафиолетовом диапазоне. Запуск планируется на 2030 год.

2. Замена "Хаббла": "Спектр-УФ" призван заменить телескоп "Хаббл", который к тому времени завершит свою работу из-за возраста. Это даст России лидерство в ультрафиолетовых космических исследованиях.

3. Международное сотрудничество и его провал: Россия предлагала иностранным партнёрам (Франции, Испании, Японии) участвовать в проекте. Французы отказались поставлять датчики из-за санкций и теперь должны выплатить компенсацию НПО "Лавочкина". Испанцы и японцы также вышли из проекта.

4. Самостоятельность России: После отказа партнёров российские учёные решили создать телескоп самостоятельно, заявив, что все технологические задачи уже решены.

5. Пример "Спектр-РГ": В 2019 году Россия и Германия совместно запустили обсерваторию "Спектр-РГ". В 2022 году немцы отключили свой телескоп по политическим причинам, потеряв доступ к данным, а Россия продолжила исследования в свою пользу.

6. Уроки прошлого: "Спектр-УФ" защищён от подобных ситуаций с иностранными компонентами, что делает проект независимым.

7. Научный прогресс: Успех с фотокатодом — важный шаг к завершению "Спектр-УФ". Выпуск призывает следить за развитием российской науки.

Вывод:

Российские учёные демонстрируют способность преодолевать трудности, связанные с международными санкциями и отказами партнёров, разрабатывая передовые космические технологии самостоятельно. "Спектр-УФ" позиционируется как будущий лидер в ультрафиолетовых исследованиях, а опыт прошлых проектов, таких как "Спектр-РГ", подчёркивает прагматичность и независимость российской науки. Выпуск подчёркивает национальную гордость за достижения и уверенность в успехе миссии 2030 года.